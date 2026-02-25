SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Österreich-Depots: Rekord (Depot Kommentar)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

25.02.2026, 1120 Zeichen

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.09% vs. last #gabb, +6.35% ytd, +128.40% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 150.338 Euro, das ist Rekord. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 202 liegt (von mehr als 30.000).

Introducing: Austria 30 Private IR Link: https://www.wikifolio.com/de/at/w/wf00atat30 . Die nötigen Vormerkungen und das Cash-Commitment sind bereits da. Am 11.2. wurde der Publizierungsantrag gestellt. Nun heisst es: "Emission wird geprüft. Die Emission nimmt in der Regel bis zu acht Wochen in Anspruch. Sollte es für dich noch etwas zu tun geben, melden wir uns bei dir." Nach potenzieller Freischaltung werden wir auf ein Full-Investment gemäss Equal Weight gehen und dann mit 50.000 Real Money seeden.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 25.02.)


(25.02.2026)

Aktien auf dem Radar:FACC, Amag, Strabag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Flughafen Wien, Rosgix, EuroTeleSites AG, Wienerberger, Telekom Austria, AT&S, Hutter & Schrantz Stahlbau, SBO, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, CA Immo, EVN, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, UBM, Verbund.

