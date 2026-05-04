» Österreich-Depots: Freundlicher Start in den Mai (Depot Kommentar)

04.05.2026, 978 Zeichen

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.27% vs. last #gabb, +5.19% ytd, +125.90% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 148.789 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 365 liegt (von mehr als 30.000).

Passiv: Austria 30 Private IR Link: https://www.wikifolio.com/de/at/w/wf00atat30DE000LS9VT72. Es ist seit März investierbar, ich war mit 50k Seedinvestor und habe am 4.3. damit 29 österreichische Aktien auf einen Schlag gekauft. Warum 29 und welche das sind, hört man im Podcast: https://audio-cd.at/page/podcast/8463/ . Im April-Verlauf hat das neue wiki schön ins Plus gedreht.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 04.05.)

(04.05.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1147: ATX zum Mai-Start etwas leichter, AT&S flirtet mit der Dreistelligkeit, auch Polytec erneut gesucht, Semperit klug

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, Flughafen Wien, AT&S, Zumtobel, FACC, Lenzing, OMV, Polytec Group, Palfinger, Fabasoft, Rosgix, Bajaj Mobility AG, VIG, Bawag, Marinomed Biotech, Erste Group, Athos Immobilien, BTV AG, DO&CO, RBI, voestalpine, Wolftank-Adisa, Wiener Privatbank, Rosenbauer, Semperit, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG.

Random Partner Marinomed

Marinomed hat die Vision, das Leben von Patienten, die an Krankheiten mit unzureichenden Behandlungsmöglichkeiten leiden, in zwei wichtigen therapeutischen Bereichen nachhaltig zu verbessern: Virologie und Immunologie. >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. AT&S, Polytec, Semperit

» ATX-Trends: Semperit, AT&S, Andritz, Erste Group, RBI ...

» Österreich-Depots: Freundlicher Start in den Mai (Depot Kommentar)

» ATX startet verhalten in den Mai – AT&S nähert sich der 100-Euro-Marke (...

» Börsegeschichte 4. Mai: C.A.T. oil, Wienerberger (Börse Geschichte) (Bör...

» Wiener Börse Party #1147: ATX zum Mai-Start etwas leichter, AT&S flirtet...

» Nachlese: Judith Pap, Bernd Mayer, Hugo Brock (audio cd.at)

» PIR-News: Semperit, Polytec, Erste Group, RBI, Plus-Minus-Liste von Aloi...

» (Christian Drastil)

» Wiener Börse zum Ultimo Mittag etwas fester: AT&S, Polytec und Semperit ...