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Börsepeople im Podcast S24/19: Manuela Wenger

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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27.04.2026, 1832 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8639/

Manuela Wenger ist Beraterin für wertschätzende Unternehmenskulturen und Buchautorin. Kennengelernt haben wir uns im Vorjahr bei einem Manager:innen-machen-Musik-Event im Metropol. Wir sprechen über eine frühe Prägung im elterlichen Betrieb, einen Chefsekretärinnen-Job, Marketing-Aufgaben bei Unilever und Linz AG, über Bud, Terence, den zweiten Bildungsweg und schliesslich die Selbstständigkeit mit "Die Wertschätzerin". Manuela unterstützt Organisationen (da können wir Big Brands als Kunden nennen) dabei, Unternehmenskultur analysierbar und steuerbar zu machen, damit aus gelebter Führung eine starke Employee Experience wird. Finally sprechen wir über Manuelas Buch "Wertschätzung to go" bzw. loben noch die Kassier:innen in den Supermärkten und überhaupt alle, die motiviert und freundlich sind.

Homepage und Buch: https://diewertschaetzerin.at
Song: https://open.spotify.com/intl-de/artist/7mTlgftgRLad9aLEU1XMGm

Melanie`s Einspieler: Trees - https://trees-linz.at/
https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/
https://www.mischek.at/de
Kontakt: hallo@strabag-real-estate.com bzw,. Hotline +43 720 710 90 90.

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 24 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 25 ist Strabag Real Estate https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/.Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.


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Bildnachweis

1. https://open.spotify.com/episode/7KnKyRUfqFPkvY1l6m2Hi0 Börsepeople im Podcast S24/19: Manuela Wenger -

Manuela Wenger ist Beraterin für wertschätzende Unternehmenskulturen und Buchautorin. Kennengelernt haben wir uns im Vorjahr bei einem Manager:innen-machen-Musik-Event im Metropol. Wir sprechen über eine frühe Prägung im elterlichen Betrieb, einen Chefsekretärinnen-Job, Marketing-Aufgaben bei Unilever und Linz AG, über Bud, Terence, den zweiten Bildungsweg und schliesslich die Selbstständigkeit mit "Die Wertschätzerin". Manuela unterstützt Organisationen (da können wir Big Brands als Kunden nennen) dabei, Unternehmenskultur analysierbar und steuerbar zu machen, damit aus gelebter Führung eine starke Employee Experience wird. Finally sprechen wir über Manuelas Buch "Wertschätzung to go" bzw. loben noch die Kassier:innen in den Supermärkten und überhaupt alle, die motiviert und freundlich sind.

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