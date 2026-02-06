SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

PIR-News: In den News: Strabag, Bawag, Post, Bajaj Mobility/KTM (Christine Petzwinkler)

06.02.2026, 2733 Zeichen

Der Baukonzern Strabag sichert sich in Polen zwei Großaufträge zur Modernisierung von Straßen mit einem Gesamtvolumen von rund 147 Mio. Euro. Im Zuge des von der EU geförderten Stadtentwicklungsprojekts „Tramwaj dla Łodzi“ („Straßenbahn für Łódź“) werden rund 130 Straßen neu gebaut oder modernisiert. Strabag erhielt dabei den Auftrag, die Broniewskiego-Straße zwischen den Kreuzungen mit der Śmigłego-Rydza Allee und der Rzgowska-Straße auszubauen und zu modernisieren. Der Leistungsumfang umfasst die Verbreiterung der Broniewskiego-Straße, um Platz für Straßenbahngleise zu schaffen, die Modernisierung von Straßenbahnknotenpunkten sowie den Bau von Radverkehrswegen. Die Bauarbeiten sollen bis Ende 2027 abgeschlossen sein. Des weiteren wird im Zuge der Erneuerung der DK25 die Straße auf zwei Fahrspuren pro Richtung erweitert und Strabag erhielt von der polnischen Straßenbaubehörde GDDKiA den Zuschlag für den längsten Abschnitt – ein 18 Kilometer langes Teilstück von Zbiersk bis Kokanin. Dieser Abschnitt umfasst den Bau von elf Ingenieurbauwerken, darunter sechs Straßenüberführungen sowie vier Wartungsüberführungen und eine Wartungsbrücke. Die Fertigstellung ist für die zweite Jahreshälfte 2029 vorgesehen. Im Jahr 2025 stellte Strabag in Polen 137 Kilometer Straßen fertig.

Die Bawag hat das jüngste Aktienrückkauf-Programm am 2. Februar abgeschlossen. Es wurden in Summe 543.520 Aktien (0,706 Prozent des Grundkapitals) zu insgesamt 74.999.873 Euro erworben, wie die Bank mitteilt. Die Aktien sind zur Erfüllung von Verpflichtungen aus Aktienprogrammen erworben worden.
Bawag ( Akt. Indikation:  137,00 /137,20, 1,48%)

Die neue Studie der Branchenradar.com Marktanalyse GmbH belegt weiterhin eine starke Marktstellung der Österreichischen Post. Vergangenes Jahr wuchs das Paketvolumen in Österreich auf rund 416 Millionen Sendungen an, davon entfielen 232 Millionen auf die Österreichische Post. Mit einem stabilen Marktanteil von 56 Prozent konnte die Post ihre Position halten und ist damit weiterhin Marktführer im Paketgeschäft.
Österreichische Post ( Akt. Indikation:  34,10 /34,20, 0,44%)

Bei der Bajaj Mobility-Tochter KTM wurde nun ein Sozialplan für Mitarbeitende erstellt, die vor einem Abbau stehen. Wie vom Unternehmen vor einigen Wochen bekanntgegeben, werden 500 Beschäftigte gekündigt. Medienberichten zufolge sollen die ersten Kündigungen bereits übernächste Woche erfolgen. Die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen laut der Gewerkschaft GPA neben regulären Beendigungsansprüchen zusätzliche finanzielle Leistungen erhalten.
Bajaj Mobility AG ( Akt. Indikation:  17,16 /17,42, -2,76%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 06.02.)


(06.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1089: ATX nach Rücksetzer wieder etwas erholt; Verbund und Bawag (auch nach Ende Rückkaufprogramm) gesucht




Bajaj Mobility AG
Akt. Indikation:  17.10 / 17.22
Uhrzeit:  13:04:29
Veränderung zu letztem SK:  0.00%
Letzter SK:  17.16 ( -3.49%)

Bawag
Akt. Indikation:  135.40 / 136.10
Uhrzeit:  13:02:01
Veränderung zu letztem SK:  -0.33%
Letzter SK:  136.20 ( 0.81%)

Österreichische Post
Akt. Indikation:  33.80 / 34.05
Uhrzeit:  13:04:29
Veränderung zu letztem SK:  -0.80%
Letzter SK:  34.20 ( 0.59%)



 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:AT&S, Andritz, OMV, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Amag, Österreichische Post, Lenzing, CPI Europe AG, Telekom Austria, Semperit, Flughafen Wien, VIG, DO&CO, Gurktaler AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Bajaj Mobility AG, Verbund, Warimpex, Addiko Bank, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, Marinomed Biotech, Agrana, CA Immo, EVN, Zumtobel, Dow Jones, Amazon.

