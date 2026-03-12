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österreichischer Aktien
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Nachlese: Richard Dobetsberger Komplett-Shift (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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12.03.2026, 1040 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8491/
Inside Umbrella powered by wikifolio 03/26: Ritschy setzt mit dem grössten Shift in der Portolio-Zusammensetzung seit der Pandemie auf Öl

Die Wiener Börse Party Mittwoch reinhören unter http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty oder direkt http://www.audio-cd.at/spotify http://www.audio-cd.at/apple
- nach dem Turnaround Tuesday ATX wieder etwas schwächer
- gestern sechstgrösster Punktegewinn in der ATX TR Geschichte
- Aktientag / Börsentag: Frequentis, dad.at, Historische WP
- Porr-Konstrukt gefällt mir
- AT&S gesucht
- dad.at mit Good Move bei der Depotgebühr
- Peter Thier läutet die Opening Bell für Mittwoch. Der Kommunikations-Chef der ÖBB ist heute in der Börsepeople Serie Teil 1 einer zweiteiligen Deadline
- Research zu Palfinger
- neue Aktie für Wiener Börse
- Börse Frankfurt: DAX leichter, Brenntag gesucht
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.03.)


(12.03.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders




 

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Die Wiener Privatbank ist eine unabhängige, unternehmerisch handelnde Privatbank mit Sitz in Wien.  Als börsennotiertes Unternehmen steht die Bank für Transparenz und verfügt über eine äußerst solide finanzielle Basis. Zu den Kundinnen und Kunden zählen Family Offices, PrivatinvestorInnen, Institutionen sowie Stiftungen im In- und Ausland.

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