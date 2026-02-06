PIR-News: In den News: Strabag, Bawag, Post, Bajaj Mobility/KTM (Christine Petzwinkler)

06.02.2026, 2733 Zeichen

Der Baukonzern Strabag sichert sich in Polen zwei Großaufträge zur Modernisierung von Straßen mit einem Gesamtvolumen von rund 147 Mio. Euro. Im Zuge des von der EU geförderten Stadtentwicklungsprojekts „Tramwaj dla Łodzi“ („Straßenbahn für Łódź“) werden rund 130 Straßen neu gebaut oder modernisiert. Strabag erhielt dabei den Auftrag, die Broniewskiego-Straße zwischen den Kreuzungen mit der Śmigłego-Rydza Allee und der Rzgowska-Straße auszubauen und zu modernisieren. Der Leistungsumfang umfasst die Verbreiterung der Broniewskiego-Straße, um Platz für Straßenbahngleise zu schaffen, die Modernisierung von Straßenbahnknotenpunkten sowie den Bau von Radverkehrswegen. Die Bauarbeiten sollen bis Ende 2027 abgeschlossen sein. Des weiteren wird im Zuge der Erneuerung der DK25 die Straße auf zwei Fahrspuren pro Richtung erweitert und Strabag erhielt von der polnischen Straßenbaubehörde GDDKiA den Zuschlag für den längsten Abschnitt – ein 18 Kilometer langes Teilstück von Zbiersk bis Kokanin. Dieser Abschnitt umfasst den Bau von elf Ingenieurbauwerken, darunter sechs Straßenüberführungen sowie vier Wartungsüberführungen und eine Wartungsbrücke. Die Fertigstellung ist für die zweite Jahreshälfte 2029 vorgesehen. Im Jahr 2025 stellte Strabag in Polen 137 Kilometer Straßen fertig.

Die Bawag hat das jüngste Aktienrückkauf-Programm am 2. Februar abgeschlossen. Es wurden in Summe 543.520 Aktien (0,706 Prozent des Grundkapitals) zu insgesamt 74.999.873 Euro erworben, wie die Bank mitteilt. Die Aktien sind zur Erfüllung von Verpflichtungen aus Aktienprogrammen erworben worden.

Bawag ( Akt. Indikation: 137,00 /137,20, 1,48%)

Die neue Studie der Branchenradar.com Marktanalyse GmbH belegt weiterhin eine starke Marktstellung der Österreichischen Post. Vergangenes Jahr wuchs das Paketvolumen in Österreich auf rund 416 Millionen Sendungen an, davon entfielen 232 Millionen auf die Österreichische Post. Mit einem stabilen Marktanteil von 56 Prozent konnte die Post ihre Position halten und ist damit weiterhin Marktführer im Paketgeschäft.

Österreichische Post ( Akt. Indikation: 34,10 /34,20, 0,44%)



Bei der Bajaj Mobility-Tochter KTM wurde nun ein Sozialplan für Mitarbeitende erstellt, die vor einem Abbau stehen. Wie vom Unternehmen vor einigen Wochen bekanntgegeben, werden 500 Beschäftigte gekündigt. Medienberichten zufolge sollen die ersten Kündigungen bereits übernächste Woche erfolgen. Die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen laut der Gewerkschaft GPA neben regulären Beendigungsansprüchen zusätzliche finanzielle Leistungen erhalten.

Bajaj Mobility AG ( Akt. Indikation: 17,16 /17,42, -2,76%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 06.02.)

(06.02.2026)

Wiener Börse Party #1089: ATX nach Rücksetzer wieder etwas erholt; Verbund und Bawag (auch nach Ende Rückkaufprogramm) gesucht

