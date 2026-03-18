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CECE Index: Polnische Energie beflügelt ( Finanztrends)

18.03.2026, 3364 Zeichen

Während die großen europäischen Indizes wie der DAX am Dienstag kaum vom Fleck kamen, erlebte der CECE Composite EUR einen kräftigen Satz nach oben. Getrieben von einer Rallye polnischer Energiewerte und starken Banktiteln aus Prag und Budapest kletterte das Barometer um 2,20 Prozent auf 3.147,59 Punkte. Regionaler Optimismus verdrängte dabei die allgemeine Zurückhaltung an den Weltmärkten.

Polnische Versorger als Kurstreiber

Hauptverantwortlich für den Aufwärtstrieb war der Energie- und Versorgungssektor. Die Aktie von PGE (Polska Grupa Energetyczna) schoss um 13,66 Prozent in die Höhe, nachdem positive Nachrichten zur Modernisierung der Netzinfrastruktur die Anleger elektrisierten. Auch PKN Orlen profitierte von stabilen Raffineriemargen und legte knapp fünf Prozent zu. Dieser Fokus auf zyklische Substanzwerte gab den Ausschlag für die deutliche Outperformance gegenüber Westeuropa.

Neben den Energiewerten stützte der Finanzsektor, der rund die Hälfte des Indexgewichts ausmacht, die positive Entwicklung. Insbesondere tschechische und ungarische Institute verzeichneten solide Zuwächse und sorgten für ein breites Fundament der Rallye.

Die Top-Performer im Überblick:
- PGE (Polen): +13,66 %
- PKN Orlen (Polen): +4,99 %
- Bank Pekao (Polen): +3,65 %
- CEZ AS (Tschechien): +3,08 %
- OTP Bank (Ungarn): +1,88 %

Institutionelles Interesse nimmt zu

Das hohe Handelsvolumen von über 19 Millionen Aktien unterstreicht die Dynamik des Ausbruchs und lag rund 12 Prozent über dem Durchschnitt der vergangenen 20 Tage. Marktbeobachter werten dies als Zeichen für eine verstärkte Akkumulation durch institutionelle Fonds, die ihre Portfolios in Osteuropa umschichten. Unterstützung kam zudem von makroökonomischer Seite: Die stabilisierte Inflationsrate in Polen, die im Februar bei 2,10 Prozent lag, schürt Hoffnungen auf eine künftig lockerere Geldpolitik der dortigen Zentralbank.

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Technisch ist die Lage konstruktiv. Der Index notiert aktuell über seinen gleitenden Durchschnitten der letzten 50 und 100 Tage, was den mittelfristigen Aufwärtstrend bestätigt. Mit einem Relative-Stärke-Index (RSI) von 58 bleibt zudem Spielraum für weitere Kurssteigerungen, bevor der Markt als statistisch überkauft gilt.

Ausblick auf den heutigen Handel

Am heutigen Mittwochvormittag konsolidiert der Index zunächst auf hohem Niveau und testet die Widerstände des gestrigen Tageshochs. Marktteilnehmer achten nun genau auf die Marke von 3.140 Punkten. Kann dieses Level im Tagesverlauf verteidigt werden, rückt die nächste Widerstandszone bei 3.180 Punkten in den Fokus. Ein nachhaltiger Ausbruch über 3.160 Punkte könnte zudem den Weg in Richtung der psychologisch wichtigen 3.200er-Marke ebnen. Sollten jedoch Gewinnmitnahmen im polnischen Energiesektor einsetzen, ist eine kurze Rückkehr zum Support bei 3.100 Punkten wahrscheinlich.

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(18.03.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1117: ATX deutlich fester, FACC wieder im ATX-Rennen, Semperit ist Aktie des Tages, guter Verbund/Strugl-Sager




 

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Die Kathrein Privatbank AG mit Sitz in Wien wurde 1924 von Carl Kathrein gegründet und zählt zu den führenden Privatbanken im deutschsprachigen Raum. Ihre Kernkompetenz liegt in der Verwaltung von privatem, unternehmerischem und institutionellem Vermögen sowie dem Vermögen von Privatstiftungen. Als Tochter der Raiffeisen Bank International AG bietet die Privatbank die Vorteile eines flexiblen, eigenständigen sowie serviceorientierten Instituts und die Sicherheit einer stabilen, internationalen Bankengruppe.

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    Autor: Finanztrends

    18.03.2026, 3364 Zeichen

    Während die großen europäischen Indizes wie der DAX am Dienstag kaum vom Fleck kamen, erlebte der CECE Composite EUR einen kräftigen Satz nach oben. Getrieben von einer Rallye polnischer Energiewerte und starken Banktiteln aus Prag und Budapest kletterte das Barometer um 2,20 Prozent auf 3.147,59 Punkte. Regionaler Optimismus verdrängte dabei die allgemeine Zurückhaltung an den Weltmärkten.

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