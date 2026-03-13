SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
Realty Income Aktie: Dividende erhöht ( Finanztrends)

13.03.2026, 1636 Zeichen

Zum 134. Mal seit dem Börsengang 1994 hat Realty Income seine monatliche Dividende angehoben. Die Erhöhung ist marginal, aber das Muster dahinter ist bemerkenswert: 669 aufeinanderfolgende Monatsdividenden ohne Unterbrechung.

Die Details

Die monatliche Ausschüttung steigt von 0,2700 auf 0,2705 US-Dollar je Aktie. Auf Jahresbasis entspricht das 3,246 Dollar — gegenüber zuvor 3,240 Dollar. Aktionäre, die am 31. März 2026 im Aktienregister stehen, erhalten die neue Rate; ausgezahlt wird am 15. April 2026.

CEO Sumit Roy begründete den Schritt mit dem „starken, diversifizierten Portfolio", das stetig wachsende Monatsdividenden ermögliche.

Einordnung

Für einen REIT wie Realty Income ist die Dividendenkontinuität das zentrale Versprechen an Anleger. Die Erhöhung selbst ist minimal — weniger als 0,2 Prozent — und hat damit eher symbolischen Charakter. Sie bestätigt die Stabilität des Cashflows, setzt aber keine neuen Impulse.

Die Aktie notiert aktuell rund 11,5 Prozent über ihrem 200-Tage-Durchschnitt und hat seit Jahresbeginn gut 15 Prozent zugelegt — eine solide Entwicklung für einen einkommensorientierten Titel.

(13.03.2026)

