SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Barrick Aktie: Unter Druck ( Finanztrends)

07.03.2026, 2653 Zeichen

Bei Barrick Mining ging es in den vergangenen Tagen spürbar abwärts. Bis gestern verlor die Aktie im Wochenverlauf zeitweise bis zu 13% an Wert. Der Haupttreiber: Der Goldpreis hat nach seinem jüngsten Hoch deutlich nachgegeben.

Goldpreis bremst Minenwerte

Gold rutschte zuletzt unter die Marke von 5.100 US-Dollar je Unze, nachdem der Preis zuvor noch nahe 5.400 US-Dollar gehandelt wurde. Als Grund für die Schwankungen nennen Marktbeobachter vor allem einen stärkeren US-Dollar. Der Effekt ist typisch: Wird der Dollar teurer, wird Gold für Käufer in anderen Währungen rechnerisch kostspieliger – das kann die Nachfrage dämpfen und auf den Preis drücken.

Für Barrick ist diese Bewegung wichtig, weil der Goldpreis ein zentraler Faktor für die Bewertung bleibt. Die jüngste Abkühlung bei Gold färbte entsprechend auf den gesamten Sektor ab.

Produktion: Ausblick unter Vorjahr

Operativ richtet sich der Blick auf die Fördermengen. Für 2026 stellt das Unternehmen eine Goldproduktion von 2,9 bis 3,25 Millionen Unzen in Aussicht. Zum Vergleich: 2025 hatte Barrick 3,26 Millionen Unzen produziert. Damit liegt die Prognosespanne insgesamt leicht unter dem Vorjahreswert – zumindest am oberen Ende knapp darunter.

Portfolio-Pläne bis Ende 2026

Neben der Produktion arbeitet Barrick laut Berichten an einem größeren Umbau: Geplant ist der Verkauf der nordamerikanischen Gold-Assets, der bis Ende 2026 abgeschlossen sein soll. Das passt zu einem Branchentrend, bei dem große Produzenten ihre Portfolios verschlanken und sich stärker auf Kernanlagen mit höheren Margen konzentrieren.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Barrick Mining?

Im Umfeld bleibt es zugleich unruhig. Gold verzeichnete im Wochenvergleich den ersten Rückgang seit fast fünf Wochen. Dazu kommen Einflüsse wie schwankende US-Staatsanleiherenditen und anhaltende geopolitische Spannungen, die Rohstoffpreise regelmäßig in Bewegung bringen.

Barrick wird derzeit mit rund 76 Milliarden US-Dollar bewertet. Entscheidend für die nächsten Monate bleibt, ob sich der Goldpreis oberhalb bzw. unterhalb der jüngst gerissenen 5.100-Dollar-Marke stabilisiert und wie konkret die Schritte beim geplanten Asset-Verkauf bis Ende 2026 werden.

Anzeige

Barrick Mining-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Barrick Mining-Analyse vom 7. März liefert die Antwort:

Die neusten Barrick Mining-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Barrick Mining-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 7. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Barrick Mining: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(07.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

D&D Research Rendezvous #20: Gunter Deuber sieht Europas Sonderkonjunktur nun at risk - intensiver Blick auf die Aktienmärkte




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.

Random Partner

BKS
Die börsenotierte BKS Bank mit Sitz in Klagenfurt, Österreich, beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter und betreibt ihr Bank- und Leasinggeschäft in den Ländern Österreich, Slowenien, Kroatien und der Slowakei. Die BKS Bank verfügt zudem über Repräsentanzen in Ungarn und Italien. Mit der Oberbank AG und der Bank für Tirol und Vorarlberg AG bildet die BKS Bank AG die 3 Banken Gruppe.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Irankonflikt erschüttert Märkte: Europas Sonderkonjunktur steht auf dem ...

» Sachsens Landeskirche führt einheitliche Entschädigung für Missbrauchsop...

» Ocugen Aktie: Pipeline im Fokus ( Finanztrends)

» INPEX Aktie: Expansionskurs trifft Gegenwind ( Finanztrends)

» Krafttraining wird zum neuen Abnehm-Trend für Frauen ab 50 ( Finanztrends)

» CyberStrikeAI kompromittiert Hunderte Firmen-Firewalls ( Finanztrends)

» DZNE-Studie: Jeder dritte Demenzfall ist vermeidbar ( Finanztrends)

» Norbit Aktie: Millionenauftrag im Visier ( Finanztrends)

» Bilibili Aktie: Erstmals profitabel ( Finanztrends)

» VINX Aktie: Starke Outperformance ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
BlackRock Aktie: Liquiditätskrise erschüttert Markt ( Finanztrends)
TKMS Aktie: Entscheidender Schachzug ( Finanztrends)
Vonovia Aktie: Bericht im Fokus ( Finanztrends)
Carl Zeiss Meditec Aktie: Abstieg in SDAX ( Finanztrends)
Bilder Dorothee Bauer
ServiceNow Aktie: Systemchaos kostet Stunden ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    #gabb #2055
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1092: ATX im Plus, Bawag nach Zahlen und Polytec nach Aufregung gesucht, Emissionsantrag Austria 30 Private IR gestellt

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Thonet
    Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
    1934
    Selbstverlag

    Siri Kaur
    Sistermoon
    2025
    Void

    Man Ray
    Photographie n'est pas L'Art
    1937
    GLM

    Pedro J. Saavedra
    Donde el viento da la vuelta
    2023
    Self published

    Anna Fabricius
    Home is where work is
    2024
    Self published



    Autor: Finanztrends

    07.03.2026, 2653 Zeichen

    Bei Barrick Mining ging es in den vergangenen Tagen spürbar abwärts. Bis gestern verlor die Aktie im Wochenverlauf zeitweise bis zu 13% an Wert. Der Haupttreiber: Der Goldpreis hat nach seinem jüngsten Hoch deutlich nachgegeben.

