SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Carnival Aktie: Gegenwind nimmt zu ( Finanztrends)

14.03.2026, 2647 Zeichen

Der Kreuzfahrtriese Carnival streicht im Herbst 2026 mehrere geplante Fahrten der Carnival Firenze. Was das Management als gewöhnliche Routenanpassung deklariert, trifft auf ein zunehmend nervöses Marktumfeld. Geopolitische Spannungen und der drastische Rückzug eines Großinvestors werfen Schatten auf die Erholung des Tourismussektors.

Geopolitik bremst Reiselust

Konkret fallen drei- und viertägige Touren in der Region Baja Mexico zwischen Mitte Oktober und Mitte November 2026 aus. Betroffene Passagiere erhalten ihr Geld zurück oder können umbuchen. Diese Absagen passieren in einer sensiblen Phase für die gesamte Branche. Konflikte im Nahen Osten und im Golf von Oman dämpfen die Buchungslust der Urlauber spürbar.

Zusätzlich wurden bereits andere Großereignisse in den betroffenen Regionen abgesagt. Investoren befürchten nun eine anhaltende Abkühlung der Nachfrage in potenziellen Krisenregionen. Operative Flexibilität hilft den Reedereien zwar bei der Umgehung von Gefahrenzonen, kurzfristige Ausfälle stören jedoch unweigerlich die Jahreskalkulation und treiben die Betriebskosten in die Höhe.

Großinvestor zieht sich zurück

Passend zur trüberen Stimmungslage bauen erste institutionelle Anleger ihre Engagements ab. Laut einer aktuellen Pflichtmitteilung hat die Beteiligungsgesellschaft GRS Advisors LLC ihre Position bei Carnival im dritten Quartal um 78,6 Prozent verringert.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Carnival?

Diese Gemengelage hinterlässt deutliche Spuren im Chartverlauf. Auf Sicht von 30 Tagen verzeichnet das Papier ein Minus von 24,6 Prozent und ging am Freitag bei 21,01 Euro aus dem Handel. Damit hat sich der Kurs spürbar von seinen jüngsten Hochs entfernt und sucht nach einem neuen Boden.

Die lokalen Stornierungen bei der Carnival Firenze sind für sich genommen verkraftbar, illustrieren aber ein übergeordnetes Branchenproblem. Solange die geopolitische Lage angespannt bleibt, reagieren Marktteilnehmer äußerst sensibel auf jede Kapazitätsanpassung. Ein nachhaltiger Aufwärtstrend erfordert eine spürbare Beruhigung der internationalen Konfliktherde sowie stabile Buchungseingänge der restlichen Konzernmarken, um die Sorgen vor einem Ende des Reisebooms zu zerstreuen.

Anzeige

Carnival-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Carnival-Analyse vom 14. März liefert die Antwort:

Die neusten Carnival-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Carnival-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 14. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Carnival: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(14.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Uniqa, Semperit, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Bawag, ATX NTR, RBI, VIG, voestalpine, Erste Group, DO&CO, CA Immo, Andritz, ATX, Rosgix, Porr, Wienerberger, ATX TR, ATX Prime, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Polytec Group, Verbund, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Zalando.

Random Partner

FACC
Die FACC ist führend in der Entwicklung und Produktion von Komponenten und Systemen aus Composite-Materialien. Die FACC Leichtbaulösungen sorgen in Verkehrs-, Fracht-, Businessflugzeugen und Hubschraubern für Sicherheit und Gewichtsersparnis, aber auch Schallreduktion. Zu den Kunden zählen u.a. wichtige Flugzeug- und Triebwerkshersteller.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» KI-Sicherheit: Das Wettrüsten der autonomen Agenten ist eröffnet ( Finan...

» BYD Aktie: Zwischen Heimschwäche und Weltbühne ( Finanztrends)

» Carnival Aktie: Gegenwind nimmt zu ( Finanztrends)

» Qcash: Stillstand auf Qtum ( Finanztrends)

» Ernährung wird zum Schlüssel für die psychische Gesundheit ( Finanztrends)

» Bewegung schärft das Gedächtnis, Stress löscht die innere Landkarte ( Fi...

