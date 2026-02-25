Österreich-Depots: Rekord (Depot Kommentar)
Christian Drastil
25.02.2026, 1120 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.09% vs. last #gabb, +6.35% ytd, +128.40% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 150.338 Euro, das ist Rekord. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 202 liegt (von mehr als 30.000).
Introducing: Austria 30 Private IR Link: https://www.wikifolio.com/de/at/w/wf00atat30 . Die nötigen Vormerkungen und das Cash-Commitment sind bereits da. Am 11.2. wurde der Publizierungsantrag gestellt. Nun heisst es: "Emission wird geprüft. Die Emission nimmt in der Regel bis zu acht Wochen in Anspruch. Sollte es für dich noch etwas zu tun geben, melden wir uns bei dir." Nach potenzieller Freischaltung werden wir auf ein Full-Investment gemäss Equal Weight gehen und dann mit 50.000 Real Money seeden.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 25.02.)