Random Partner

UBM
Die UBM fokussiert sich auf Immobilienentwicklung und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von Umwidmung und Baugenehmigung über Planung, Marketing und Bauabwicklung bis zum Verkauf ab. Der Fokus liegt dabei auf den Märkten Österreich, Deutschland und Polen sowie auf den Asset-Klassen Wohnen, Hotel und Büro.

>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Verbund, Bawag

» LinkedIn-NL: Die Übergaben der Number One Awards gehen weiter ... und es...

» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 6.2.: Wienerberger, Warimpex (Börse Geschichte) (BörseGe...

» Nachlese: Daniela Herneth Superpower, Edi Berger, Stefan Maxian (audio c...

» Wiener Börse Party #1089: ATX nach Rücksetzer wieder etwas erholt; Verbu...

» PIR-News: In den News: Strabag, Bawag, Post, Bajaj Mobility/KTM (Christi...

» Wiener Börse zu Mittag fester: Verbund, Bawag und Do&Co gesucht

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Veronika Rief, Addiko Bank, Edi Berger,...

» ATX-Trends: AT&S, Erste Group, Bawag, RBI, OMV ...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Österreichische Sportstars zeigen sich auf Instagram
Palfinger und voestalpine vs. RHI und Andritz – kommentierter KW 6 Peer Group Watch Zykliker Österreich
AT&S und Intel vs. Ibiden Co.Ltd und Qualcomm Incorporated – kommentierter KW 6 Peer Group Watch PCB (Printed Circuit Board Producer & Clients)
EVN und vs. Ballard Power Systems und SFC Energy – kommentierter KW 6 Peer Group Watch Energie
Wie Siemens Energy, Siemens Healthineers, HeidelbergCement, Siemens, Zalando und BASF für Gesprächsstoff im DAX sorgten
Wie Ahlers, Manz, Andritz, ThyssenKrupp, Glencore und VIG für Gesprächsstoff sorgten




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    #gabb #2035
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1070: ATX etwas schwächer, AT&S gesucht, Marinomed-Manager wechselt zu Reploid, Viktoria Gass Opening Bell

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Man Ray
    Photographie n'est pas L'Art
    1937
    GLM

    Michael Rathmayr
    Remedy
    2025
    Nearest Truth

    Otto Neurath & Gerd Arntz
    Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
    1930
    Bibliographisches Institut AG

    Livio Piatti
    Schtetl Zürich
    2001
    Offizin Verlag

    Ray K. Metzker
    City Lux
    2025
    Ludion Publishers



    Autor: Christine Petzwinkler

    06.02.2026, 2733 Zeichen

    Der Baukonzern Strabag sichert sich in Polen zwei Großaufträge zur Modernisierung von Straßen mit einem Gesamtvolumen von rund 147 Mio. Euro. Im Zuge des von der EU geförderten Stadtentwicklungsprojekts „Tramwaj dla Łodzi“ („Straßenbahn für Łódź“) werden rund 130 Straßen neu gebaut oder modernisiert. Strabag erhielt dabei den Auftrag, die Broniewskiego-Straße zwischen den Kreuzungen mit der Śmigłego-Rydza Allee und der Rzgowska-Straße auszubauen und zu modernisieren. Der Leistungsumfang umfasst die Verbreiterung der Broniewskiego-Straße, um Platz für Straßenbahngleise zu schaffen, die Modernisierung von Straßenbahnknotenpunkten sowie den Bau von Radverkehrswegen. Die Bauarbeiten sollen bis Ende 2027 abgeschlossen sein. Des weiteren wird im Zuge der Erneuerung der DK25 die Straße auf zwei Fahrspuren pro Richtung erweitert und Strabag erhielt von der polnischen Straßenbaubehörde GDDKiA den Zuschlag für den längsten Abschnitt – ein 18 Kilometer langes Teilstück von Zbiersk bis Kokanin. Dieser Abschnitt umfasst den Bau von elf Ingenieurbauwerken, darunter sechs Straßenüberführungen sowie vier Wartungsüberführungen und eine Wartungsbrücke. Die Fertigstellung ist für die zweite Jahreshälfte 2029 vorgesehen. Im Jahr 2025 stellte Strabag in Polen 137 Kilometer Straßen fertig.