» Bildungsurlaub: Nur jeder Zwölfte nutzt sein Recht ( Finanztrends)

» Strategy Aktie: Frischer Rückenwind ( Finanztrends)

» Quick Aktie: Fokus auf Juni ( Finanztrends)

» Parkinson-Forschung: Neue Therapien und digitale Erkenntnisse ( Finanztr...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Speed-Training senkt Demenzrisiko um 25 Prozent ( Finanztrends)
Rheinmetall Aktie: Rekord mit Wermutstropfen ( Finanztrends)
Michael Schanze muss sein Münchner Zuhause verlassen ( Finanztrends)
Almonty Industries Aktie: Wolfram-Boom ( Finanztrends)
Verbio und Ballard Power Systems vs. SFC Energy und EVN – kommentierter KW 11 Peer Group Watch Energie
Österreichische Sportstars zeigen sich auf Instagram




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event RBI
    BSN Vola-Event Zalando
    #gabb #2060
    Featured Partner Video

    SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Sebastian Ofner, Joel Schwärzler und Sebastian Sorger liefern den erwünschten Aufschwung

    Presented by mumak.me und win2day. In der Vorwoche hatte ich noch gesagt, dass die Herren dringend Punkte brauchen. Und sie lieferten: Sebastian Ofner krönte seine starke Turnierwoche beim ATP-Cha...

    Books josefchladek.com

    Jacques Fivel
    CHINON DCM-206
    2025
    Le Plac’Art Photo

    Olga Ignatovich
    In the Shadow of the Big Brother
    2025
    Arthur Bondar Collection WWII

    Otto Wagner
    Moderne Architektur
    1902
    Anton Schroll

    Mikio Tobara
    Document Miseinen (遠原　美喜男
    1980
    Seven Sha

    Stephen Shore
    Uncommon Places
    1982
    Aperture



    Autor: Finanztrends

    14.03.2026, 2647 Zeichen

    Der Kreuzfahrtriese Carnival streicht im Herbst 2026 mehrere geplante Fahrten der Carnival Firenze. Was das Management als gewöhnliche Routenanpassung deklariert, trifft auf ein zunehmend nervöses Marktumfeld. Geopolitische Spannungen und der drastische Rückzug eines Großinvestors werfen Schatten auf die Erholung des Tourismussektors.

    Geopolitik bremst Reiselust

    Konkret fallen drei- und viertägige Touren in der Region Baja Mexico zwischen Mitte Oktober und Mitte November 2026 aus. Betroffene Passagiere erhalten ihr Geld zurück oder können umbuchen. Diese Absagen passieren in einer sensiblen Phase für die gesamte Branche. Konflikte im Nahen Osten und im Golf von Oman dämpfen die Buchungslust der Urlauber spürbar.

    Zusätzlich wurden bereits andere Großereignisse in den betroffenen Regionen abgesagt. Investoren befürchten nun eine anhaltende Abkühlung der Nachfrage in potenziellen Krisenregionen. Operative Flexibilität hilft den Reedereien zwar bei der Umgehung von Gefahrenzonen, kurzfristige Ausfälle stören jedoch unweigerlich die Jahreskalkulation und treiben die Betriebskosten in die Höhe.

    Großinvestor zieht sich zurück

    Passend zur trüberen Stimmungslage bauen erste institutionelle Anleger ihre Engagements ab. Laut einer aktuellen Pflichtmitteilung hat die Beteiligungsgesellschaft GRS Advisors LLC ihre Position bei Carnival im dritten Quartal um 78,6 Prozent verringert.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Carnival?

    Diese Gemengelage hinterlässt deutliche Spuren im Chartverlauf. Auf Sicht von 30 Tagen verzeichnet das Papier ein Minus von 24,6 Prozent und ging am Freitag bei 21,01 Euro aus dem Handel. Damit hat sich der Kurs spürbar von seinen jüngsten Hochs entfernt und sucht nach einem neuen Boden.

