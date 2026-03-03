SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Mentales Training kann Impfwirkung verstärken ( Finanztrends)

03.03.2026, 2732 Zeichen

Positive Gedanken vor der Impfung steigern messbar die Antikörper-Produktion. Das zeigt eine aktuelle Studie, die in Nature Medicine veröffentlicht wurde. Forscher konnten nachweisen: Wer lernt, das Belohnungszentrum im Gehirn gezielt zu aktivieren, bildet mehr schützende Antikörper.

So funktioniert die Gehirn-Immunsystem-Verbindung

Das Forschungsfeld der Psychoneuroimmunologie (PNI) untersucht diesen Dialog zwischen Psyche und Abwehrkräften. Chronischer Stress schwächt bekanntermaßen das Immunsystem. Die neue Studie zeigt nun den umgekehrten Weg: Eine gezielte, positive Aktivierung kann es stärken.

Anzeige

Mentale Fitness ist die Basis für körperliches Wohlbefinden – dieser kostenlose Ratgeber zeigt Ihnen 7 Geheimnisse für ein leistungsfähiges Gehirn. Gratis-PDF für mehr Fokus und ein starkes Gedächtnis sichern

Im Fokus steht das ventrale tegmentale Areal (VTA), ein Kernstück des Belohnungssystems. Wer diese Region aktiviert, setzt nicht nur Glücksgefühle frei – sondern könnte auch seine Immunantwort beeinflussen.

Neurofeedback: Mit Gedankenkraft das Gehirn trainieren

Wie aktiviert man willentlich eine bestimmte Hirnregion? Die Studie setzte auf Neurofeedback. Probanden sahen ihre eigene Gehirnaktivität in Echtzeit auf einem Bildschirm. Durch das Abrufen positiver Erinnerungen lernten sie, die Aktivität im VTA gezielt zu erhöhen.

Anschließend erhielten alle eine Hepatitis-B-Impfung. Das Ergebnis war eindeutig: Die trainierten Probanden produzierten signifikant mehr Antikörper als die Kontrollgruppen.

Ein Effekt, der über Placebo hinausgeht

Die beobachtete Wirkung fällt moderat aus, ist aber statistisch klar. Entscheidend ist der Mechanismus: Es geht nicht um einen unspezifischen Placebo-Effekt. Stattdessen wird ein konkreter neuronaler Schalter identifiziert – die gezielte Aktivierung des Belohnungssystems.

Anzeige

Kleine Routinen im Alltag können die Gehirnleistung bereits spürbar verbessern und Ihre mentale Vitalität nachhaltig unterstützen. Entdecken Sie 11 einfache Übungen im kostenlosen Gehirntraining-Report

Dieser direkte Nachweis beim Menschen ist neu. Er zeigt: Positive Erwartungshaltung, gesteuert über eine bestimmte Hirnregion, kann die körperliche Immunantwort physikalisch verstärken.

Könnte mentales Training zur Impfvorbereitung werden?

Die Studie ist ein vielversprechender erster Schritt. Ob der Effekt auch bei mRNA-Impfstoffen oder bei älteren Menschen funktioniert, müssen weitere Untersuchungen klären.

Sollten sich die Ergebnisse bestätigen, könnten einfache mentale Übungen vor der Impfung entwickelt werden. Besonders für Risikogruppen mit schwächerer Immunantwort wäre das ein großer Gewinn. Die Vorbereitung auf eine Impfung würde dann nicht nur im Arm, sondern auch im Kopf beginnen.


(03.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1106: ATX zu Mittag 4 Prozent im Minus, ein fehlendes Listing bzw, warum mir diese Marktphase in die Hände spielt




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, AT&S, ATX, ATX TR, voestalpine, Porr, ATX NTR, Erste Group, RBI, Uniqa, Lenzing, VIG, DO&CO, Andritz, Amag, EuroTeleSites AG, Marinomed Biotech, Bajaj Mobility AG, ATX Prime, EVN, Flughafen Wien, Mayr-Melnhof, Palfinger, Polytec Group, Rath AG, RWT AG.

Random Partner

Societe Generale
Société Générale ist einer der weltweit größten Derivate-Emittenten und auch in Deutschland bereits seit 1989 konstant als Anbieter für Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen aktiv. Mit einer umfangreichen Auswahl an Basiswerten aller Anlageklassen (Aktien, Indizes, Rohstoffe, Währungen und Zinsen) überzeugt Société Générale und nimmt in Deutschland einen führenden Platz im Bereich der Hebelprodukte ein.

