Nachlese: Robert Halver (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
30.04.2026, 626 Zeichen
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- ATX fester
- Andritz top, dazu viele Zahlen
- PIR-News: Andritz, Warimpex, Post, Research zu Frequentis, ATX, Palfinger, Bawag
- Robert Halver läutet die Opening Bell für Mittwoch. Der Leiter Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank vergleicht die Geldpolitik der Notenbanken aktuell mit den Ausputzern im Fussball
- Börse Frankfurt etwas leichter, Adidas deutlich im Plus
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(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 30.04.)
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