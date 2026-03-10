Wohnhausbrand zerstört Mehrfamilienhaus in Wesselburen ( Finanztrends)

10.03.2026, 3365 Zeichen

Ein verheerender Brand hat in der Nacht ein Mehrfamilienhaus in Wesselburen komplett zerstört. Das Gebäude in der Schülper Straße brannte in den frühen Morgenstunden nahezu vollständig aus. Weil das Haus leer stand, kam niemand zu Schaden. Der Sachschaden wird auf rund eine halbe Million Euro geschätzt.

Großaufgebot kämpft gegen Vollbrand

Gegen 4 Uhr morgens gingen die ersten Notrufe ein. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Haus bereits in Vollbrand. Rund 80 Einsatzkräfte aus umliegenden Wehren kämpften gegen die Flammen. Ihre oberste Priorität: ein Übergreifen auf Nachbargebäude verhindern. Das gelang.

Das brennende Haus selbst war nicht mehr zu retten. Der Dachstuhl stürzte noch während der Löscharbeiten ein. Wegen starker Rauchbildung gab die Leitstelle eine offizielle Gefahrenmeldung für die Region Dithmarschen heraus. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, Fenster geschlossen zu halten. Erst gegen 8:30 Uhr gab es Entwarnung.

Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache

Warum es in dem leerstehenden Haus zu einer so heftigen Brandentwicklung kam, ist völlig unklar. Die Kriminalpolizei Heide hat die Ermittlungen übernommen. Sie prüft alle Möglichkeiten – von einem technischen Defekt bis hin zur Brandstiftung.

Die Behörden starteten einen Zeugenaufruf. Wer in der Nacht verdächtige Beobachtungen in der Schülper Straße gemacht hat, soll sich melden. Das Gebäude ist durch die enorme Hitze und große Mengen Löschwasser eine Bauruine und dauerhaft unbewohnbar.

Ein Verlust für den angespannten Wohnungsmarkt

Der Totalverlust trifft Wesselburen auch immobilienwirtschaftlich. In der Region Dithmarschen liegen die Quadratmeterpreise für Bestandsimmobilien derzeit bei über 2.000 Euro. Leerstehende Mehrfamilienhäuser gelten dort als wichtige Potenzialflächen für dringend benötigten Wohnraum.

Nach einer Sanierung hätten hier moderne Mietwohnungen entstehen können. Diese Perspektive ist nun zerstört. Ein Neubau wäre angesichts hoher Baukosten und strenger energetischer Vorgaben eine enorme finanzielle Hürde. Der Brand verschärft den Druck auf den lokalen Wohnungsmarkt.

Abriss wahrscheinlich – Zukunft ungewiss

Das Grundstück bleibt vorerst weiträumig abgesperrt. Noch laufen Sicherungsmaßnahmen, um ein Einstürzen instabiler Fassadenteile zu verhindern. Sobald die Brandermittler ihre Arbeit abgeschlossen haben, muss ein Statiker die Restsubstanz begutachten.

Angesichts der massiven Zerstörung ist ein vollständiger Abriss das wahrscheinlichste Szenario. Bis über die Zukunft des Grundstücks entschieden ist, werden Monate vergehen. Zunächst müssen die Eigentümer die Schadensregulierung mit den Versicherungen klären – abhängig vom Ergebnis der polizeilichen Ermittlungen.

(10.03.2026)

Bildnachweis

