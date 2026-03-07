Barrick Aktie: Unter Druck ( Finanztrends)

07.03.2026, 2653 Zeichen

Bei Barrick Mining ging es in den vergangenen Tagen spürbar abwärts. Bis gestern verlor die Aktie im Wochenverlauf zeitweise bis zu 13% an Wert. Der Haupttreiber: Der Goldpreis hat nach seinem jüngsten Hoch deutlich nachgegeben.

Goldpreis bremst Minenwerte

Gold rutschte zuletzt unter die Marke von 5.100 US-Dollar je Unze, nachdem der Preis zuvor noch nahe 5.400 US-Dollar gehandelt wurde. Als Grund für die Schwankungen nennen Marktbeobachter vor allem einen stärkeren US-Dollar. Der Effekt ist typisch: Wird der Dollar teurer, wird Gold für Käufer in anderen Währungen rechnerisch kostspieliger – das kann die Nachfrage dämpfen und auf den Preis drücken.

Für Barrick ist diese Bewegung wichtig, weil der Goldpreis ein zentraler Faktor für die Bewertung bleibt. Die jüngste Abkühlung bei Gold färbte entsprechend auf den gesamten Sektor ab.

Produktion: Ausblick unter Vorjahr

Operativ richtet sich der Blick auf die Fördermengen. Für 2026 stellt das Unternehmen eine Goldproduktion von 2,9 bis 3,25 Millionen Unzen in Aussicht. Zum Vergleich: 2025 hatte Barrick 3,26 Millionen Unzen produziert. Damit liegt die Prognosespanne insgesamt leicht unter dem Vorjahreswert – zumindest am oberen Ende knapp darunter.

Portfolio-Pläne bis Ende 2026

Neben der Produktion arbeitet Barrick laut Berichten an einem größeren Umbau: Geplant ist der Verkauf der nordamerikanischen Gold-Assets, der bis Ende 2026 abgeschlossen sein soll. Das passt zu einem Branchentrend, bei dem große Produzenten ihre Portfolios verschlanken und sich stärker auf Kernanlagen mit höheren Margen konzentrieren.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Barrick Mining ?

Im Umfeld bleibt es zugleich unruhig. Gold verzeichnete im Wochenvergleich den ersten Rückgang seit fast fünf Wochen. Dazu kommen Einflüsse wie schwankende US-Staatsanleiherenditen und anhaltende geopolitische Spannungen, die Rohstoffpreise regelmäßig in Bewegung bringen.

Barrick wird derzeit mit rund 76 Milliarden US-Dollar bewertet. Entscheidend für die nächsten Monate bleibt, ob sich der Goldpreis oberhalb bzw. unterhalb der jüngst gerissenen 5.100-Dollar-Marke stabilisiert und wie konkret die Schritte beim geplanten Asset-Verkauf bis Ende 2026 werden.

Anzeige

Barrick Mining-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Barrick Mining-Analyse vom 7. März liefert die Antwort:

Die neusten Barrick Mining-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Barrick Mining-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 7. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Barrick Mining: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

(07.03.2026)

BSN Podcasts

D&D Research Rendezvous #20: Gunter Deuber sieht Europas Sonderkonjunktur nun at risk - intensiver Blick auf die Aktienmärkte

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.

Random Partner BKS

Die börsenotierte BKS Bank mit Sitz in Klagenfurt, Österreich, beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter und betreibt ihr Bank- und Leasinggeschäft in den Ländern Österreich, Slowenien, Kroatien und der Slowakei. Die BKS Bank verfügt zudem über Repräsentanzen in Ungarn und Italien. Mit der Oberbank AG und der Bank für Tirol und Vorarlberg AG bildet die BKS Bank AG die 3 Banken Gruppe. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Irankonflikt erschüttert Märkte: Europas Sonderkonjunktur steht auf dem ...

» Sachsens Landeskirche führt einheitliche Entschädigung für Missbrauchsop...

» Ocugen Aktie: Pipeline im Fokus ( Finanztrends)

» INPEX Aktie: Expansionskurs trifft Gegenwind ( Finanztrends)

» Krafttraining wird zum neuen Abnehm-Trend für Frauen ab 50 ( Finanztrends)

» CyberStrikeAI kompromittiert Hunderte Firmen-Firewalls ( Finanztrends)

» DZNE-Studie: Jeder dritte Demenzfall ist vermeidbar ( Finanztrends)

» Norbit Aktie: Millionenauftrag im Visier ( Finanztrends)

» Bilibili Aktie: Erstmals profitabel ( Finanztrends)

» VINX Aktie: Starke Outperformance ( Finanztrends)