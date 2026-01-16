Nachlese: Markus Cserna cyan, Barbara Riedl-Wiesinger Bell (audio cd.at)
Christian Drastil
16.01.2026, 1550 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8301
Markus Cserna ist Gründer und CTO der Cyan Security Group. Ähnlich wie in Folge 23/01 (Michael Mayer) geht es wieder um eine lässige IT- und vor allem -Cyber Security Laufbahn, die bei Markus und der Cyan, die sich nach und nach auf den Schutz mobiler Endgeräte, Netzwerke und Endkunden spezialisiert hat, sogar in ein IPO 2018 (Deutschland) mündete. Typische Kunden sind die grossen Mobilfunkkonzerne und in Ableitung wiederum deren Kunden, also wir alle. Wir sprechen auch über Alex Schütz, das Being Public, sehr grosse Zahlen, Recurring Umsätze, den Turnaround, Triviales und Nicht-Triviales und auch - natürlich - über den Sport. Ich habe Cyan auch zum http://boersentag.at im März eingeladen - einen Roundtable, bei dem sich Privatanleger einwählen können, gibt es bereits im Jänner. Zur Opening Bell gibt es eine feine Anekdote.
https://www.cyansecurity.com
Wiener Börse Party Donnerstag nachhören. https://audio-cd.at/page/podcast/8300
- ATX dank VIG und Uniqa auf High
- CDmag AMAG (heute Tagesgewinner) und BMAG
- In den News: Strabag, Warimpex, Dadat, Tauros finanziert C-Seed, Asta Energy mit IPO
- Barbara Riedl-Wiesinger läutet die Opening Bell für Donnerstag. Sie nennt sich selbst Online-Dinosaurier, agierte als Topmanagerin im Recruiting-Bereich und es ist auch ein Spoiler-Läuten für die kommende Woche, weil auch viele Audio-Facetten mitschwingen und es in der Börsepeople-Serie next week einen Schwerpunkt gibt.
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 16.01.)
BörseGeschichte Podcast: Heiko Thieme vor 10 Jahren zum ATX-25er
Aktien auf dem Radar:Amag, Polytec Group, DO&CO, Semperit, Rosenbauer, UBM, Rosgix, AT&S, Bawag, Verbund, Uniqa, RBI, voestalpine, Austriacard Holdings AG, Rath AG, SBO, Addiko Bank, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, Mayr-Melnhof, Telekom Austria, Österreichische Post, Siemens Energy, Fresenius Medical Care, E.ON , RWE, SAP, Scout24, BASF.
Aktien auf dem Radar:Amag, Polytec Group, DO&CO, Semperit, Rosenbauer, UBM, Rosgix, AT&S, Bawag, Verbund, Uniqa, RBI, voestalpine, Austriacard Holdings AG, Rath AG, SBO, Addiko Bank, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, Mayr-Melnhof, Telekom Austria, Österreichische Post, Siemens Energy, Fresenius Medical Care, E.ON , RWE, SAP, Scout24, BASF.