    Goldpreis bremst Minenwerte

    Gold rutschte zuletzt unter die Marke von 5.100 US-Dollar je Unze, nachdem der Preis zuvor noch nahe 5.400 US-Dollar gehandelt wurde. Als Grund für die Schwankungen nennen Marktbeobachter vor allem einen stärkeren US-Dollar. Der Effekt ist typisch: Wird der Dollar teurer, wird Gold für Käufer in anderen Währungen rechnerisch kostspieliger – das kann die Nachfrage dämpfen und auf den Preis drücken.

    Für Barrick ist diese Bewegung wichtig, weil der Goldpreis ein zentraler Faktor für die Bewertung bleibt. Die jüngste Abkühlung bei Gold färbte entsprechend auf den gesamten Sektor ab.

    Produktion: Ausblick unter Vorjahr

    Operativ richtet sich der Blick auf die Fördermengen. Für 2026 stellt das Unternehmen eine Goldproduktion von 2,9 bis 3,25 Millionen Unzen in Aussicht. Zum Vergleich: 2025 hatte Barrick 3,26 Millionen Unzen produziert. Damit liegt die Prognosespanne insgesamt leicht unter dem Vorjahreswert – zumindest am oberen Ende knapp darunter.

    Portfolio-Pläne bis Ende 2026

    Neben der Produktion arbeitet Barrick laut Berichten an einem größeren Umbau: Geplant ist der Verkauf der nordamerikanischen Gold-Assets, der bis Ende 2026 abgeschlossen sein soll. Das passt zu einem Branchentrend, bei dem große Produzenten ihre Portfolios verschlanken und sich stärker auf Kernanlagen mit höheren Margen konzentrieren.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Barrick Mining?

    Im Umfeld bleibt es zugleich unruhig. Gold verzeichnete im Wochenvergleich den ersten Rückgang seit fast fünf Wochen. Dazu kommen Einflüsse wie schwankende US-Staatsanleiherenditen und anhaltende geopolitische Spannungen, die Rohstoffpreise regelmäßig in Bewegung bringen.

    Barrick wird derzeit mit rund 76 Milliarden US-Dollar bewertet. Entscheidend für die nächsten Monate bleibt, ob sich der Goldpreis oberhalb bzw. unterhalb der jüngst gerissenen 5.100-Dollar-Marke stabilisiert und wie konkret die Schritte beim geplanten Asset-Verkauf bis Ende 2026 werden.

    Anzeige

    Barrick Mining-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Barrick Mining-Analyse vom 7. März liefert die Antwort:

    Die neusten Barrick Mining-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Barrick Mining-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 7. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Barrick Mining: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (07.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    D&D Research Rendezvous #20: Gunter Deuber sieht Europas Sonderkonjunktur nun at risk - intensiver Blick auf die Aktienmärkte




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.

    Random Partner

    BKS
    Die börsenotierte BKS Bank mit Sitz in Klagenfurt, Österreich, beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter und betreibt ihr Bank- und Leasinggeschäft in den Ländern Österreich, Slowenien, Kroatien und der Slowakei. Die BKS Bank verfügt zudem über Repräsentanzen in Ungarn und Italien. Mit der Oberbank AG und der Bank für Tirol und Vorarlberg AG bildet die BKS Bank AG die 3 Banken Gruppe.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Irankonflikt erschüttert Märkte: Europas Sonderkonjunktur steht auf dem ...

    » Sachsens Landeskirche führt einheitliche Entschädigung für Missbrauchsop...

    » Ocugen Aktie: Pipeline im Fokus ( Finanztrends)

    » INPEX Aktie: Expansionskurs trifft Gegenwind ( Finanztrends)

    » Krafttraining wird zum neuen Abnehm-Trend für Frauen ab 50 ( Finanztrends)

    » CyberStrikeAI kompromittiert Hunderte Firmen-Firewalls ( Finanztrends)

    » DZNE-Studie: Jeder dritte Demenzfall ist vermeidbar ( Finanztrends)

    » Norbit Aktie: Millionenauftrag im Visier ( Finanztrends)

    » Bilibili Aktie: Erstmals profitabel ( Finanztrends)

    » VINX Aktie: Starke Outperformance ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    BlackRock Aktie: Liquiditätskrise erschüttert Markt ( Finanztrends)
    TKMS Aktie: Entscheidender Schachzug ( Finanztrends)
    Vonovia Aktie: Bericht im Fokus ( Finanztrends)
    Carl Zeiss Meditec Aktie: Abstieg in SDAX ( Finanztrends)
    Bilder Dorothee Bauer
    ServiceNow Aktie: Systemchaos kostet Stunden ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      #gabb #2055
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1092: ATX im Plus, Bawag nach Zahlen und Polytec nach Aufregung gesucht, Emissionsantrag Austria 30 Private IR gestellt

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Yasuhiro Ishimoto
      Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
      1958
      Geibi Shuppan

      Joselito Verschaeve
      As Long as the Sun Lasts
      2025
      Void

      Mikio Tobara
      Document Miseinen (遠原　美喜男
      1980
      Seven Sha

      Tehching Hsieh
      One Year Performance 1978–1979
      2025
      Void

      Alessandra Calò
      Ctonio
      2024
      Studiofaganel

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de