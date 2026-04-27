» Börsepeople im Podcast S24/19: Manuela Wenger

27.04.2026, 1832 Zeichen

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Manuela Wenger ist Beraterin für wertschätzende Unternehmenskulturen und Buchautorin. Kennengelernt haben wir uns im Vorjahr bei einem Manager:innen-machen-Musik-Event im Metropol. Wir sprechen über eine frühe Prägung im elterlichen Betrieb, einen Chefsekretärinnen-Job, Marketing-Aufgaben bei Unilever und Linz AG, über Bud, Terence, den zweiten Bildungsweg und schliesslich die Selbstständigkeit mit "Die Wertschätzerin". Manuela unterstützt Organisationen (da können wir Big Brands als Kunden nennen) dabei, Unternehmenskultur analysierbar und steuerbar zu machen, damit aus gelebter Führung eine starke Employee Experience wird. Finally sprechen wir über Manuelas Buch "Wertschätzung to go" bzw. loben noch die Kassier:innen in den Supermärkten und überhaupt alle, die motiviert und freundlich sind.



Homepage und Buch: https://diewertschaetzerin.at

Song: https://open.spotify.com/intl-de/artist/7mTlgftgRLad9aLEU1XMGm



Melanie`s Einspieler: Trees - https://trees-linz.at/

https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/

https://www.mischek.at/de

Kontakt: hallo@strabag-real-estate.com bzw,. Hotline +43 720 710 90 90.

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 24 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 25 ist Strabag Real Estate https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/.Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

(27.04.2026)

BSN Podcasts

SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Anastasia Potapova lucky und stark, ein ÖTV-Spieler aus den Top1000, Freude auf ATP-Mauthausen

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1. https://open.spotify.com/episode/7KnKyRUfqFPkvY1l6m2Hi0 Börsepeople im Podcast S24/19: Manuela Wenger - Manuela Wenger ist Beraterin für wertschätzende Unternehmenskulturen und Buchautorin. Kennengelernt haben wir uns im Vorjahr bei einem Manager:innen-machen-Musik-Event im Metropol. Wir sprechen über eine frühe Prägung im elterlichen Betrieb, einen Chefsekretärinnen-Job, Marketing-Aufgaben bei Unilever und Linz AG, über Bud, Terence, den zweiten Bildungsweg und schliesslich die Selbstständigkeit mit "Die Wertschätzerin". Manuela unterstützt Organisationen (da können wir Big Brands als Kunden nennen) dabei, Unternehmenskultur analysierbar und steuerbar zu machen, damit aus gelebter Führung eine starke Employee Experience wird. Finally sprechen wir über Manuelas Buch "Wertschätzung to go" bzw. loben noch die Kassier:innen in den Supermärkten und überhaupt alle, die motiviert und freundlich sind.



Homepage und Buch: https://diewertschaetzerin.at

Song: https://open.spotify.com/intl-de/artist/7mTlgftgRLad9aLEU1XMGm



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About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 24 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 24 ist Strabag Real Estate https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.



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