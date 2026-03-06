PIR-News: Research zu Porr, neue Top Picks von Raiffeisen, Auszeichnung für Kathrein-ESG Bond-Fonds (Christine Petzwinkler)
Die Analysten von Warburg Research stufen die Porr-Aktie nach den publizierten vorläufigen Zahlen von "Buy" auf "Hold" zurück, erhöhen aber das Kursziel von 37,00 auf 43,00 Euro. Die Equity Story bleibt für die Analysten intakt, allerdings würde das aktuelle Kursniveau (38,0 Euro am Freitag Vormittag) vieles einpreisen, so die Experten.
Die Analysten von Raiffeisen Research haben in ihrer März-Überprüfung einige Änderungen an ihrer Top Picks-Liste vorgenommen. Heineken wurde entfernt und EVN, Unicredit und Banco Santander aufgenommen. Heineken verlässt nach fast drei Jahren und einer Empfehlungsänderung die Top Picks-Liste. "Der angekündigte massive Stellenabbau des Brauereikonzerns erscheint auf den ersten Blick legitim, um die angeschlagene Profitabilität zu stützen, allerdings nicht, um das fundamentale Problem des rückläufigen Absatzvolumens zu lösen," begründen die Analysten. Ersetzt wird Heineken durch die Finanztitel Banco Santander und UniCredit, die laut den Raiffeisen-Experten bei unveränderter Equity Story und steilerer Zinskurve bei gleichbleibenden Konjunkturerwartungen nun "wieder attraktive Einstiegszeitpunkte vorweisen". Eine interessante Geschäftsentwicklung würde sich auch bei den Versorgern bieten, wobei die Analysten EVN als besonders attraktiv ansehen. Die Liste besteht somit weiter aus: Amazon, AMD, Banco Santander, EVN, Kapsch TrafficCom, Merck, Microsoft, Mondelez, Nike, Novo Nordisk, OMV, Palfinger, Rosenbauer, SAP, Sanofi, SBO, Unicredit, Vonovia, Zalando.
Der Kathrein ESG Euro Bond wurde bei den diesjährigen Mountain View Fund Awards 2026 in der Kategorie Bond Funds Sustainability Europe ausgezeichnet. „Diese Auszeichnung ist ein Beweis für unser Engagement für nachhaltige und qualitativ hochwertige Investmentlösungen“, erklärt Stefan Neubauer, CEO der Kathrein Privatbank.
