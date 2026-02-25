» Österreich-Depots: Rekord (Depot Kommentar)

25.02.2026, 1120 Zeichen

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.09% vs. last #gabb, +6.35% ytd, +128.40% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 150.338 Euro, das ist Rekord. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 202 liegt (von mehr als 30.000).

Introducing: Austria 30 Private IR Link: https://www.wikifolio.com/de/at/w/wf00atat30 . Die nötigen Vormerkungen und das Cash-Commitment sind bereits da. Am 11.2. wurde der Publizierungsantrag gestellt. Nun heisst es: "Emission wird geprüft. Die Emission nimmt in der Regel bis zu acht Wochen in Anspruch. Sollte es für dich noch etwas zu tun geben, melden wir uns bei dir." Nach potenzieller Freischaltung werden wir auf ein Full-Investment gemäss Equal Weight gehen und dann mit 50.000 Real Money seeden.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 25.02.)

(25.02.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1102: ATX deutlich erholt, heute FACC-Day an der Wiener Börse, spannende News bei cyan, Aufschlag Erich Hampel

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:FACC, Amag, Strabag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Flughafen Wien, Rosgix, EuroTeleSites AG, Wienerberger, Telekom Austria, AT&S, Hutter & Schrantz Stahlbau, SBO, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, CA Immo, EVN, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, UBM, Verbund.

Random Partner VIG

Die Vienna Insurance Group (VIG) ist mit rund 50 Konzerngesellschaften und mehr als 25.000 Mitarbeitern in 30 Ländern aktiv. Bereits seit 1994 notiert die VIG an der Wiener Börse und zählt heute zu den Top-Unternehmen im Segment “prime market“ und weist eine attraktive Dividendenpolitik auf. >> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» FACC übertrifft eigene Prognosen und steuert auf Milliarden-Umsatz zu (P...

» Wiener Börse Party #1102: ATX deutlich erholt, heute FACC-Day an der Wie...

» Österreich-Depots: Rekord (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 25.2.: Erich Hampel, CA Immo, Post, voestalpine (Börse G...

» Nachlese: Daniel Hahn wikifolio (audio cd.at)

» PIR-News: Zahlen von FACC, EVN, Deals bei Strabag und cyan, Aktienkäufe ...

» (Christian Drastil)

» Wiener Börse zu Mittag stärker: FACC, Bawag, RBI gesucht

» Börsepeople im Podcast S23/19: Daniel Hahn

» ATX-Trends: wienerberger, AT&S, Bawag, Erste Group ....