(Christian Drastil)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
20.02.2026, 557 Zeichen
Um 13:45 liegt der ATX mit +0.02 Prozent im Plus bei 5790 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 8.70% ytd). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +5.17% auf 12.01 Euro, dahinter Amag mit +2.48% auf 28.9 Euro und Strabag mit +2.38% auf 92.55 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 25081 (+0.15%, Ultimo 2025: 24490, 2.26% ytd). Topperformer DAX sind Porsche Automobil Holding mit +2.34% auf 36.81 Euro, dahinter Airbus Group mit +1.61% auf 190.12 Euro und Scout24 mit +1.29% auf 70.5 Euro.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 20.02.)
Wiener Börse Party #1099: Wiener Börse zum Februar-Verfall fester, aber mit kleiner Enttäuschung, positive Spannungsmomente bei der Porr
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Strabag, Agrana, Bajaj Mobility AG, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Amag, Rosgix, DO&CO, Porr, FACC, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, Josef Manner & Comp. AG, UBM, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund.
Random Partner
Vontobel
Als internationales Investmenthaus mit Schweizer Wurzeln ist Vontobel auf die Bereiche Private Clients und Institutional Clients spezialisiert. Der Erfolg in diesen Bereichen gründet auf einer Kultur der Eigenverantwortung und dem Bestreben, die Erwartungen der Kundinnen und Kunden zu übertreffen.
>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse Party #1099: Wiener Börse zum Februar-Verfall fester, aber ...
» Österreich-Depots: All-time-High (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 20.2.: Extremes zu Porr und Amag (Börse Geschichte) (Bör...
» Nachlese: Ulrike Farnik, David Aichinger, Liverpool, (audio cd.at)
» Upgrade für FACC, Austro-Roadshow in Madrid, AT&S finanziert Forschung (...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. David Aichinger Liverpool, Bawag, Sempe...
» Börsepeople im Podcast S23/17: Ulrike Farnik
» ATX-Trends: Strabag, AT&S, Lenzing ...
» SportWoche Podcast: Liverpool – Die Geschichte eines Fremden, der sich i...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse Party #1099: Wiener Börse zum Februa...
- Wiener Börse: ATX geht 0,33 Prozent höher aus dem...
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: FACC steigt mehr a...
- ATX charttechnisch: Kurzfristige Indikatoren steh...
- Fazits zu Agrana, Semperit, wienerberger, Strabag...
- Wie FACC, Amag, Gurktaler AG Stamm, Semperit, May...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1081: ATX deutlich über den alten Rekorden, Big Day für Strabag und auch Addiko Bank, 25.000 bei Boris Nemsic
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Alessandra Calò
Ctonio
2024
Studiofaganel
Stephen Shore
Uncommon Places
1982
Aperture
Yasuhiro Ishimoto
Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
1958
Geibi Shuppan
Ray K. Metzker
City Lux
2025
Ludion Publishers
Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
Banalité
1930
Librairie Gallimard
20.02.2026, 557 Zeichen
Um 13:45 liegt der ATX mit +0.02 Prozent im Plus bei 5790 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 8.70% ytd). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +5.17% auf 12.01 Euro, dahinter Amag mit +2.48% auf 28.9 Euro und Strabag mit +2.38% auf 92.55 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 25081 (+0.15%, Ultimo 2025: 24490, 2.26% ytd). Topperformer DAX sind Porsche Automobil Holding mit +2.34% auf 36.81 Euro, dahinter Airbus Group mit +1.61% auf 190.12 Euro und Scout24 mit +1.29% auf 70.5 Euro.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 20.02.)
Wiener Börse Party #1099: Wiener Börse zum Februar-Verfall fester, aber mit kleiner Enttäuschung, positive Spannungsmomente bei der Porr
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Strabag, Agrana, Bajaj Mobility AG, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Amag, Rosgix, DO&CO, Porr, FACC, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, Josef Manner & Comp. AG, UBM, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund.
Random Partner
Vontobel
Als internationales Investmenthaus mit Schweizer Wurzeln ist Vontobel auf die Bereiche Private Clients und Institutional Clients spezialisiert. Der Erfolg in diesen Bereichen gründet auf einer Kultur der Eigenverantwortung und dem Bestreben, die Erwartungen der Kundinnen und Kunden zu übertreffen.
>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse Party #1099: Wiener Börse zum Februar-Verfall fester, aber ...
» Österreich-Depots: All-time-High (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 20.2.: Extremes zu Porr und Amag (Börse Geschichte) (Bör...
» Nachlese: Ulrike Farnik, David Aichinger, Liverpool, (audio cd.at)
» Upgrade für FACC, Austro-Roadshow in Madrid, AT&S finanziert Forschung (...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. David Aichinger Liverpool, Bawag, Sempe...
» Börsepeople im Podcast S23/17: Ulrike Farnik
» ATX-Trends: Strabag, AT&S, Lenzing ...
» SportWoche Podcast: Liverpool – Die Geschichte eines Fremden, der sich i...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse Party #1099: Wiener Börse zum Februa...
- Wiener Börse: ATX geht 0,33 Prozent höher aus dem...
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: FACC steigt mehr a...
- ATX charttechnisch: Kurzfristige Indikatoren steh...
- Fazits zu Agrana, Semperit, wienerberger, Strabag...
- Wie FACC, Amag, Gurktaler AG Stamm, Semperit, May...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1081: ATX deutlich über den alten Rekorden, Big Day für Strabag und auch Addiko Bank, 25.000 bei Boris Nemsic
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Anna Fabricius
Home is where work is
2024
Self published
Man Ray
Photographie n'est pas L'Art
1937
GLM
Ray K. Metzker
City Lux
2025
Ludion Publishers
Joselito Verschaeve
As Long as the Sun Lasts
2025
Void
Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
Banalité
1930
Librairie Gallimard