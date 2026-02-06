SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
Börsegeschichte 6.2.: Wienerberger, Warimpex (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

06.02.2026, 722 Zeichen

over MA200:
06.02.1987: Wienerberger: Am längsten über MA200: 862 Tage (endete am: 06.02.1987)

Positive Serie in Tagen:
06.02.2012: Warimpex: Längste positive Serie: 12 Tage (endete am 06.02.2012) zum Kalender

Positive Serie in Performance:
06.02.2012: Warimpex: Beste Performance Serie: 46.71% (12 Tage - endete am 06.02.2012)

Bisher gab es an einem 6. Februar 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 06.02. beträgt 0,42%. Der beste 06.02. fand im Jahr 2025 mit 3,41% statt, der schlechteste 06.02. im Jahr 2018 mit -2,81%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 06.02. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 06.02.)


(06.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1089: ATX nach Rücksetzer wieder etwas erholt; Verbund und Bawag (auch nach Ende Rückkaufprogramm) gesucht




 