>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Südkorea und Singapur modernisieren Freihandelsabkommen ( Finanztrends)

» Seitenbacher-Porridge fällt mit Pestizid-Cocktail durch ( Finanztrends)

» Cybersicherheit: Chefsache in deutschen Unternehmen ( Finanztrends)

» ITDC Aktie: Technisch unter Druck ( Finanztrends)

» Burj Al Arab: Drohnen-Angriff setzt Luxushotel in Brand ( Finanztrends)

» ÖPNV-Warnstreik beendet – doch die nächste Eskalation droht ( Finanztrends)

» Tinka Resources Aktie: Fokus auf Peru ( Finanztrends)

» Ballaststoffe: Darmgesundheit rückt 2026 in den Fokus ( Finanztrends)

» Plug Power Aktie: Historischer Margen-Durchbruch ( Finanztrends)

» Österreich-Depots: Rückgang, aber vor der Benchmark und günstigere Kurse...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Plug Power Aktie: Historischer Margen-Durchbruch ( Finanztrends)
Burj Al Arab: Drohnen-Angriff setzt Luxushotel in Brand ( Finanztrends)
Kraft Heinz Aktie: Dividende im Fokus ( Finanztrends)
Palfinger will stabile Dividende von 0,9 Euro je Aktie ausschütten
Mentales Training kann Impfwirkung verstärken ( Finanztrends)
Messages, Juni 2023




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Andritz(1), CPI Europe AG(1), FACC(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: EVN(1), Erste Group(1), voestalpine(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Verbund(1)
    Smeilinho zu Palfinger
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Wienerberger(2), OMV(1), Kontron(1), Bawag(1), Verbund(1), voestalpine(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Verbund(3), Porr(2), EVN(1)
    Star der Stunde: voestalpine 4.15%, Rutsch der Stunde: Semperit -1%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: OMV(4), Kontron(1), FACC(1), Verbund(1), Strabag(1), VIG(1), RBI(1), Rosenbauer(1)
    Star der Stunde: RHI Magnesita 0.64%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -2.62%
    Featured Partner Video

    SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Neue Nr. 1, Sinja Kraus auf Karriere-Hoch und die Herren geraten positionsmässig etwas unter Druck

    Presented by mumak.me und win2day. Wir haben eine neue Nr.1 im gemischten Ranking, dazu ein Karrierehoch von Sinja Kraus, nachdem sie das Finale des ITF-W75-Challengers in Prag erreicht hat. Insges...

    Books josefchladek.com

    Livio Piatti
    Schtetl Zürich
    2001
    Offizin Verlag

    Siri Kaur
    Sistermoon
    2025
    Void

    Henrik Spohler
    Flatlands
    2023
    Hartmann Projects

    Michael Rathmayr
    Remedy
    2025
    Nearest Truth

    Joselito Verschaeve
    As Long as the Sun Lasts
    2025
    Void



    Autor: Finanztrends

    03.03.2026, 2732 Zeichen

    Positive Gedanken vor der Impfung steigern messbar die Antikörper-Produktion. Das zeigt eine aktuelle Studie, die in Nature Medicine veröffentlicht wurde. Forscher konnten nachweisen: Wer lernt, das Belohnungszentrum im Gehirn gezielt zu aktivieren, bildet mehr schützende Antikörper.

    So funktioniert die Gehirn-Immunsystem-Verbindung

    Das Forschungsfeld der Psychoneuroimmunologie (PNI) untersucht diesen Dialog zwischen Psyche und Abwehrkräften. Chronischer Stress schwächt bekanntermaßen das Immunsystem. Die neue Studie zeigt nun den umgekehrten Weg: Eine gezielte, positive Aktivierung kann es stärken.

    Anzeige

    Mentale Fitness ist die Basis für körperliches Wohlbefinden – dieser kostenlose Ratgeber zeigt Ihnen 7 Geheimnisse für ein leistungsfähiges Gehirn. Gratis-PDF für mehr Fokus und ein starkes Gedächtnis sichern

    Im Fokus steht das ventrale tegmentale Areal (VTA), ein Kernstück des Belohnungssystems. Wer diese Region aktiviert, setzt nicht nur Glücksgefühle frei – sondern könnte auch seine Immunantwort beeinflussen.

    Neurofeedback: Mit Gedankenkraft das Gehirn trainieren

    Wie aktiviert man willentlich eine bestimmte Hirnregion? Die Studie setzte auf Neurofeedback. Probanden sahen ihre eigene Gehirnaktivität in Echtzeit auf einem Bildschirm. Durch das Abrufen positiver Erinnerungen lernten sie, die Aktivität im VTA gezielt zu erhöhen.

    Anschließend erhielten alle eine Hepatitis-B-Impfung. Das Ergebnis war eindeutig: Die trainierten Probanden produzierten signifikant mehr Antikörper als die Kontrollgruppen.

    Ein Effekt, der über Placebo hinausgeht

    Die beobachtete Wirkung fällt moderat aus, ist aber statistisch klar. Entscheidend ist der Mechanismus: Es geht nicht um einen unspezifischen Placebo-Effekt. Stattdessen wird ein konkreter neuronaler Schalter identifiziert – die gezielte Aktivierung des Belohnungssystems.

