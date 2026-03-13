Realty Income Aktie: Dividende erhöht ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
13.03.2026, 1636 Zeichen
Zum 134. Mal seit dem Börsengang 1994 hat Realty Income seine monatliche Dividende angehoben. Die Erhöhung ist marginal, aber das Muster dahinter ist bemerkenswert: 669 aufeinanderfolgende Monatsdividenden ohne Unterbrechung.
Die Details
Die monatliche Ausschüttung steigt von 0,2700 auf 0,2705 US-Dollar je Aktie. Auf Jahresbasis entspricht das 3,246 Dollar — gegenüber zuvor 3,240 Dollar. Aktionäre, die am 31. März 2026 im Aktienregister stehen, erhalten die neue Rate; ausgezahlt wird am 15. April 2026.
CEO Sumit Roy begründete den Schritt mit dem „starken, diversifizierten Portfolio", das stetig wachsende Monatsdividenden ermögliche.
Einordnung
Für einen REIT wie Realty Income ist die Dividendenkontinuität das zentrale Versprechen an Anleger. Die Erhöhung selbst ist minimal — weniger als 0,2 Prozent — und hat damit eher symbolischen Charakter. Sie bestätigt die Stabilität des Cashflows, setzt aber keine neuen Impulse.
Anzeige
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Realty Income?
Die Aktie notiert aktuell rund 11,5 Prozent über ihrem 200-Tage-Durchschnitt und hat seit Jahresbeginn gut 15 Prozent zugelegt — eine solide Entwicklung für einen einkommensorientierten Titel.
Anzeige
Realty Income-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Realty Income-Analyse vom 13. März liefert die Antwort:
Die neusten Realty Income-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Realty Income-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 13. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Realty Income: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Uniqa, Porr, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Palfinger, Kapsch TrafficCom, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Linz Textil Holding, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, Verbund, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post, Deutsche Bank, Zalando, Brenntag, Fresenius Medical Care.
Random Partner
VIG
Die Vienna Insurance Group (VIG) ist mit rund 50 Konzerngesellschaften und mehr als 25.000 Mitarbeitern in 30 Ländern aktiv. Bereits seit 1994 notiert die VIG an der Wiener Börse und zählt heute zu den Top-Unternehmen im Segment “prime market“ und weist eine attraktive Dividendenpolitik auf.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Akti...
» Nachlese: Johanna Hager Deadline (audio cd.at)
» PIR-News: Zahlen von Uniqa, News zu Strabag (Christine Petzwinkler)
» Semperit als Tagesgewinner vor dem großen Aktientag in Wien (Podcast)
» Beiersdorf Aktie: Großaktionär greift zu ( Finanztrends)
» Li-FT Power Aktie: Strategischer Ausbau ( Finanztrends)
» Grounded Lithium Aktie: Doppelstrategie ( Finanztrends)
» Mittelstand vor historischer Nachfolge-Welle: Jede zweite Firma könnte s...
» Digitale Stressbewältigung erreicht medizinischen Mainstream ( Finanztre...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komp...
- Nachlese: Johanna Hager Deadline (audio cd.at)
- #gabb Volumensradar: Uniqa, Porr, CPI Europe (#ga...
- PIR-News: Zahlen von Uniqa, News zu Strabag (Chri...
- (Christian Drastil)
- Semperit als Tagesgewinner vor dem großen Aktient...
Featured Partner Video
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Nervende Narrative - wer kennt ein Belletristik-Werk oder einen Spielfilm, in dem die Börse gut wegkommt?
Nervende Narrative: Kennt jemand ein Belletristik-Werk oder einen Spielfilm, in dem die Börse gut wegkommt?
Unser Ziel: Kapitalmarkt is coming home. 2026 nicht mehr zwingend täglich, aber ...
