CSG Systems Aktie: Übernahme im Endspurt ( Finanztrends)

14.03.2026, 2093 Zeichen

NEC Corporation kauft CSG Systems für 80,70 US-Dollar je Aktie in bar — die Aktionäre haben dem Deal bereits zugestimmt, die regulatorischen Genehmigungen stehen noch aus. Bis Jahresende 2026 soll die Transaktion abgeschlossen sein. Wer die Aktie jetzt noch hält, spielt ein klassisches Merger-Arbitrage-Spiel.

Starke Zahlen kurz vor dem Abgang

Die Fundamentaldaten liefern dabei eine solide Kulisse. Im vierten Quartal 2025 übertraf CSG die Erwartungen deutlich: Der Gewinn je Aktie lag bei 1,53 Dollar — 20 Cent über dem Analystenkonsens. Der Umsatz erreichte 323,1 Millionen Dollar, rund 27 Millionen mehr als erwartet. Für das Gesamtjahr 2025 verbuchte CSG einen Umsatz von 1,22 Milliarden Dollar, ein Plus von 2,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr, getragen vor allem vom Wachstum im SaaS-Segment.

Dividende und institutionelles Interesse

Noch vor dem Closing winkt eine weitere Ausschüttung: Aktionäre, die am 18. März 2026 im Register stehen, erhalten am 1. April eine Dividende von 0,34 Dollar je Aktie. Die Erhöhung gegenüber der vorherigen Quartalsdividende von 0,32 Dollar setzt eine bemerkenswerte Serie fort — es ist das 13. Jahr in Folge mit einer Anhebung.

Institutionelle Investoren haben sich bereits früh positioniert. Beryl Capital Management und Sagefield Capital LP meldeten im Februar 2026 neue Beteiligungen, insgesamt befinden sich 91 Prozent der Aktien in institutionellem Besitz.

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Der Spread zwischen aktuellem Kurs und dem Übernahmepreis von 80,70 Dollar ist eng. Entscheidend für den weiteren Verlauf sind allein die ausstehenden Regulierungsgenehmigungen — deren Timing bestimmt, wann CSG von der Nasdaq verschwindet.

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(14.03.2026)

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