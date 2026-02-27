Volkswagen Aktie: China-Alarm ( Finanztrends)

27.02.2026, 3163 Zeichen

Der Volkswagen-Konzern muss auf dem wichtigsten Automarkt der Welt die Notbremse ziehen. Alarmierend schwache Verkaufszahlen eines zentralen Elektromodells zwingen die Wolfsburger zu drastischen Preissenkungen, um nicht den Anschluss zu verlieren. Während die Konkurrenz bereits historische Milliardenverluste meldet, wächst der Druck auf die Margen im ohnehin krisengeschüttelten EV-Sektor weiter an.

Preiskampf eskaliert

Die VW-Tochter Audi und ihr chinesischer Joint-Venture-Partner SAIC reagieren auf die anhaltende Kaufzurückhaltung mit einem sofortigen Preisnachlass. Der vollelektrische Audi E5 Sportback wird bis Ende März 2026 um rund 3.700 Euro günstiger angeboten. Ein Blick auf die aktuellen Absatzzahlen verdeutlicht die Dringlichkeit dieser Maßnahme: Im Januar 2026 wurden lediglich 420 Einheiten dieses Modells an Endkunden übergeben.

Insgesamt verzeichnete das Joint Venture bis Ende Januar nur gut 7.000 Auslieferungen für den E5 Sportback. Diese Zahlen liegen deutlich unter den Erwartungen und zwingen das Management, über den Preis Volumen in den Markt zu drücken – eine Strategie, die unweigerlich auf die Profitabilität drückt.

Branche im Krisenmodus

Die Probleme bei Volkswagen sind symptomatisch für eine tiefe Verwerfung im globalen Markt für Elektrofahrzeuge. Wie dramatisch die Lage ist, zeigen die aktuellen Zahlen des Konkurrenten Stellantis. Der Autoriese schockte die Märkte für das Geschäftsjahr 2025 mit einem Verlust von 22,3 Milliarden Euro, verursacht durch massive Abschreibungen auf die Elektro-Strategie und politische Unsicherheiten in den USA.

Auch Tesla spürt den Gegenwind deutlich. Der Absatz des US-Pioniers in Deutschland ist 2025 auf weniger als ein Drittel des Vorjahresniveaus eingebrochen. In der Fabrik in Grünheide eskaliert parallel dazu der Konflikt zwischen Belegschaft und Management, wobei künftige Investitionen nun offen von Zugeständnissen der Arbeitnehmerseite abhängig gemacht werden.