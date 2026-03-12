Nachlese: Richard Dobetsberger Komplett-Shift (audio cd.at)

12.03.2026, 1040 Zeichen

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Inside Umbrella powered by wikifolio 03/26: Ritschy setzt mit dem grössten Shift in der Portolio-Zusammensetzung seit der Pandemie auf Öl

Die Wiener Börse Party Mittwoch reinhören unter http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty oder direkt http://www.audio-cd.at/spotify http://www.audio-cd.at/apple

- nach dem Turnaround Tuesday ATX wieder etwas schwächer

- gestern sechstgrösster Punktegewinn in der ATX TR Geschichte

- Aktientag / Börsentag: Frequentis, dad.at, Historische WP

- Porr-Konstrukt gefällt mir

- AT&S gesucht

- dad.at mit Good Move bei der Depotgebühr

- Peter Thier läutet die Opening Bell für Mittwoch. Der Kommunikations-Chef der ÖBB ist heute in der Börsepeople Serie Teil 1 einer zweiteiligen Deadline

- Research zu Palfinger

- neue Aktie für Wiener Börse

- Börse Frankfurt: DAX leichter, Brenntag gesucht

- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.03.)

(12.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Uniqa, Porr, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Palfinger, Kapsch TrafficCom, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Linz Textil Holding, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, Verbund, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post, Deutsche Bank, Zalando, Brenntag, Fresenius Medical Care.

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