Die Homebase
österreichischer Aktien
Volkswagen Aktie: China-Alarm ( Finanztrends)

27.02.2026, 3163 Zeichen

Der Volkswagen-Konzern muss auf dem wichtigsten Automarkt der Welt die Notbremse ziehen. Alarmierend schwache Verkaufszahlen eines zentralen Elektromodells zwingen die Wolfsburger zu drastischen Preissenkungen, um nicht den Anschluss zu verlieren. Während die Konkurrenz bereits historische Milliardenverluste meldet, wächst der Druck auf die Margen im ohnehin krisengeschüttelten EV-Sektor weiter an.

Preiskampf eskaliert

Die VW-Tochter Audi und ihr chinesischer Joint-Venture-Partner SAIC reagieren auf die anhaltende Kaufzurückhaltung mit einem sofortigen Preisnachlass. Der vollelektrische Audi E5 Sportback wird bis Ende März 2026 um rund 3.700 Euro günstiger angeboten. Ein Blick auf die aktuellen Absatzzahlen verdeutlicht die Dringlichkeit dieser Maßnahme: Im Januar 2026 wurden lediglich 420 Einheiten dieses Modells an Endkunden übergeben.

Insgesamt verzeichnete das Joint Venture bis Ende Januar nur gut 7.000 Auslieferungen für den E5 Sportback. Diese Zahlen liegen deutlich unter den Erwartungen und zwingen das Management, über den Preis Volumen in den Markt zu drücken – eine Strategie, die unweigerlich auf die Profitabilität drückt.

Branche im Krisenmodus

Die Probleme bei Volkswagen sind symptomatisch für eine tiefe Verwerfung im globalen Markt für Elektrofahrzeuge. Wie dramatisch die Lage ist, zeigen die aktuellen Zahlen des Konkurrenten Stellantis. Der Autoriese schockte die Märkte für das Geschäftsjahr 2025 mit einem Verlust von 22,3 Milliarden Euro, verursacht durch massive Abschreibungen auf die Elektro-Strategie und politische Unsicherheiten in den USA.

Auch Tesla spürt den Gegenwind deutlich. Der Absatz des US-Pioniers in Deutschland ist 2025 auf weniger als ein Drittel des Vorjahresniveaus eingebrochen. In der Fabrik in Grünheide eskaliert parallel dazu der Konflikt zwischen Belegschaft und Management, wobei künftige Investitionen nun offen von Zugeständnissen der Arbeitnehmerseite abhängig gemacht werden.

Charttechnik und Ausblick

Das extrem schwierige Marktumfeld hinterlässt Spuren im Aktienkurs. Die Volkswagen-Aktie notiert aktuell bei 101,15 Euro und verzeichnet seit Jahresanfang ein Minus von 4,67 Prozent. Zwar konnte sich das Papier vom 52-Wochen-Tief bei 83,16 Euro lösen, doch die operative Entwicklung in China begrenzt derzeit das Erholungspotenzial.

Für den Konzern wird die Stabilisierung des China-Geschäfts in den kommenden Monaten zur existenziellen Aufgabe. Gelingt es nicht, die Absatzzahlen durch die aktuellen Rabattaktionen signifikant zu steigern, drohen weitere Marktanteilsverluste in einem Umfeld, in dem Wettbewerber wie Stellantis ihre E-Mobilitätsziele bereits radikal zusammenstreichen müssen.

(27.02.2026)

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

Verbund
Verbund ist Österreichs führendes Stromunternehmen und einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa. Mit Tochterunternehmen und Partnern ist Verbund von der Stromerzeugung über den Transport bis zum internationalen Handel und Vertrieb aktiv. Seit 1988 ist Verbund an der Börse.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Volkswagen?

    Anzeige

    Volkswagen-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Volkswagen-Analyse vom 27. Februar liefert die Antwort:

    Die neusten Volkswagen-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Volkswagen-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 27. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Volkswagen: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

    Verbund
    Verbund ist Österreichs führendes Stromunternehmen und einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa. Mit Tochterunternehmen und Partnern ist Verbund von der Stromerzeugung über den Transport bis zum internationalen Handel und Vertrieb aktiv. Seit 1988 ist Verbund an der Börse.

