SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Schufa startet transparentes Punktesystem für Kreditwürdigkeit ( Finanztrends)

17.03.2026, 5329 Zeichen

Heute beginnt in Deutschland eine neue Ära der Bonitätsbewertung. Die Schufa ersetzt ihr undurchsichtiges Prozent-System durch ein transparentes Punktemodell. Für Verbraucher bedeutet das erstmals Einblick in die Berechnung ihrer Kreditwürdigkeit.

Vom Blackbox zum durchsichtigen System

Jahrzehntelang war der Schufa-Score ein kritisierter „Blackbox“. Unter Druck von Verbraucherschützern und europäischen Aufsichtsbehörden hat das größte deutsche Credit Scoring-Unternehmen nun einen radikalen Neustart gewagt. Das neue System basiert auf zwölf klaren Kriterien statt bisher rund hundert undurchsichtigen Faktoren.

Anzeige

Während die Schufa auf mehr Transparenz setzt, kämpfen viele Unternehmen noch mit der rechtssicheren Dokumentation ihrer Datenverarbeitung. Diese kostenlose Excel-Vorlage hilft Ihnen, Ihr Verarbeitungsverzeichnis nach Art. 30 DSGVO in unter einer Stunde rechtssicher zu erstellen. Kostenlose Excel-Vorlage mit Schritt-für-Schritt-Anleitung sichern

Für etwa 68 Millionen erfasste Personen in Deutschland bedeutet dies historische Transparenz. Erstmals können Verbraucher ihre Bonität digital abrufen und mathematisch nachvollziehen. Das Ende des undurchsichtigen Prozent-Systems ist da.

So funktioniert das neue Punktesystem

Statt komplizierter Prozentwerte vergibt die Schufa jetzt eine einheitliche Punktzahl zwischen 100 und 999 Punkten. Mehr Punkte bedeuten bessere Bonität und geringeres Ausfallrisiko. Zur einfacheren Einordnung gibt es vier Kategorien:

  • Hervorragend: 776–999 Punkte
  • Gut: 709–775 Punkte
  • Befriedigend: 642–708 Punkte
  • Ausreichend: 100–641 Punkte

Ein entscheidender Vorteil: Die bisherigen branchenspezifischen Scores sind abgeschafft. Ob Bank, Online-Händler oder Mobilfunkanbieter – alle sehen dieselbe einheitliche Punktzahl. Das vereinfacht Bonitätsprüfungen in der gesamten Wirtschaft.

Die zwölf entscheidenden Kriterien

Das neue System bewertet nur noch zwölf klar gewichtete Faktoren. Die Schufa legt offen, wie sich bestimmtes Finanzverhalten in Punkten niederschlägt.

Die größten Punktebringer:

  • Keine Zahlungsausfälle: Bis zu 264 Punkte
  • Lange Kreditkartenhistorie: 12 Jahre alte Karte bringt 74 von 81 möglichen Punkten
  • Aktiver Immobilienkredit: 55 Punkte Bonus
  • Erfolgreiche Identitätsprüfung: 38 Punkte

Das System bestraft dagegen fragmentierte Kreditaufnahme. Mehrere Ratenkredite in kurzer Zeit senken die Punktzahl. Vollständig getilgte Kredite wirken sich dagegen positiv aus.

Digitale Einsicht und Wissenslücken

Ab sofort können Verbraucher ihren neuen Score kostenlos über ein digitales Schufa-Konto abrufen. Die Daten werden vierteljährlich aktualisiert, gegen Gebühr sogar täglich.

Die Transparenz kommt zur rechten Zeit. Eine Verivox-Umfrage vom 16. März 2026 zeigt alarmierende Wissenslücken: 56 Prozent der Deutschen haben ihren Schufa-Score noch nie überprüft. 76 Prozent wussten nicht, dass ein aktiver Immobilienkredit die Bonität verbessert.

Experten begrüßen die digitale Verfügbarkeit als überfälligen Schritt. Endlich erhalten Verbraucher Einblick in bisher verborgene Bewertungskriterien.