    Die Bawag hat das jüngste Aktienrückkauf-Programm am 2. Februar abgeschlossen. Es wurden in Summe 543.520 Aktien (0,706 Prozent des Grundkapitals) zu insgesamt 74.999.873 Euro erworben, wie die Bank mitteilt. Die Aktien sind zur Erfüllung von Verpflichtungen aus Aktienprogrammen erworben worden.
    Bawag ( Akt. Indikation:  137,00 /137,20, 1,48%)

    Die neue Studie der Branchenradar.com Marktanalyse GmbH belegt weiterhin eine starke Marktstellung der Österreichischen Post. Vergangenes Jahr wuchs das Paketvolumen in Österreich auf rund 416 Millionen Sendungen an, davon entfielen 232 Millionen auf die Österreichische Post. Mit einem stabilen Marktanteil von 56 Prozent konnte die Post ihre Position halten und ist damit weiterhin Marktführer im Paketgeschäft.
    Österreichische Post ( Akt. Indikation:  34,10 /34,20, 0,44%)

    Bei der Bajaj Mobility-Tochter KTM wurde nun ein Sozialplan für Mitarbeitende erstellt, die vor einem Abbau stehen. Wie vom Unternehmen vor einigen Wochen bekanntgegeben, werden 500 Beschäftigte gekündigt. Medienberichten zufolge sollen die ersten Kündigungen bereits übernächste Woche erfolgen. Die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen laut der Gewerkschaft GPA neben regulären Beendigungsansprüchen zusätzliche finanzielle Leistungen erhalten.
    Bajaj Mobility AG ( Akt. Indikation:  17,16 /17,42, -2,76%)

    (Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 06.02.)


    (06.02.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1089: ATX nach Rücksetzer wieder etwas erholt; Verbund und Bawag (auch nach Ende Rückkaufprogramm) gesucht




    Bajaj Mobility AG
    Akt. Indikation:  17.10 / 17.22
    Uhrzeit:  13:04:29
    Veränderung zu letztem SK:  0.00%
    Letzter SK:  17.16 ( -3.49%)

    Bawag
    Akt. Indikation:  135.40 / 136.10
    Uhrzeit:  13:02:01
    Veränderung zu letztem SK:  -0.33%
    Letzter SK:  136.20 ( 0.81%)

    Österreichische Post
    Akt. Indikation:  33.80 / 34.05
    Uhrzeit:  13:04:29
    Veränderung zu letztem SK:  -0.80%
    Letzter SK:  34.20 ( 0.59%)



     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:AT&S, Andritz, OMV, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Amag, Österreichische Post, Lenzing, CPI Europe AG, Telekom Austria, Semperit, Flughafen Wien, VIG, DO&CO, Gurktaler AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Bajaj Mobility AG, Verbund, Warimpex, Addiko Bank, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, Marinomed Biotech, Agrana, CA Immo, EVN, Zumtobel, Dow Jones, Amazon.

    Random Partner

    UBM
    Die UBM fokussiert sich auf Immobilienentwicklung und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von Umwidmung und Baugenehmigung über Planung, Marketing und Bauabwicklung bis zum Verkauf ab. Der Fokus liegt dabei auf den Märkten Österreich, Deutschland und Polen sowie auf den Asset-Klassen Wohnen, Hotel und Büro.

    >> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Verbund, Bawag

    » LinkedIn-NL: Die Übergaben der Number One Awards gehen weiter ... und es...

    » Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 6.2.: Wienerberger, Warimpex (Börse Geschichte) (BörseGe...

    » Nachlese: Daniela Herneth Superpower, Edi Berger, Stefan Maxian (audio c...

    » Wiener Börse Party #1089: ATX nach Rücksetzer wieder etwas erholt; Verbu...

    » PIR-News: In den News: Strabag, Bawag, Post, Bajaj Mobility/KTM (Christi...

    » Wiener Börse zu Mittag fester: Verbund, Bawag und Do&Co gesucht

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Veronika Rief, Addiko Bank, Edi Berger,...

    » ATX-Trends: AT&S, Erste Group, Bawag, RBI, OMV ...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Österreichische Sportstars zeigen sich auf Instagram
    Palfinger und voestalpine vs. RHI und Andritz – kommentierter KW 6 Peer Group Watch Zykliker Österreich
    AT&S und Intel vs. Ibiden Co.Ltd und Qualcomm Incorporated – kommentierter KW 6 Peer Group Watch PCB (Printed Circuit Board Producer & Clients)
    EVN und vs. Ballard Power Systems und SFC Energy – kommentierter KW 6 Peer Group Watch Energie
    Wie Siemens Energy, Siemens Healthineers, HeidelbergCement, Siemens, Zalando und BASF für Gesprächsstoff im DAX sorgten
    Wie Ahlers, Manz, Andritz, ThyssenKrupp, Glencore und VIG für Gesprächsstoff sorgten




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      #gabb #2035
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1070: ATX etwas schwächer, AT&S gesucht, Marinomed-Manager wechselt zu Reploid, Viktoria Gass Opening Bell

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Tehching Hsieh
      One Year Performance 1978–1979
      2025
      Void

      Man Ray
      Photographie n'est pas L'Art
      1937
      GLM

      Mikio Tobara
      Document Miseinen (遠原　美喜男
      1980
      Seven Sha

      Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
      Banalité
      1930
      Librairie Gallimard

      Ray K. Metzker
      City Lux
      2025
      Ludion Publishers

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de