Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
(Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

20.02.2026, 557 Zeichen

Um 13:45 liegt der ATX mit +0.02 Prozent im Plus bei 5790 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 8.70% ytd). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +5.17% auf 12.01 Euro, dahinter Amag mit +2.48% auf 28.9 Euro und Strabag mit +2.38% auf 92.55 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 25081 (+0.15%, Ultimo 2025: 24490, 2.26% ytd). Topperformer DAX sind Porsche Automobil Holding mit +2.34% auf 36.81 Euro, dahinter Airbus Group mit +1.61% auf 190.12 Euro und Scout24 mit +1.29% auf 70.5 Euro.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 20.02.)


(20.02.2026)

Wiener Börse Party #1099: Wiener Börse zum Februar-Verfall fester, aber mit kleiner Enttäuschung, positive Spannungsmomente bei der Porr




 

Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Strabag, Agrana, Bajaj Mobility AG, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Amag, Rosgix, DO&CO, Porr, FACC, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, Josef Manner & Comp. AG, UBM, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund.