Folgen für Banken und Finanzbranche

Die Reform zwingt deutsche Banken zur Anpassung. Sie müssen ihre Entscheidungssysteme und Schnittstellen auf das einheitliche Punktesystem umstellen.

Interessanter Nebeneffekt: Da das System langjährige Bankbeziehungen belohnt, könnte dies die Kontowechselrate senken. Kunden werden zögern, ihre Hausbank zu wechseln, wenn dies ihre Bonitätspunkte mindert.

Die Bonuspunkte für Identitätsprüfung passen perfekt zu „Know Your Customer“-Vorschriften. Aus regulatorischer Notwendigkeit wird ein Verbrauchervorteil.

Anzeige

Die Digitalisierung der Finanzwelt erfordert nicht nur bei der Schufa neue Standards, sondern betrifft auch den Umgang mit künstlicher Intelligenz in Unternehmen. Erfahren Sie in diesem kostenlosen E-Book, welche neuen Kennzeichnungspflichten und Risikoklassen die EU-KI-Verordnung für Sie bereithält. Gratis E-Book zur EU-KI-Verordnung jetzt herunterladen

Doch Banken werden nicht blind auf die Schufa-Punkte vertrauen. Bei komplexen Kreditentscheidungen bleiben interne Risikomodelle – etwa Haushaltseinkommensanalysen – unverzichtbar.

Verbraucherschützer: Fortschritt mit Schwächen

Verbraucherzentralen begrüßen die Transparenz, bleiben aber kritisch. Die Verbraucherzentrale NRW spricht von einer „Jahrelang geforderten Öffnung des Blackbox“.

Doch strukturelle Probleme bleiben: Jüngere Verbraucher sind weiter benachteiligt. Sie haben naturgemäß keine langjährige Finanzhistorie und wechseln häufiger den Wohnort – beides senkt ihre Punktzahl.

Kritisch bleibt auch die Fehlerkorrektur. Die Last, falsche Daten zu berichtigen, liegt weiter beim Verbraucher. Verbraucherschützer raten dringend zum regelmäßigen Abruf der kostenlosen Datenkopie. Selbst kleine Meldefehler von Partnerunternehmen können die neue Punktzahl erheblich beeinträchtigen.

Ausblick: Testphase für das deutsche Finanzsystem

Die kommenden Monate werden zur Bewährungsprobe. Marktbeobachter erwarten, dass die Transparenz Verbraucher zu aktiverem Finanzdaten-Management befähigt. Das könnte zu bewussteren Kreditentscheidungen und stärkerer Bankenbindung führen.

Für Europa setzt Schufa mit dem 12-Punkte-Modell neue Maßstäbe in Sachen Compliance und Verbraucherrechten. Ob die deutsche Wirtschaft reibungslos in diese Ära der finanziellen Klarheit findet, wird sich nun zeigen.


(17.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1115: ATX etwas fester, AT&S gesucht, spannende Konstellation Erste Group / Bawag, Strabag-Faktor nicht unterschätzen




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Uniqa, Österreichische Post, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Zumtobel, Wienerberger, Porr, DO&CO, Erste Group, voestalpine, VIG, UBM, Frequentis, Strabag, AT&S, Frauenthal, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Andritz, Polytec Group, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Commerzbank, Fresenius Medical Care, RWE.

Random Partner

RWT AG
Die Firma RWT Hornegger & Thor GmbH wurde 1999 von den beiden Geschäftsführern Hannes Hornegger und Reinhard Thor gegründet. Seitdem ist das Unternehmen kontinuierlich, auf einen derzeitigen Stand von ca. 30 Mitarbeitern, gewachsen. Das Unternehmen ist in den Bereichen Werkzeugbau, Formenbau, Prototypenbau und Baugruppenfertigung tätig und stellt des Weiteren moderne Motorkomponenten und Präzisionsteile her.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» ATX-Trends: Post, AT&S, VIG, RBI ...

