Die Homebase
österreichischer Aktien
Nachlese: Daniela Herneth Superpower, Edi Berger, Stefan Maxian (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

06.02.2026, 1975 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8373/
Daniela Herneth ist Leadership- und Coaching-Spezialistin. Wir sprechen über den Job als MarketerIn von u.a. Red Bull und Sony DADC, über Corporate Filme zum Start von YouTube, über die Arbeit als KommunikatorIn des Museum der Moderne Salzburg und Deutsche Bank Kunst, über New York, Kapstadt, München, das Austria Center Vienna und vieles mehr. Seit 2012 ist Daniela mit my-superpower.com selbstständig, auf der Homepage findet man eine beeindruckende Kundenliste, darunter auch den Börsekandidaten TTTech, den Daniela mit Superpower am besten nach Wien lotsen sollte (sag ich). Es geht aber vor allem um direkte Begegnung mit Menschen, dies als Leadership-Coach/TrainerIn, UnternehmensberaterIn im Bereich Kommunikation, People & Business DeveloperIn. Vernetzt hat uns Birgit Stöber, die vor kurzem ebenfalls in der Börsepeople-Serie zu Gast war.
https://www.my-superpower.com
https://www.linkedin.com/in/daniela-herneth-leadership/details/experience/
Börsepeople Birgit Stöber: https://audio-cd.at/page/podcast/8128
http://www.boersentag.at im Austria Center Vienna

Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8370- ATX nach weiterem Rekord heute zunächst schwächer
- ATX TR komplettierte gestern 1000-Punkte-Sprung in 5 Wochen, 2000-Punkte-Sprung in 12 Wochen
- Addiko Bank heute gesucht
- Edi Berger läutet die Opening Bell für Donnerstag. Beim rückgerechneten ATX TR Start 1991 zu 1000 Punkten werkte der Börse Wien Fan für die Deutsche Bank, aktuell, beim erstmaligen Überschreiten der 14.000, als Vorstand der Wiener Privatbank
- Research zu Semperit, Post eröffnet in Linz
- Erste Group finanziert, Kontron-CEO kauft, neuer Grenzterminal am Flughafen Wien
- Happy Birthday Wolfgang Eder
- Vintage zu Polytec

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8369
Stefan Maxian, damals Head of Research RCB. vor 10 Jahren zum ATX 25er.

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 06.02.)


(06.02.2026)

