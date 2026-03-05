Nvidia stoppt Mega-Investition von 100 Milliarden Euro in OpenAI ( Finanztrends)

05.03.2026, 5618 Zeichen

Nvidia-Chef Jensen Huang hat den Ausstieg aus einer geplanten 100-Milliarden-Euro-Beteiligung am ChatGPT-Erfinder OpenAI bestätigt. Der strategische Schwenk erfolgt, während sich das KI-Softwareunternehmen auf einen Börsengang vorbereitet.

Auf der Morgan Stanley Technology-Konferenz am Mittwoch erklärte Huang, die ursprünglich diskutierte Mega-Investition finde nicht statt. Stattdessen begnügt sich der Chip-Riese nun mit einer kürzlich finalisierten Beteiligung in Höhe von 30 Milliarden Euro. Diese Entscheidung markiert eine bedeutende Wende in der Finanzierung von KI-Infrastruktur und unterstreicht, wie sehr Unternehmensstrategien und regulatorische Vorgaben heute verschmelzen.

Vom Mega-Deal zur konventionellen Finanzierungsrunde

Die Finanzbeziehungen zwischen Nvidia und OpenAI haben sich in den letzten sechs Monaten dramatisch gewandelt. Im September 2025 kündigten beide einen Letter of Intent für eine strategische Partnerschaft an. Ziel war der Aufbau von mindestens 10 Gigawatt Rechenkapazität für KI-Datenzentren, basierend auf Nvidias kommender Vera Rubin-Plattform.

Der ursprüngliche Rahmen sah vor, dass Nvidia mit jedem bereitgestellten Gigawatt schrittweise bis zu 100 Milliarden Euro in OpenAI investieren würde. Doch die Pläne wurden überholt. Statt des progressiven Mega-Deals beteiligte sich Nvidia an einer konventionelleren, aber dennoch riesigen Finanzierungsrunde Ende Februar 2026.

In dieser Runde steuerte Nvidia 30 Milliarden Euro bei. Amazon investierte 50 Milliarden Euro und SoftBank weitere 30 Milliarden Euro. Diese Kapitalspritze bewertete den ChatGPT-Macher mit etwa 840 Milliarden Euro. OpenAI festigte damit seinen Status als eines der wertvollsten Privatunternehmen der Welt – und machte Nvidias progressive Investitionsstrategie überflüssig.

Börsengang zwingt zu strategischer Neuausrichtung

Der Hauptgrund für die Aufgabe der größeren Investition ist der anstehende Börsengang (IPO) von OpenAI noch in diesem Jahr. Huang erklärte, die Gelegenheit für eine 100-Milliarden-Euro-Investition in ein Privatunternehmen sei nicht mehr gegeben. Die 30-Milliarden-Euro-Beteiligung stelle wahrscheinlich die letzte Chance für den Chiphersteller dar, sich vor dem Gang an die Börse noch einzukaufen.

Diese strategische Neujustierung betrifft nicht nur OpenAI. Huang bestätigte, dass auch Nvidias separate 10-Milliarden-Euro-Investition in den KI-Rivalen Anthropic voraussichtlich die letzte private Finanzierungsrunde für dieses Unternehmen sein wird.

Der Schwenk deutet darauf hin, dass Nvidia seinen Fokus wieder stärker auf sein Kerngeschäft legt: die Lieferung von Hochleistungs-Hardware. Anstatt als dominanter Finanzier der größten Software-Entwickler aufzutreten, setzt das Unternehmen darauf, dass sein Umsatz durch die Bereitstellung der immensen Rechenkapazitäten wächst – unabhängig von direkten Beteiligungen.

Regulatorischer Druck erzwingt Zurückhaltung

Die Verkleinerung von Nvidias Investitionsplänen hängt auch mit laufenden kartellrechtlichen Bedenken zusammen. Der ursprüngliche 100-Milliarden-Euro-Vorschlag hatte weltweit scharfe Beobachtung durch Wettbewerbshüter ausgelöst.

Das US-Justizministerium und die Handelsaufsicht FTC untersuchten den gesamten KI-Sektor. Die zentrale Sorge der Regulierer: Vendor Lock-in. Hätte Nvidia zum Hauptfinanzier von OpenAI aufsteigen können, bestand die Gefahr von Bevorzugung – etwa bei Lieferprioritäten für begehrte Grafikchips oder exklusiven Preismodellen. Dies hätte Wettbewerber systematisch benachteiligen können.

Durch die Begrenzung der Investition auf 30 Milliarden Euro und den geplanten Börsengang OpenAIs könnten beide Unternehmen diesen regulatorischen Druck mildern. Ein IPO führt zu strengeren Offenlegungspflichten und verwässert die Kontrolle durch einzelne Entitäten. Das kann Forderungen nach transparenten und wettbewerbsorientierten Marktpraktiken entgegenkommen.

Reifung des KI-Infrastrukturmarktes steht bevor

Der Abschied von privaten Mega-Deals signalisiert eine Reifung des KI-Infrastrukturmarktes. Unternehmen wie OpenAI benötigen zwar weiterhin hunderte Milliarden für Chips und Rechenkapazität, wachsen aber über das Ökosystem der Risikokapitalgeber hinaus.

Der Übergang an die öffentlichen Märkte wird es diesen Firmen ermöglichen, Kapital von einer breiteren Basis institutioneller und privater Anleger zu beschaffen. Die Abhängigkeit von direkten Wettbewerbern oder kritischen Lieferanten sinkt damit.

Die breiter angelegte 110-Milliarden-Euro-Finanzierungsrunde zeigt bereits einen diversifizierten Ansatz. Während Nvidia die Rechenleistung liefert, sichert Amazons Investment wichtige Cloud-Infrastruktur und globale Verbreitungsmöglichkeiten. SoftBanks Beitrag bietet langfristiges Kapital und Ökosystem-Integration.

Die Technologiebranche wird die Börsengang-Vorbereitungen OpenAIs nun genau beobachten. Der Erfolg dieses Schrittes wird wegweisend für die gesamte KI-Industrie sein. Er wird zeigen, ob die öffentlichen Märkte die gewaltigen Kapitalanforderungen stemmen können, die für die nächste Generation des Maschinellen Lernens nötig sind. Die technologische Partnerschaft der Unternehmen bleibt unterdessen intakt: Die ersten Vera-Rubin-Systeme sollen weiterhin im zweiten Halbjahr 2026 installiert werden.