» Gehirntraining senkt Demenzrisiko um 25 Prozent ( Finanztrends)

» Hände trainieren das Gehirn bis ins hohe Alter ( Finanztrends)

» Cybersecurity-Markt explodiert durch KI-Bedrohungen ( Finanztrends)

» Cpr Gomu Aktie: Führungswechsel steht bevor ( Finanztrends)

» Palantir Aktie: Vorstoß in Wettmärkte ( Finanztrends)

» Cardano: Das Milliarden-Experiment ( Finanztrends)

» Nikkei 225: Erholungskurs nach Talfahrt ( Finanztrends)

» Blackrock Energy and Resources Income Trust PLC Aktie: NAV-Update ( Fina...

» Baloise Fonds: Stabilität im Fokus ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Opening Bell V via openingbell.eu
Capcoms offizielle „Street Fighter 6“-Weltmeisterschaftsturniere ziehen rekordverdächtige 20.000 Besucher an
Circus SE Aktie: Zeit für Fakten ( Finanztrends)
FACC investiert 120 Mio. Euro in neues Werk in Oberösterreich
Porsche Aktie: Strategie gegen den Absturz ( Finanztrends)
PayPal Aktie: Flucht nach vorn ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event CPI Europe AG
    BSN Vola-Event Commerzbank
    #gabb #2061
    Featured Partner Video

    SportWoche-Podcast: Leseprobe aus dem Buch Liverpool, eingesprochen vom Autor selbst, David Aichinger

    „Liverpool. Die Geschichte eines Fremden, der sich in Klub und Stadt verliebte" ist auch die Geschichte von Autor David Aichinger aus Auersthal nahe Wien. Der Sportjournalist machte aus seiner Lieb...

    Books josefchladek.com

    Ludwig Kozma
    Das Neue Haus
    1941
    Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

    Siri Kaur
    Sistermoon
    2025
    Void

    L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)

    1937
    Editions Perceval

    Marcel Natkin (ed.)
    Le nu en photographie
    1937
    Éditions Mana

    Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
    Fishworm
    2025
    Void



    Autor: Finanztrends

    17.03.2026, 5329 Zeichen

    Heute beginnt in Deutschland eine neue Ära der Bonitätsbewertung. Die Schufa ersetzt ihr undurchsichtiges Prozent-System durch ein transparentes Punktemodell. Für Verbraucher bedeutet das erstmals Einblick in die Berechnung ihrer Kreditwürdigkeit.

    Vom Blackbox zum durchsichtigen System

    Jahrzehntelang war der Schufa-Score ein kritisierter „Blackbox“. Unter Druck von Verbraucherschützern und europäischen Aufsichtsbehörden hat das größte deutsche Credit Scoring-Unternehmen nun einen radikalen Neustart gewagt. Das neue System basiert auf zwölf klaren Kriterien statt bisher rund hundert undurchsichtigen Faktoren.

    Anzeige

    Während die Schufa auf mehr Transparenz setzt, kämpfen viele Unternehmen noch mit der rechtssicheren Dokumentation ihrer Datenverarbeitung. Diese kostenlose Excel-Vorlage hilft Ihnen, Ihr Verarbeitungsverzeichnis nach Art. 30 DSGVO in unter einer Stunde rechtssicher zu erstellen. Kostenlose Excel-Vorlage mit Schritt-für-Schritt-Anleitung sichern

    Für etwa 68 Millionen erfasste Personen in Deutschland bedeutet dies historische Transparenz. Erstmals können Verbraucher ihre Bonität digital abrufen und mathematisch nachvollziehen. Das Ende des undurchsichtigen Prozent-Systems ist da.

    So funktioniert das neue Punktesystem

    Statt komplizierter Prozentwerte vergibt die Schufa jetzt eine einheitliche Punktzahl zwischen 100 und 999 Punkten. Mehr Punkte bedeuten bessere Bonität und geringeres Ausfallrisiko. Zur einfacheren Einordnung gibt es vier Kategorien:

    • Hervorragend: 776–999 Punkte
    • Gut: 709–775 Punkte
    • Befriedigend: 642–708 Punkte
    • Ausreichend: 100–641 Punkte

    Ein entscheidender Vorteil: Die bisherigen branchenspezifischen Scores sind abgeschafft. Ob Bank, Online-Händler oder Mobilfunkanbieter – alle sehen dieselbe einheitliche Punktzahl. Das vereinfacht Bonitätsprüfungen in der gesamten Wirtschaft.

