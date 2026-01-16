SOCIAL

Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
Nachlese: Markus Cserna cyan, Barbara Riedl-Wiesinger Bell (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

16.01.2026

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8301
Markus Cserna ist Gründer und CTO der Cyan Security Group. Ähnlich wie in Folge 23/01 (Michael Mayer) geht es wieder um eine lässige IT- und vor allem -Cyber Security Laufbahn, die bei Markus und der Cyan, die sich nach und nach auf den Schutz mobiler Endgeräte, Netzwerke und Endkunden spezialisiert hat, sogar in ein IPO 2018 (Deutschland) mündete. Typische Kunden sind die grossen Mobilfunkkonzerne und in Ableitung wiederum deren Kunden, also wir alle. Wir sprechen auch über Alex Schütz, das Being Public, sehr grosse Zahlen, Recurring Umsätze, den Turnaround, Triviales und Nicht-Triviales und auch - natürlich - über den Sport. Ich habe Cyan auch zum http://boersentag.at im März eingeladen - einen Roundtable, bei dem sich Privatanleger einwählen können, gibt es bereits im Jänner. Zur Opening Bell gibt es eine feine Anekdote.
https://www.cyansecurity.com

Wiener Börse Party Donnerstag nachhören. https://audio-cd.at/page/podcast/8300
- ATX dank VIG und Uniqa auf High
- CDmag AMAG (heute Tagesgewinner) und BMAG
- In den News: Strabag, Warimpex, Dadat, Tauros finanziert C-Seed, Asta Energy mit IPO
- Barbara Riedl-Wiesinger läutet die Opening Bell für Donnerstag. Sie nennt sich selbst Online-Dinosaurier, agierte als Topmanagerin im Recruiting-Bereich und es ist auch ein Spoiler-Läuten für die kommende Woche, weil auch viele Audio-Facetten mitschwingen und es in der Börsepeople-Serie next week einen Schwerpunkt gibt.

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 16.01.)


(16.01.2026)

