Österreich-Depots: Q1-Bilanz, Stockpicking Österreich mit Mini-Plus (Depot Kommentar)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
31.03.2026, 1056 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.84% vs. last #gabb, +0.34% ytd, +115.50% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 141.462 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 492 liegt (von mehr als 30.000).
Passiv: Austria 30 Private IR Link: https://www.wikifolio.com/de/at/w/wf00atat30. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8463/ Austria 30 Private IR Portfolio. Es ist investierbar, ich war mit 50k Seedinvestor und habe am 4.3. damit 29 österreichische Aktien auf einen Schlag gekauft. Warum 29, welche das sind, warum ich nervös war und was es sonst noch zu sagen gibt, hört man im Podcast. ISIN DE000LS9VT72. https://www.wikifolio.com/de/at/w/wf00atat30
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 31.03.)
Wiener Börse Party #1126: Spannung zum Q1-Finale, Christian Stocker zur Bodenbildung, cyan und Reploid überzeugen und die +50-Sache
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:UBM, CA Immo, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Zumtobel, Marinomed Biotech, Frequentis, Rosgix, EVN, Kapsch TrafficCom, Andritz, Addiko Bank, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Porr, Stadlauer Malzfabrik AG, Semperit, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.
Random Partner
Freisinger
FREISINGER enterprises setzt auf Old-Economy im Bereich von technischen und industriellen Gütern. Persönlicher Kontakt mit einer guten Mischung aus E-Commerce ergeben eine optimale Vertriebsstruktur für technische Gase, Zubehör und Dienstleistungen.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Q1-Finale an den Märkten: Turnaround-Stories, mehr Volumen und die Suche...
» Österreich-Depots: Q1-Bilanz, Stockpicking Österreich mit Mini-Plus (Dep...
» Börsegeschichte 31.3: Uniqa (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Aleksandar Makuljevic Raiffeisen Zertifikate, Sebastian Sorger...
» PIR-News: News zu Addiko, Reploid, cyan, Research zu UBM und Porr (Chris...
» Wiener Börse Party #1126: Spannung zum Q1-Finale, Christian Stocker zur ...
» Wiener Börse zu Mittag fester: Porr, Uniqa und UBM gesucht
» ATX-Trends: RBI, Verbund, SBO ...
» Österreich-Depots: Etwas stärker (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 30.3.: Extremes zu Erste Group (Börse Geschichte) (Börse...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Q1-Finale an den Märkten: Turnaround-Stories, meh...
- Analysten bei Porr von zwei Dingen sehr angetan
- Wiener Börse: ATX legt am Dienstag 0,93 Prozent zu
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Stadlauer Malz ste...
- Wie Stadlauer Malzfabrik AG, Linz Textil Holding,...
- Wie Porr, Strabag, Bawag, Lenzing, Verbund und An...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S24/04: Stephan Kunsch
Stephan Kunsch ist Leiter Redevelopment bei der Strabag Real Estate. Wir starten diesmal mit der Porr, gehen zum Trophy-Projekt Erste Campus, die Premium Bauträger GmbH und Esterhazy Immobilien, um...
Books josefchladek.com
Otto Neurath & Gerd Arntz
Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
1930
Bibliographisches Institut AG
Livio Piatti
zooreal
2003
Kontrast Verlag
Michael Rathmayr
Remedy
2025
Nearest Truth
Pedro J. Saavedra
Donde el viento da la vuelta
2023
Self published
Daido Moriyama
Japan, A Photo Theater (English Version
2018
Getsuyosha, bookshop M
31.03.2026, 1056 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.84% vs. last #gabb, +0.34% ytd, +115.50% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 141.462 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 492 liegt (von mehr als 30.000).
Passiv: Austria 30 Private IR Link: https://www.wikifolio.com/de/at/w/wf00atat30. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8463/ Austria 30 Private IR Portfolio. Es ist investierbar, ich war mit 50k Seedinvestor und habe am 4.3. damit 29 österreichische Aktien auf einen Schlag gekauft. Warum 29, welche das sind, warum ich nervös war und was es sonst noch zu sagen gibt, hört man im Podcast. ISIN DE000LS9VT72. https://www.wikifolio.com/de/at/w/wf00atat30
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 31.03.)
Wiener Börse Party #1126: Spannung zum Q1-Finale, Christian Stocker zur Bodenbildung, cyan und Reploid überzeugen und die +50-Sache
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:UBM, CA Immo, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Zumtobel, Marinomed Biotech, Frequentis, Rosgix, EVN, Kapsch TrafficCom, Andritz, Addiko Bank, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Porr, Stadlauer Malzfabrik AG, Semperit, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.
Random Partner
Freisinger
FREISINGER enterprises setzt auf Old-Economy im Bereich von technischen und industriellen Gütern. Persönlicher Kontakt mit einer guten Mischung aus E-Commerce ergeben eine optimale Vertriebsstruktur für technische Gase, Zubehör und Dienstleistungen.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Q1-Finale an den Märkten: Turnaround-Stories, mehr Volumen und die Suche...
» Österreich-Depots: Q1-Bilanz, Stockpicking Österreich mit Mini-Plus (Dep...
» Börsegeschichte 31.3: Uniqa (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Aleksandar Makuljevic Raiffeisen Zertifikate, Sebastian Sorger...
» PIR-News: News zu Addiko, Reploid, cyan, Research zu UBM und Porr (Chris...
» Wiener Börse Party #1126: Spannung zum Q1-Finale, Christian Stocker zur ...
» Wiener Börse zu Mittag fester: Porr, Uniqa und UBM gesucht
» ATX-Trends: RBI, Verbund, SBO ...
» Österreich-Depots: Etwas stärker (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 30.3.: Extremes zu Erste Group (Börse Geschichte) (Börse...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Q1-Finale an den Märkten: Turnaround-Stories, meh...
- Analysten bei Porr von zwei Dingen sehr angetan
- Wiener Börse: ATX legt am Dienstag 0,93 Prozent zu
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Stadlauer Malz ste...
- Wie Stadlauer Malzfabrik AG, Linz Textil Holding,...
- Wie Porr, Strabag, Bawag, Lenzing, Verbund und An...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S24/04: Stephan Kunsch
Stephan Kunsch ist Leiter Redevelopment bei der Strabag Real Estate. Wir starten diesmal mit der Porr, gehen zum Trophy-Projekt Erste Campus, die Premium Bauträger GmbH und Esterhazy Immobilien, um...
Books josefchladek.com
Olga Ignatovich
In the Shadow of the Big Brother
2025
Arthur Bondar Collection WWII
Matteo Girola
Viewfinders
2025
Studiofaganel
Daido Moriyama
Ligh and Shadow (English Version
2019
Getsuyosha, bookshop M
Jacques Fivel
CHINON DCM-206
2025
Le Plac’Art Photo
Daido Moriyama
Japan, A Photo Theater (English Version
2018
Getsuyosha, bookshop M