    Die zwölf entscheidenden Kriterien

    Das neue System bewertet nur noch zwölf klar gewichtete Faktoren. Die Schufa legt offen, wie sich bestimmtes Finanzverhalten in Punkten niederschlägt.

    Die größten Punktebringer:

    • Keine Zahlungsausfälle: Bis zu 264 Punkte
    • Lange Kreditkartenhistorie: 12 Jahre alte Karte bringt 74 von 81 möglichen Punkten
    • Aktiver Immobilienkredit: 55 Punkte Bonus
    • Erfolgreiche Identitätsprüfung: 38 Punkte

    Das System bestraft dagegen fragmentierte Kreditaufnahme. Mehrere Ratenkredite in kurzer Zeit senken die Punktzahl. Vollständig getilgte Kredite wirken sich dagegen positiv aus.

    Digitale Einsicht und Wissenslücken

    Ab sofort können Verbraucher ihren neuen Score kostenlos über ein digitales Schufa-Konto abrufen. Die Daten werden vierteljährlich aktualisiert, gegen Gebühr sogar täglich.

    Die Transparenz kommt zur rechten Zeit. Eine Verivox-Umfrage vom 16. März 2026 zeigt alarmierende Wissenslücken: 56 Prozent der Deutschen haben ihren Schufa-Score noch nie überprüft. 76 Prozent wussten nicht, dass ein aktiver Immobilienkredit die Bonität verbessert.

    Experten begrüßen die digitale Verfügbarkeit als überfälligen Schritt. Endlich erhalten Verbraucher Einblick in bisher verborgene Bewertungskriterien.

    Folgen für Banken und Finanzbranche

    Die Reform zwingt deutsche Banken zur Anpassung. Sie müssen ihre Entscheidungssysteme und Schnittstellen auf das einheitliche Punktesystem umstellen.

    Interessanter Nebeneffekt: Da das System langjährige Bankbeziehungen belohnt, könnte dies die Kontowechselrate senken. Kunden werden zögern, ihre Hausbank zu wechseln, wenn dies ihre Bonitätspunkte mindert.

    Die Bonuspunkte für Identitätsprüfung passen perfekt zu „Know Your Customer“-Vorschriften. Aus regulatorischer Notwendigkeit wird ein Verbrauchervorteil.

    Anzeige

    Die Digitalisierung der Finanzwelt erfordert nicht nur bei der Schufa neue Standards, sondern betrifft auch den Umgang mit künstlicher Intelligenz in Unternehmen. Erfahren Sie in diesem kostenlosen E-Book, welche neuen Kennzeichnungspflichten und Risikoklassen die EU-KI-Verordnung für Sie bereithält. Gratis E-Book zur EU-KI-Verordnung jetzt herunterladen

    Doch Banken werden nicht blind auf die Schufa-Punkte vertrauen. Bei komplexen Kreditentscheidungen bleiben interne Risikomodelle – etwa Haushaltseinkommensanalysen – unverzichtbar.

    Verbraucherschützer: Fortschritt mit Schwächen

    Verbraucherzentralen begrüßen die Transparenz, bleiben aber kritisch. Die Verbraucherzentrale NRW spricht von einer „Jahrelang geforderten Öffnung des Blackbox“.

    Doch strukturelle Probleme bleiben: Jüngere Verbraucher sind weiter benachteiligt. Sie haben naturgemäß keine langjährige Finanzhistorie und wechseln häufiger den Wohnort – beides senkt ihre Punktzahl.

    Kritisch bleibt auch die Fehlerkorrektur. Die Last, falsche Daten zu berichtigen, liegt weiter beim Verbraucher. Verbraucherschützer raten dringend zum regelmäßigen Abruf der kostenlosen Datenkopie. Selbst kleine Meldefehler von Partnerunternehmen können die neue Punktzahl erheblich beeinträchtigen.

