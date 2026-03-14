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Heilpraktiker-Studie bestätigt systemrelevante Rolle ( Finanztrends)

14.03.2026, 5813 Zeichen

Die Veröffentlichung des „Empirischen Gutachtens zum Heilpraktikerwesen“ durch das Bundesgesundheitsministerium (BMG) hat der Debatte um die Berufsgruppe eine neue, faktenbasierte Grundlage gegeben. Die 334 Seiten starke Untersuchung, deren Daten bis 2022 reichen, belegt die systemische Relevanz der Heilpraktiker für die ambulante Versorgung in Deutschland. Die Berufsverbände nutzen die Ergebnisse nun, um die Zukunft der Fortbildung und die rechtliche Absicherung etablierter Therapiemethoden zu gestalten.

Studie widerlegt Vorurteile zur Ausbildung

Das vom Forschungsinstitut in vivo GmbH im Auftrag des BMG erstellte Gutachten zeichnet ein klares Bild: Heilpraktiker sind eine substantielle Säule der Gesundheitsversorgung. Den erhobenen Daten zufolge gab es 2022 genau 67.387 Inhaber einer Heilpraktiker-Erlaubnis und 47.549 aktive Praxen bundesweit.

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Die Zahlen entkräften langgehegte Vorurteile über niedrige Bildungsstandards. Zwischen 97 und 98 Prozent der Berufsanwärter verfügen über einen höheren Schulabschluss als den Hauptschulabschluss. Experten betonen, dass Heilpraktiker vor allem bei der Behandlung chronischer, funktioneller und psychosomatischer Erkrankungen kritische Versorgungslücken schließen. Die solide empirische Basis verlagert die politische Bdewatte damit weg von Abschaffungsforderungen hin zu Fragen der Integration und Qualitätssicherung.

Verbände treiben Qualitätssicherung voran

Obwohl das grundlegende Bildungsniveau hoch ist, zeigt der Bericht Unterschiede in der Tiefe der medizinischen Ausbildung an verschiedenen Schulen. Daher setzen Berufsverbände wie der Bund Deutscher Heilpraktiker (BDH) oder der Verband Freier Psychotherapeuten (VFP) 2026 stark auf standardisierte, hochwertige Fortbildungen.

Große Branchenkongresse werden zu zentralen Plattformen für diesen Wissenstransfer. Der 58. Heilpraktiker-Kongress in Baden-Baden im April 2026 und der interdisziplinäre FIPS-Kongress in Würzburg im Juni stehen im Zeichen moderner Diagnostik, Rechtssicherheit und Patientenschutz. Verbandsvertreter erklären: Eine rigorose, nachweisbare Fortbildung sei essenziell, um den hohen Standards des Ministeriums gerecht zu werden.

Etablierte Therapien: Von TCM bis Phytotherapie

Die therapeutischen Methoden bleiben vielfältig und stark auf ganzheitliche Ansätze fokussiert. Die Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) mit Akupunktur und Qigong gehört zu den gefragtesten Spezialisierungen. Medizinische Akademien in München, Augsburg und anderen Städten bieten mehrjährige Zertifikatskurse an, die bis weit in 2026 hinein ausgebucht sind.

Neben TCM stehen Phytotherapie und Osteopathie hoch im Kurs, vor allem zur Behandlung chronischer Schmerzen. Die Daten belegen, dass Patienten diese nicht-invasiven, risikoarmen Optionen schätzen – oft als Ergänzung zur Schulmedizin. Die hohen Anmeldezahlen für diese Therapiemodule zeigen einen Professionalisierungstrend: Immer mehr Heilpraktiker spezialisieren sich tiefgründig auf evidenzbasierte Naturheilverfahren.

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Rechtsstreit um sektorale Erlaubnisse

Ein kritischer Diskussionspunkt ist die „sektorale Heilpraktikererlaubnis“ für Felder wie Psychotherapie oder Physiotherapie. Eine rechtliche Prüfung von 2021 hatte diese eingeschränkten Erlaubnisse als verfassungsrechtlich problematisch eingestuft – ein Thema, das durch parlamentarische Anfragen an Gesundheitspolitiker Ende Februar 2026 wieder auf die Agenda kam.

Politiker und Experten debattieren nun, wie dieser Sektor reformiert werden kann, ohne die Patientenversorgung zu gefährden. Tausende sektorale Therapeuten leisten essentielle psychologische und physikalische Unterstützung, wo Wartelisten für konventionelle Therapeuten oft monatelang sind. Juristen fordern eine saubere gesetzliche Neuregelung, die sowohl die Existenz der Therapeuten als auch die Versorgung der Patienten sichert.

Paradigmenwechsel für die Komplementärmedizin

Die Veröffentlichung des Gutachtens markiert einen Paradigmenwechsel. Jahrelang stand der Beruf unter scharfer medialer Beobachtung und politischem Reformdruck. Jetzt validiert die umfassende Datensammlung seine Rolle im deutschen Gesundheitssystem.

Die großen Berufsverbände betonen, der Dialog habe sich auf konstruktive Reformen verlagert. Es geht nicht mehr um das „Ob“, sondern um das „Wie“: Wie lassen sich Prüfungsrichtlinien bundesweit standardisieren und die kontinuierliche Fortbildung sicherstellen? Diese Entwicklung spiegelt einen europäischen Trend wider, bei dem traditionelle Medizin zunehmend nach empirischem Nutzen bewertet wird.

Ausblick: Reform des Heilpraktikergesetzes erwartet

Das Bundesgesundheitsministerium wird die empirischen Daten nun nutzen, um eine umfassende Reform des Heilpraktikergesetzes von 1939 zu erarbeiten. Ein kompletter Gesetzesumbau mag im komplexen politischen Gefüge Deutschlands Zeit brauchen, doch der Dialog zwischen Ministerium und Verbänden wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte 2026 intensiviert.

Die Branche muss sich auf strengere, einheitliche Regeln zur Fortbildungspflicht und transparentere Qualitätsmanagementsysteme einstellen. Branchenbeobachter sehen darin letztlich eine Chance: Diese Schritte könnten das Patientenvet


(14.03.2026)

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    Autor: Finanztrends

    14.03.2026, 5813 Zeichen

    Die Veröffentlichung des „Empirischen Gutachtens zum Heilpraktikerwesen“ durch das Bundesgesundheitsministerium (BMG) hat der Debatte um die Berufsgruppe eine neue, faktenbasierte Grundlage gegeben. Die 334 Seiten starke Untersuchung, deren Daten bis 2022 reichen, belegt die systemische Relevanz der Heilpraktiker für die ambulante Versorgung in Deutschland. Die Berufsverbände nutzen die Ergebnisse nun, um die Zukunft der Fortbildung und die rechtliche Absicherung etablierter Therapiemethoden zu gestalten.

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