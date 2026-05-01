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Börsepeople im Podcast S24/21: Hugo Brock

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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01.05.2026, 1864 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8655/

Hugo Brock ist bei der wikifolio Technologies AG im Service-Team für Market Operations zuständig, ich bin mit ihm telefonisch (Erfurt, D) verbunden. Wir starten mit der Ausbildung zum Frisör und dem frühen, intensiven Auseinandersetzen mit dem Handeln von Aktien, Stichworte +4000 Orders/Jahr, Newstrading, DPA-Ticker, Vi Trade, wikifolio. Seit Sommer 2024 ist Hugo für wikifolio tätig, da geht es um u.a. Kundenanliegen (ich hatte eines in dieser Woche), Trader:innen-Onboarding, Messen, Kapitalmassnahmen, Risikomanagement, Datenqualität, Wohlverhältensregeln, KYC und vieles mehr. Mein Fazit: Da kennt sicher einer aus.

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Daniel Hahn: https://audio-cd.at/page/podcast/8445

Melanie`s Einspieler Deutschland: https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/projekt/postareal-leonberg/
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Kontakt: hallo@strabag-real-estate.com bzw,. Hotline +43 720 710 90 90. 

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 24 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 25 ist Strabag Real Estate https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/.Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.


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Börsepeople im Podcast S24/21: Hugo Brock




 

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Hugo Brock ist bei der wikifolio Technologies AG im Service-Team für Market Operations zuständig, ich bin mit ihm telefonisch (Erfurt, D) verbunden. Wir starten mit der Ausbildung zum Frisör und dem frühen, intensiven Auseinandersetzen mit dem Handeln von Aktien, Stichworte +4000 Orders/Jahr, Newstrading, DPA-Ticker, Vi Trade, wikifolio. Seit Sommer 2024 ist Hugo für wikifolio tätig, da geht es um u.a. Kundenanliegen (ich hatte eines in dieser Woche), Trader:innen-Onboarding, Messen, Kapitalmassnahmen, Risikomanagement, Datenqualität, Wohlverhältensregeln, KYC und vieles mehr. Mein Fazit: Da kennt sicher einer aus.

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