    Die lokalen Stornierungen bei der Carnival Firenze sind für sich genommen verkraftbar, illustrieren aber ein übergeordnetes Branchenproblem. Solange die geopolitische Lage angespannt bleibt, reagieren Marktteilnehmer äußerst sensibel auf jede Kapazitätsanpassung. Ein nachhaltiger Aufwärtstrend erfordert eine spürbare Beruhigung der internationalen Konfliktherde sowie stabile Buchungseingänge der restlichen Konzernmarken, um die Sorgen vor einem Ende des Reisebooms zu zerstreuen.

    Anzeige

    Carnival-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Carnival-Analyse vom 14. März liefert die Antwort:

    Die neusten Carnival-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Carnival-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 14. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Carnival: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (14.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Uniqa, Semperit, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Bawag, ATX NTR, RBI, VIG, voestalpine, Erste Group, DO&CO, CA Immo, Andritz, ATX, Rosgix, Porr, Wienerberger, ATX TR, ATX Prime, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Polytec Group, Verbund, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Zalando.

    Random Partner

    FACC
    Die FACC ist führend in der Entwicklung und Produktion von Komponenten und Systemen aus Composite-Materialien. Die FACC Leichtbaulösungen sorgen in Verkehrs-, Fracht-, Businessflugzeugen und Hubschraubern für Sicherheit und Gewichtsersparnis, aber auch Schallreduktion. Zu den Kunden zählen u.a. wichtige Flugzeug- und Triebwerkshersteller.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » KI-Sicherheit: Das Wettrüsten der autonomen Agenten ist eröffnet ( Finan...

    » BYD Aktie: Zwischen Heimschwäche und Weltbühne ( Finanztrends)

    » Carnival Aktie: Gegenwind nimmt zu ( Finanztrends)

    » Qcash: Stillstand auf Qtum ( Finanztrends)

    » Ernährung wird zum Schlüssel für die psychische Gesundheit ( Finanztrends)

    » Bewegung schärft das Gedächtnis, Stress löscht die innere Landkarte ( Fi...

    » Bildungsurlaub: Nur jeder Zwölfte nutzt sein Recht ( Finanztrends)

    » Strategy Aktie: Frischer Rückenwind ( Finanztrends)

    » Quick Aktie: Fokus auf Juni ( Finanztrends)

    » Parkinson-Forschung: Neue Therapien und digitale Erkenntnisse ( Finanztr...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Speed-Training senkt Demenzrisiko um 25 Prozent ( Finanztrends)
    Rheinmetall Aktie: Rekord mit Wermutstropfen ( Finanztrends)
    Michael Schanze muss sein Münchner Zuhause verlassen ( Finanztrends)
    Almonty Industries Aktie: Wolfram-Boom ( Finanztrends)
    Verbio und Ballard Power Systems vs. SFC Energy und EVN – kommentierter KW 11 Peer Group Watch Energie
    Österreichische Sportstars zeigen sich auf Instagram




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event RBI
      BSN Vola-Event Zalando
      #gabb #2060
      Featured Partner Video

      SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Sebastian Ofner, Joel Schwärzler und Sebastian Sorger liefern den erwünschten Aufschwung

      Presented by mumak.me und win2day. In der Vorwoche hatte ich noch gesagt, dass die Herren dringend Punkte brauchen. Und sie lieferten: Sebastian Ofner krönte seine starke Turnierwoche beim ATP-Cha...

      Books josefchladek.com

      Marcel Natkin (ed.)
      Le nu en photographie
      1937
      Éditions Mana

      Daido Moriyama
      Farewell Photography (English Version
      2018
      Getsuyosha, bookshop M

      Matteo Girola
      Viewfinders
      2025
      Studiofaganel

      Otto Wagner
      Moderne Architektur
      1902
      Anton Schroll

      Livio Piatti
      Schtetl Zürich
      2001
      Offizin Verlag

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de