Booking Holdings Aktie: 25-für-1 Split ( Finanztrends)

13.03.2026, 2547 Zeichen

Booking Holdings steht vor einer markanten Veränderung im Aktienregister. Während der Online-Reisekonzern von einer robusten Erholung im weltweiten Geschäftsreiseverkehr profitiert, soll ein umfassender Aktiensplit die Anteilscheine optisch vergünstigen. Dieser Schritt erfolgt in einem Marktumfeld, das zunehmend von Premium-Erlebnissen und einer neuen Generation von Reisenden geprägt wird.

Optische Kurskorrektur im April

Der angekündigte Aktiensplit im Verhältnis 25-für-1 rückt näher. Am 2. April 2026 wird die Maßnahme nach Börsenschluss umgesetzt, sodass der Handel auf bereinigter Basis am Montag, den 6. April, startet. Aktionäre, die zum Stichtag am 6. März registriert waren, erhalten pro gehaltener Aktie 24 zusätzliche Papiere. Solche Maßnahmen zielen in der Regel darauf ab, die psychologische Einstiegshürde für Privatanleger bei hochpreisigen Titeln zu senken.

An der Börse spiegelt sich die aktuelle Zurückhaltung der Investoren wider. Die Aktie notiert derzeit bei 3.680,00 Euro und hat seit Jahresbeginn fast 19 Prozent an Wert verloren. Trotz dieses deutlichen Rückgangs mahnt die technische Analyse zur Vorsicht: Der Relative-Stärke-Index (RSI) liegt mit 73,6 aktuell in einem Bereich, der oft als kurzfristig überkauft gewertet wird.

Wachstumstreiber Geschäftsreisen

Operativ profitiert Booking von einem deutlichen Rückenwind in der gesamten Branche. Für das laufende Jahr wird ein Anstieg der weltweiten Ausgaben für Geschäftsreisen um über acht Prozent prognostiziert. In diesem Umfeld versucht das Unternehmen, durch technologische Integrationen und ein geschärftes Profil für Luxusreisen Marktanteile zu sichern. Besonders die wachsende Bedeutung jüngerer Zielgruppen in den USA zwingt Online-Reiseanbieter dazu, ihre Plattformen und Angebote kontinuierlich an neue Präferenzen anzupassen.

Die nächsten Impulse für die fundamentale Bewertung werden Anfang Mai 2026 erwartet. Dann plant Booking Holdings, die Finanzergebnisse für das erste Quartal vorzulegen und detaillierte Einblicke in die Buchungslage für die wichtige Sommersaison zu geben.

(13.03.2026)

Aktien auf dem Radar:Uniqa, Porr, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Palfinger, Kapsch TrafficCom, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Linz Textil Holding, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, Verbund, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post, Deutsche Bank, Zalando, Brenntag, Fresenius Medical Care.

