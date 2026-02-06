Börsegeschichte 6.2.: Wienerberger, Warimpex (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

06.02.2026, 722 Zeichen

over MA200:

06.02.1987: Wienerberger: Am längsten über MA200: 862 Tage (endete am: 06.02.1987)



Positive Serie in Tagen:

06.02.2012: Warimpex: Längste positive Serie: 12 Tage (endete am 06.02.2012) zum Kalender



Positive Serie in Performance:

06.02.2012: Warimpex: Beste Performance Serie: 46.71% (12 Tage - endete am 06.02.2012)

Bisher gab es an einem 6. Februar 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 06.02. beträgt 0,42%. Der beste 06.02. fand im Jahr 2025 mit 3,41% statt, der schlechteste 06.02. im Jahr 2018 mit -2,81%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 06.02. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 06.02.)

(06.02.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1089: ATX nach Rücksetzer wieder etwas erholt; Verbund und Bawag (auch nach Ende Rückkaufprogramm) gesucht

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:AT&S, Andritz, OMV, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Amag, Österreichische Post, Lenzing, CPI Europe AG, Telekom Austria, Semperit, Flughafen Wien, VIG, DO&CO, Gurktaler AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Bajaj Mobility AG, Verbund, Warimpex, Addiko Bank, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, Marinomed Biotech, Agrana, CA Immo, EVN, Zumtobel, Dow Jones, Amazon.

Random Partner Schwabe, Ley & Greiner (SLG)

Das Unternehmen SLG wurde 1988 gegründet und ist spezialisiert auf die Beratung im Bereich Finanz- und Treasury-Management. Wir sind Marktführer im gesamten deutschsprachigen Raum und verfügen über einen soliden Partnerkreis. Diesen haben wir zur Stärkung des Unternehmens kontinuierlich erweitert. >> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Verbund, Bawag

» LinkedIn-NL: Die Übergaben der Number One Awards gehen weiter ... und es...

» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 6.2.: Wienerberger, Warimpex (Börse Geschichte) (BörseGe...

» Nachlese: Daniela Herneth Superpower, Edi Berger, Stefan Maxian (audio c...

» Wiener Börse Party #1089: ATX nach Rücksetzer wieder etwas erholt; Verbu...

» PIR-News: In den News: Strabag, Bawag, Post, Bajaj Mobility/KTM (Christi...

» Wiener Börse zu Mittag fester: Verbund, Bawag und Do&Co gesucht

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Veronika Rief, Addiko Bank, Edi Berger,...

» ATX-Trends: AT&S, Erste Group, Bawag, RBI, OMV ...