Mentales Training kann Impfwirkung verstärken ( Finanztrends)
03.03.2026
Positive Gedanken vor der Impfung steigern messbar die Antikörper-Produktion. Das zeigt eine aktuelle Studie, die in Nature Medicine veröffentlicht wurde. Forscher konnten nachweisen: Wer lernt, das Belohnungszentrum im Gehirn gezielt zu aktivieren, bildet mehr schützende Antikörper.
So funktioniert die Gehirn-Immunsystem-Verbindung
Das Forschungsfeld der Psychoneuroimmunologie (PNI) untersucht diesen Dialog zwischen Psyche und Abwehrkräften. Chronischer Stress schwächt bekanntermaßen das Immunsystem. Die neue Studie zeigt nun den umgekehrten Weg: Eine gezielte, positive Aktivierung kann es stärken.
Im Fokus steht das ventrale tegmentale Areal (VTA), ein Kernstück des Belohnungssystems. Wer diese Region aktiviert, setzt nicht nur Glücksgefühle frei – sondern könnte auch seine Immunantwort beeinflussen.
Neurofeedback: Mit Gedankenkraft das Gehirn trainieren
Wie aktiviert man willentlich eine bestimmte Hirnregion? Die Studie setzte auf Neurofeedback. Probanden sahen ihre eigene Gehirnaktivität in Echtzeit auf einem Bildschirm. Durch das Abrufen positiver Erinnerungen lernten sie, die Aktivität im VTA gezielt zu erhöhen.
Anschließend erhielten alle eine Hepatitis-B-Impfung. Das Ergebnis war eindeutig: Die trainierten Probanden produzierten signifikant mehr Antikörper als die Kontrollgruppen.
Ein Effekt, der über Placebo hinausgeht
Die beobachtete Wirkung fällt moderat aus, ist aber statistisch klar. Entscheidend ist der Mechanismus: Es geht nicht um einen unspezifischen Placebo-Effekt. Stattdessen wird ein konkreter neuronaler Schalter identifiziert – die gezielte Aktivierung des Belohnungssystems.
Dieser direkte Nachweis beim Menschen ist neu. Er zeigt: Positive Erwartungshaltung, gesteuert über eine bestimmte Hirnregion, kann die körperliche Immunantwort physikalisch verstärken.
Könnte mentales Training zur Impfvorbereitung werden?
Die Studie ist ein vielversprechender erster Schritt. Ob der Effekt auch bei mRNA-Impfstoffen oder bei älteren Menschen funktioniert, müssen weitere Untersuchungen klären.
Sollten sich die Ergebnisse bestätigen, könnten einfache mentale Übungen vor der Impfung entwickelt werden. Besonders für Risikogruppen mit schwächerer Immunantwort wäre das ein großer Gewinn. Die Vorbereitung auf eine Impfung würde dann nicht nur im Arm, sondern auch im Kopf beginnen.
