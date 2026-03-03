Mentales Training kann Impfwirkung verstärken ( Finanztrends)

03.03.2026, 2732 Zeichen

Positive Gedanken vor der Impfung steigern messbar die Antikörper-Produktion. Das zeigt eine aktuelle Studie, die in Nature Medicine veröffentlicht wurde. Forscher konnten nachweisen: Wer lernt, das Belohnungszentrum im Gehirn gezielt zu aktivieren, bildet mehr schützende Antikörper.

Das Forschungsfeld der Psychoneuroimmunologie (PNI) untersucht diesen Dialog zwischen Psyche und Abwehrkräften. Chronischer Stress schwächt bekanntermaßen das Immunsystem. Die neue Studie zeigt nun den umgekehrten Weg: Eine gezielte, positive Aktivierung kann es stärken.



Im Fokus steht das ventrale tegmentale Areal (VTA), ein Kernstück des Belohnungssystems. Wer diese Region aktiviert, setzt nicht nur Glücksgefühle frei – sondern könnte auch seine Immunantwort beeinflussen.

Neurofeedback: Mit Gedankenkraft das Gehirn trainieren

Wie aktiviert man willentlich eine bestimmte Hirnregion? Die Studie setzte auf Neurofeedback. Probanden sahen ihre eigene Gehirnaktivität in Echtzeit auf einem Bildschirm. Durch das Abrufen positiver Erinnerungen lernten sie, die Aktivität im VTA gezielt zu erhöhen.

Anschließend erhielten alle eine Hepatitis-B-Impfung. Das Ergebnis war eindeutig: Die trainierten Probanden produzierten signifikant mehr Antikörper als die Kontrollgruppen.

Ein Effekt, der über Placebo hinausgeht

Die beobachtete Wirkung fällt moderat aus, ist aber statistisch klar. Entscheidend ist der Mechanismus: Es geht nicht um einen unspezifischen Placebo-Effekt. Stattdessen wird ein konkreter neuronaler Schalter identifiziert – die gezielte Aktivierung des Belohnungssystems.