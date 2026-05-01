Börsepeople im Podcast S24/21: Hugo Brock
Autor:
Christian Drastil
>> Website
01.05.2026, 1864 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8655/
Hugo Brock ist bei der wikifolio Technologies AG im Service-Team für Market Operations zuständig, ich bin mit ihm telefonisch (Erfurt, D) verbunden. Wir starten mit der Ausbildung zum Frisör und dem frühen, intensiven Auseinandersetzen mit dem Handeln von Aktien, Stichworte +4000 Orders/Jahr, Newstrading, DPA-Ticker, Vi Trade, wikifolio. Seit Sommer 2024 ist Hugo für wikifolio tätig, da geht es um u.a. Kundenanliegen (ich hatte eines in dieser Woche), Trader:innen-Onboarding, Messen, Kapitalmassnahmen, Risikomanagement, Datenqualität, Wohlverhältensregeln, KYC und vieles mehr. Mein Fazit: Da kennt sicher einer aus.
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Kontakt: hallo@strabag-real-estate.com bzw,. Hotline +43 720 710 90 90.
About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 24 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 25 ist Strabag Real Estate https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/.Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.
Börsepeople im Podcast S24/21: Hugo Brock
Bildnachweis
1.
https://open.spotify.com/episode/7x3xJHsBglEbIwNBx76nrj
Börsepeople im Podcast S24/21: Hugo Brock - Hugo Brock ist bei der wikifolio Technologies AG im Service-Team für Market Operations zuständig, ich bin mit ihm telefonisch (Erfurt, D) verbunden. Wir starten mit der Ausbildung zum Frisör und dem frühen, intensiven Auseinandersetzen mit dem Handeln von Aktien, Stichworte +4000 Orders/Jahr, Newstrading, DPA-Ticker, Vi Trade, wikifolio. Seit Sommer 2024 ist Hugo für wikifolio tätig, da geht es um u.a. Kundenanliegen (ich hatte eines in dieser Woche), Trader:innen-Onboarding, Messen, Kapitalmassnahmen, Risikomanagement, Datenqualität, Wohlverhältensregeln, KYC und vieles mehr. Mein Fazit: Da kennt sicher einer aus.
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