PIR-News: News zu Reploid, Research zu Polytec, Uniqa und Post (Christine Petzwinkler)
Autor:
Christine Petzwinkler
Redaktion Börse Social Magazine.
>> Website
16.03.2026, 3311 Zeichen
Die börsenotierte Reploid holt sich frisches Kapital über eine Crowdinvesting-Kampagne auf der Plattform Invesdor. Investiert werden kann in die elektronische Anleihe ab einer Summe von 250 Euro, der Zinssatz beträgt 9,5 Prozent, die Laufzeit fünf Jahre. Die Kampagne richtet sich laut Reploid an Kleinanleger:innen aus Deutschland, Österreich, Belgien, den Niederlanden und Finnland. Reploid-CEO Philip Pauer: “Mit dieser Crowdfinancing-Kampagne wollen wir eine Retail-Anlegerbasis in wichtigen Märkten Europas aufbauen und unsere Sichtbarkeit am Markt weiter erhöhen.“ Die Erlöse aus der Crowdfinancing-Kampagne werden in Forschung und Entwicklung sowie in die weitere Expansion des Unternehmens fließen. Das Emissionsvolumen liegt laut Angaben auf der Investment-Website bei ca. 1,5 Mio. Euro. Zinszahlung und Tilgung erfolgen haljährlich. Investiert werden kann noch bis zum 13. April. Wie berichtet, hat Reploid vor zwei Wochen eine Anlage in Burghausen (Deutschland) in Betrieb genommen, bei der Fliegenlarven täglich rund 40 Tonnen organische Reststoffe aus der Lebensmittelindustrie zu Rohstoffen, wie Proteine, Fette und Insektenfrass verarbeiten. Weitere Anlagen sind im laufenden Geschäftsjahr geplant, so das Unternehmen.
Reploid Group AG ( Akt. Indikation: 0,00 /0,00, -100,00%)
Die Analysten von Barclays passen das Kursziel für die Post-Aktie nach Zahlen-Präsentation von 25,60 Euro auf 26,10 Euro an und bestätigen das Underweight-Rating. Die Experten erwarten, dass 2026 der Druck auf den Postbereich weiter anhalten wird: Der Paketmarkt sollte uneinheitlich verlaufen und beim Telekommunikationssektor wird seitens der Analysten mit Gegenwind gerechnet.
Österreichische Post ( Akt. Indikation: 33,00 /33,10, -1,49%)
Die Analysten der Baader Bank stufen Polytec von "Reduce" auf "Add" hoch und vergeben der Aktie ein Kursziel in Höhe von 4,20 Euro (davor: 4,06 Euro). Die Analysten erklären, dass sie die Auswirkungen der ab 2026 wirksamen Portfolio-Umstrukturierung unterschätzt haben. Gemeint sind die Schließung des Standorts Weierbach (Idar-Oberstein) und die Veräußerung der britischen Aktivitäten im Bereich Lackierte Außenteile. Die aktuelle Lage im Nahen Osten würde sich negativ auf die Profitabilität von Polytec auswirken. Der höhere Ölpreis würde indirekt die Nachfrage der Automobilhersteller nach Polytec-Produkten beeinträchtien und die Rentabilität einschränken, so die Experten. Sie haben die langfristige EBITDA-Wachstumsrate um 40 Basispunkte auf 5,0 Prozent reduziert.
Polytec Group ( Akt. Indikation: 3,50 /3,55, -0,42%)
Die Analysten der Baader Bank stufen die Uniqa-Aktie nach Zahlen-Vorlage weiter mit Add und Kursziel 17,3 Euro ein. Sie erklären: "Uniqa erzielte im Geschäftsjahr 2025 starke Ergebnisse, obwohl die Entwicklung im vierten Quartal uneinheitlicher ausfiel – teilweise aufgrund von Sondereffekten und einer vorsichtigen Rückstellungspolitik in einem ansonsten sehr positiven Geschäftsjahr für den Konzern. Die angekündigte Dividende von 0,72 Euro bietet eine Rendite von ca. 4,8 Prozent, während der Mittelwert der EBT-Prognose ein Gewinnwachstum von 7,5 Prozent im Geschäftsjahr 2026 impliziert."
Uniqa ( Akt. Indikation: 14,74 /14,78, -1,60%)
(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 16.03.)
Wiener Börse Party #1115: ATX etwas fester, AT&S gesucht, spannende Konstellation Erste Group / Bawag, Strabag-Faktor nicht unterschätzen
Österreichische Post
Uhrzeit: 15:01:34
Veränderung zu letztem SK: -0.89%
Letzter SK: 33.55 ( 1.98%)
Polytec Group
Uhrzeit: 15:02:55
Veränderung zu letztem SK: -0.14%
Letzter SK: 3.54 ( 2.02%)
Uniqa
Uhrzeit: 15:03:45
Veränderung zu letztem SK: -1.40%
Letzter SK: 15.00 ( -3.47%)
Bildnachweis
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