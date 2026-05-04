Österreich-Depots: Freundlicher Start in den Mai (Depot Kommentar)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
04.05.2026, 978 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.27% vs. last #gabb, +5.19% ytd, +125.90% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 148.789 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 365 liegt (von mehr als 30.000).
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(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 04.05.)
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