    Ausblick: Testphase für das deutsche Finanzsystem

    Die kommenden Monate werden zur Bewährungsprobe. Marktbeobachter erwarten, dass die Transparenz Verbraucher zu aktiverem Finanzdaten-Management befähigt. Das könnte zu bewussteren Kreditentscheidungen und stärkerer Bankenbindung führen.

    Für Europa setzt Schufa mit dem 12-Punkte-Modell neue Maßstäbe in Sachen Compliance und Verbraucherrechten. Ob die deutsche Wirtschaft reibungslos in diese Ära der finanziellen Klarheit findet, wird sich nun zeigen.


    (17.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1115: ATX etwas fester, AT&S gesucht, spannende Konstellation Erste Group / Bawag, Strabag-Faktor nicht unterschätzen




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Uniqa, Österreichische Post, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Zumtobel, Wienerberger, Porr, DO&CO, Erste Group, voestalpine, VIG, UBM, Frequentis, Strabag, AT&S, Frauenthal, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Andritz, Polytec Group, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Commerzbank, Fresenius Medical Care, RWE.

    Random Partner

    RWT AG
    Die Firma RWT Hornegger & Thor GmbH wurde 1999 von den beiden Geschäftsführern Hannes Hornegger und Reinhard Thor gegründet. Seitdem ist das Unternehmen kontinuierlich, auf einen derzeitigen Stand von ca. 30 Mitarbeitern, gewachsen. Das Unternehmen ist in den Bereichen Werkzeugbau, Formenbau, Prototypenbau und Baugruppenfertigung tätig und stellt des Weiteren moderne Motorkomponenten und Präzisionsteile her.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » ATX-Trends: Post, AT&S, VIG, RBI ...

    » Gehirntraining senkt Demenzrisiko um 25 Prozent ( Finanztrends)

    » Hände trainieren das Gehirn bis ins hohe Alter ( Finanztrends)

    » Cybersecurity-Markt explodiert durch KI-Bedrohungen ( Finanztrends)

    » Cpr Gomu Aktie: Führungswechsel steht bevor ( Finanztrends)

    » Palantir Aktie: Vorstoß in Wettmärkte ( Finanztrends)

    » Cardano: Das Milliarden-Experiment ( Finanztrends)

    » Nikkei 225: Erholungskurs nach Talfahrt ( Finanztrends)

    » Blackrock Energy and Resources Income Trust PLC Aktie: NAV-Update ( Fina...

    » Baloise Fonds: Stabilität im Fokus ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Opening Bell V via openingbell.eu
    Capcoms offizielle „Street Fighter 6“-Weltmeisterschaftsturniere ziehen rekordverdächtige 20.000 Besucher an
    Circus SE Aktie: Zeit für Fakten ( Finanztrends)
    FACC investiert 120 Mio. Euro in neues Werk in Oberösterreich
    Porsche Aktie: Strategie gegen den Absturz ( Finanztrends)
    PayPal Aktie: Flucht nach vorn ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event CPI Europe AG
      BSN Vola-Event Commerzbank
      #gabb #2061
      Featured Partner Video

      SportWoche-Podcast: Leseprobe aus dem Buch Liverpool, eingesprochen vom Autor selbst, David Aichinger

      „Liverpool. Die Geschichte eines Fremden, der sich in Klub und Stadt verliebte" ist auch die Geschichte von Autor David Aichinger aus Auersthal nahe Wien. Der Sportjournalist machte aus seiner Lieb...

      Books josefchladek.com

      Marcel Natkin (ed.)
      Le nu en photographie
      1937
      Éditions Mana

      Alessandra Calò
      Ctonio
      2024
      Studiofaganel

      Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
      Fishworm
      2025
      Void

      Livio Piatti
      zooreal
      2003
      Kontrast Verlag

      Stephen Shore
      Uncommon Places
      1982
      Aperture

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de