Books josefchladek.com
Matteo Girola
Viewfinders
2025
Studiofaganel
Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
Banalité
1930
Librairie Gallimard
Mikio Tobara
Document Miseinen (遠原 美喜男
1980
Seven Sha
Ludwig Kozma
Das Neue Haus
1941
Verlag Dr. H. Girsberger & Cie
13.03.2026, 1636 Zeichen
Zum 134. Mal seit dem Börsengang 1994 hat Realty Income seine monatliche Dividende angehoben. Die Erhöhung ist marginal, aber das Muster dahinter ist bemerkenswert: 669 aufeinanderfolgende Monatsdividenden ohne Unterbrechung.
Die Details
Die monatliche Ausschüttung steigt von 0,2700 auf 0,2705 US-Dollar je Aktie. Auf Jahresbasis entspricht das 3,246 Dollar — gegenüber zuvor 3,240 Dollar. Aktionäre, die am 31. März 2026 im Aktienregister stehen, erhalten die neue Rate; ausgezahlt wird am 15. April 2026.
CEO Sumit Roy begründete den Schritt mit dem „starken, diversifizierten Portfolio", das stetig wachsende Monatsdividenden ermögliche.
Einordnung
Für einen REIT wie Realty Income ist die Dividendenkontinuität das zentrale Versprechen an Anleger. Die Erhöhung selbst ist minimal — weniger als 0,2 Prozent — und hat damit eher symbolischen Charakter. Sie bestätigt die Stabilität des Cashflows, setzt aber keine neuen Impulse.
Anzeige
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Realty Income?
Die Aktie notiert aktuell rund 11,5 Prozent über ihrem 200-Tage-Durchschnitt und hat seit Jahresbeginn gut 15 Prozent zugelegt — eine solide Entwicklung für einen einkommensorientierten Titel.
Anzeige
Realty Income-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Realty Income-Analyse vom 13. März liefert die Antwort:
Die neusten Realty Income-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Realty Income-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 13. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Realty Income: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Uniqa, Porr, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Palfinger, Kapsch TrafficCom, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Linz Textil Holding, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, Verbund, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post, Deutsche Bank, Zalando, Brenntag, Fresenius Medical Care.
Random Partner
VIG
Die Vienna Insurance Group (VIG) ist mit rund 50 Konzerngesellschaften und mehr als 25.000 Mitarbeitern in 30 Ländern aktiv. Bereits seit 1994 notiert die VIG an der Wiener Börse und zählt heute zu den Top-Unternehmen im Segment “prime market“ und weist eine attraktive Dividendenpolitik auf.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Akti...
» Nachlese: Johanna Hager Deadline (audio cd.at)
» PIR-News: Zahlen von Uniqa, News zu Strabag (Christine Petzwinkler)
» Semperit als Tagesgewinner vor dem großen Aktientag in Wien (Podcast)
» Beiersdorf Aktie: Großaktionär greift zu ( Finanztrends)
» Li-FT Power Aktie: Strategischer Ausbau ( Finanztrends)
» Grounded Lithium Aktie: Doppelstrategie ( Finanztrends)
» Mittelstand vor historischer Nachfolge-Welle: Jede zweite Firma könnte s...
» Digitale Stressbewältigung erreicht medizinischen Mainstream ( Finanztre...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komp...
- Nachlese: Johanna Hager Deadline (audio cd.at)
- #gabb Volumensradar: Uniqa, Porr, CPI Europe (#ga...
- PIR-News: Zahlen von Uniqa, News zu Strabag (Chri...
- (Christian Drastil)
- Semperit als Tagesgewinner vor dem großen Aktient...
Featured Partner Video
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Nervende Narrative - wer kennt ein Belletristik-Werk oder einen Spielfilm, in dem die Börse gut wegkommt?
Nervende Narrative: Kennt jemand ein Belletristik-Werk oder einen Spielfilm, in dem die Börse gut wegkommt?
Unser Ziel: Kapitalmarkt is coming home. 2026 nicht mehr zwingend täglich, aber ...
Books josefchladek.com
Marcel Natkin (ed.)
Le nu en photographie
1937
Éditions Mana
Jerker Andersson
ABC Diary
2025
Self published
Jeff Mermelstein
What if Jeff were a Butterfly?
2025
Void
Olga Ignatovich
In the Shadow of the Big Brother
2025
Arthur Bondar Collection WWII