    Anzeige

    Kleine Routinen im Alltag können die Gehirnleistung bereits spürbar verbessern und Ihre mentale Vitalität nachhaltig unterstützen. Entdecken Sie 11 einfache Übungen im kostenlosen Gehirntraining-Report

    Dieser direkte Nachweis beim Menschen ist neu. Er zeigt: Positive Erwartungshaltung, gesteuert über eine bestimmte Hirnregion, kann die körperliche Immunantwort physikalisch verstärken.

    Könnte mentales Training zur Impfvorbereitung werden?

    Die Studie ist ein vielversprechender erster Schritt. Ob der Effekt auch bei mRNA-Impfstoffen oder bei älteren Menschen funktioniert, müssen weitere Untersuchungen klären.

    Sollten sich die Ergebnisse bestätigen, könnten einfache mentale Übungen vor der Impfung entwickelt werden. Besonders für Risikogruppen mit schwächerer Immunantwort wäre das ein großer Gewinn. Die Vorbereitung auf eine Impfung würde dann nicht nur im Arm, sondern auch im Kopf beginnen.


    (03.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1106: ATX zu Mittag 4 Prozent im Minus, ein fehlendes Listing bzw, warum mir diese Marktphase in die Hände spielt




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, AT&S, ATX, ATX TR, voestalpine, Porr, ATX NTR, Erste Group, RBI, Uniqa, Lenzing, VIG, DO&CO, Andritz, Amag, EuroTeleSites AG, Marinomed Biotech, Bajaj Mobility AG, ATX Prime, EVN, Flughafen Wien, Mayr-Melnhof, Palfinger, Polytec Group, Rath AG, RWT AG.

    Random Partner

    Societe Generale
    Société Générale ist einer der weltweit größten Derivate-Emittenten und auch in Deutschland bereits seit 1989 konstant als Anbieter für Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen aktiv. Mit einer umfangreichen Auswahl an Basiswerten aller Anlageklassen (Aktien, Indizes, Rohstoffe, Währungen und Zinsen) überzeugt Société Générale und nimmt in Deutschland einen führenden Platz im Bereich der Hebelprodukte ein.

    >> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Südkorea und Singapur modernisieren Freihandelsabkommen ( Finanztrends)

    » Seitenbacher-Porridge fällt mit Pestizid-Cocktail durch ( Finanztrends)

    » Cybersicherheit: Chefsache in deutschen Unternehmen ( Finanztrends)

    » ITDC Aktie: Technisch unter Druck ( Finanztrends)

    » Burj Al Arab: Drohnen-Angriff setzt Luxushotel in Brand ( Finanztrends)

    » ÖPNV-Warnstreik beendet – doch die nächste Eskalation droht ( Finanztrends)

    » Tinka Resources Aktie: Fokus auf Peru ( Finanztrends)

    » Ballaststoffe: Darmgesundheit rückt 2026 in den Fokus ( Finanztrends)

    » Plug Power Aktie: Historischer Margen-Durchbruch ( Finanztrends)

    » Österreich-Depots: Rückgang, aber vor der Benchmark und günstigere Kurse...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Plug Power Aktie: Historischer Margen-Durchbruch ( Finanztrends)
    Burj Al Arab: Drohnen-Angriff setzt Luxushotel in Brand ( Finanztrends)
    Kraft Heinz Aktie: Dividende im Fokus ( Finanztrends)
    Palfinger will stabile Dividende von 0,9 Euro je Aktie ausschütten
    Mentales Training kann Impfwirkung verstärken ( Finanztrends)
    Messages, Juni 2023




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Andritz(1), CPI Europe AG(1), FACC(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: EVN(1), Erste Group(1), voestalpine(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Verbund(1)
      Smeilinho zu Palfinger
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Wienerberger(2), OMV(1), Kontron(1), Bawag(1), Verbund(1), voestalpine(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Verbund(3), Porr(2), EVN(1)
      Star der Stunde: voestalpine 4.15%, Rutsch der Stunde: Semperit -1%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: OMV(4), Kontron(1), FACC(1), Verbund(1), Strabag(1), VIG(1), RBI(1), Rosenbauer(1)
      Star der Stunde: RHI Magnesita 0.64%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -2.62%
      Featured Partner Video

      SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Neue Nr. 1, Sinja Kraus auf Karriere-Hoch und die Herren geraten positionsmässig etwas unter Druck

      Presented by mumak.me und win2day. Wir haben eine neue Nr.1 im gemischten Ranking, dazu ein Karrierehoch von Sinja Kraus, nachdem sie das Finale des ITF-W75-Challengers in Prag erreicht hat. Insges...

      Books josefchladek.com

      Joselito Verschaeve
      As Long as the Sun Lasts
      2025
      Void

      Otto Wagner
      Moderne Architektur
      1902
      Anton Schroll

      Man Ray
      Photographie n'est pas L'Art
      1937
      GLM

      Jan Tschichold
      Typografische Entwurfstechnik
      1932
      Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

      Michael Rathmayr
      Remedy
      2025
      Nearest Truth

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de