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Zarcash: Handel steht still ( Finanztrends)

12.03.2026, 1968 Zeichen

Während viele Kryptoprojekte mit hohen Volatilitäten kämpfen, herrscht bei Zarcash derzeit absolute Funkstille. Trotz seiner technischen Basis als Proof-of-Stake-Coin verzeichnet das Asset aktuell keinerlei Handelsaktivität. Was bedeutet dieser Stillstand für die Zukunft des Projekts?

Zarcash weist heute ein Handelsvolumen von 0 US-Dollar auf. Der Kurs verharrt damit auf dem Niveau des Vortages. Ein Hauptgrund für diese Stagnation: Derzeit sind keine aktiven Börsen oder Handelsplätze für den Coin gelistet. Ohne Zugang zu liquiden Märkten bleibt das Asset für potenzielle Teilnehmer praktisch unerreichbar.

Technische Basis und Struktur

Das bereits Anfang 2019 gestartete Projekt nutzt den Quark-Algorithmus und setzt auf einen Proof-of-Stake-Konsensmechanismus (PoS). Die semi-zentralisierte Organisationsstruktur und der Open-Source-Ansatz bilden den Kern des Designs. Doch die technische Verfügbarkeit allein reicht nicht aus, wenn die notwendige Sichtbarkeit an den Handelsplätzen fehlt.

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Für eine Rückkehr in den Fokus sind entscheidende Impulse notwendig. Im Vordergrund steht hierbei die Listung auf etablierten Handelsplattformen, um überhaupt wieder Liquidität zu generieren. Zudem könnten Updates am Zarcash-Protokoll durch das Entwicklerteam neue Funktionen einführen oder die Netzwerkkapazitäten verbessern. Ohne konkrete Ankündigungen zu Partnerschaften oder technischen Fortschritten bleibt das Projekt in seiner aktuellen Stagnation gefangen.

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(12.03.2026)

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Die Buwog Group ist deutsch-österreichischer Komplettanbieter im Wohnimmobilienbereich. Insgesamt verfügt die Buwog Group über ein Portfolio mit rd. 51.000 Wohnungen. Mit einem Neubauvolumen von jährlich rund 700 Wohnungen im Großraum Wien ist die Buwog Group einer der aktivsten Wohnbauträger und Immobilienentwickler in Deutschland und Österreich.

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    Autor: Finanztrends

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