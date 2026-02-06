Börsegeschichte 6.2.: Wienerberger, Warimpex (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
06.02.2026, 722 Zeichen
over MA200:
06.02.1987: Wienerberger: Am längsten über MA200: 862 Tage (endete am: 06.02.1987)
Positive Serie in Tagen:
06.02.2012: Warimpex: Längste positive Serie: 12 Tage (endete am 06.02.2012) zum Kalender
Positive Serie in Performance:
06.02.2012: Warimpex: Beste Performance Serie: 46.71% (12 Tage - endete am 06.02.2012)
Bisher gab es an einem 6. Februar 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 06.02. beträgt 0,42%. Der beste 06.02. fand im Jahr 2025 mit 3,41% statt, der schlechteste 06.02. im Jahr 2018 mit -2,81%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 06.02. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 06.02.)
- Silver Standard Resources und Royal Dutch Shell v...
