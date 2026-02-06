Nachlese: Daniela Herneth Superpower, Edi Berger, Stefan Maxian (audio cd.at)
06.02.2026, 1975 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8373/
Daniela Herneth ist Leadership- und Coaching-Spezialistin. Wir sprechen über den Job als MarketerIn von u.a. Red Bull und Sony DADC, über Corporate Filme zum Start von YouTube, über die Arbeit als KommunikatorIn des Museum der Moderne Salzburg und Deutsche Bank Kunst, über New York, Kapstadt, München, das Austria Center Vienna und vieles mehr. Seit 2012 ist Daniela mit my-superpower.com selbstständig, auf der Homepage findet man eine beeindruckende Kundenliste, darunter auch den Börsekandidaten TTTech, den Daniela mit Superpower am besten nach Wien lotsen sollte (sag ich). Es geht aber vor allem um direkte Begegnung mit Menschen, dies als Leadership-Coach/TrainerIn, UnternehmensberaterIn im Bereich Kommunikation, People & Business DeveloperIn. Vernetzt hat uns Birgit Stöber, die vor kurzem ebenfalls in der Börsepeople-Serie zu Gast war.
https://www.my-superpower.com
https://www.linkedin.com/in/daniela-herneth-leadership/details/experience/
Börsepeople Birgit Stöber: https://audio-cd.at/page/podcast/8128
http://www.boersentag.at im Austria Center Vienna
Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8370- ATX nach weiterem Rekord heute zunächst schwächer
- ATX TR komplettierte gestern 1000-Punkte-Sprung in 5 Wochen, 2000-Punkte-Sprung in 12 Wochen
- Addiko Bank heute gesucht
- Edi Berger läutet die Opening Bell für Donnerstag. Beim rückgerechneten ATX TR Start 1991 zu 1000 Punkten werkte der Börse Wien Fan für die Deutsche Bank, aktuell, beim erstmaligen Überschreiten der 14.000, als Vorstand der Wiener Privatbank
- Research zu Semperit, Post eröffnet in Linz
- Erste Group finanziert, Kontron-CEO kauft, neuer Grenzterminal am Flughafen Wien
- Happy Birthday Wolfgang Eder
- Vintage zu Polytec
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8369
Stefan Maxian, damals Head of Research RCB. vor 10 Jahren zum ATX 25er.
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 06.02.)
Wiener Börse Party #1089: ATX nach Rücksetzer wieder etwas erholt; Verbund und Bawag (auch nach Ende Rückkaufprogramm) gesucht
