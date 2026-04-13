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Potapova stürmt in die Herzen: Österreichs Tennis erlebt feine Woche (Podcast)

13.04.2026, 954 Zeichen
In der aktuellen Ausgabe des SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcasts ordnet Moderator Christian Drastil eine bemerkenswerte Woche für das österreichische Tennis ein – mit gleich mehreren Rekorden und einem Ergebnis, das es seit fast drei Jahrzehnten nicht mehr gegeben hat. Potapova schreibt österreichische Tennisgeschichte in Linz Die Schlagzeile der Woche gehört eindeutig Anastasia Potapova. Die Neo-Österreicherin kämpfte sich als erste Spielerin mit österreichischem Pass seit 29 Jahren bis ins Finale des WTA-Heimturniers in Linz. Ein Ergebnis, das nicht nur sportlich herausragt, sondern auch emotional: Potapova habe „die Herzen der Zuschauerinnen und Zuschauer als Neo-Österreicherin für sich gewonnen", wie Drastil betont. Die Konsequenz in den Zahlen ist eindeutig: 43 Ränge Verbesserung in der WTA-Weltrangliste, 324 Punkte Zugewinn auf nun 1.124 Punkte – ein...

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(13.04.2026)

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