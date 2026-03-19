Allianz Aktie: Stühlerücken im Vorstand ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
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19.03.2026, 2910 Zeichen
Ein aktueller Reisedaten-Report der Tochtergesellschaft Allianz Partners liefert mehr als nur Einblicke in das Buchungsverhalten amerikanischer Touristen. Die Zahlen unterstreichen die operative Stärke einer B2B2C-Sparte, deren bisheriger Chef nun einen deutlichen Karrieresprung hinlegt. Der Münchner Versicherungskonzern ordnet seine Führungsebene neu – und agiert dabei aus einer Position historischer Stärke heraus.
Datengetriebene Wachstumsmaschine
Mit über 1,3 Millionen analysierten Buchungen für die anstehende Spring-Break-Saison demonstriert Allianz Partners eindrucksvoll ihr datengetriebenes Geschäftsmodell. Die Auswertung zeigt eine klare Präferenz der US-Reisenden für Sonnenziele in Florida, Mexiko und der Karibik. Hinter diesen Reiseströmen verbirgt sich eine hochprofitable Einheit: Im vergangenen Jahr betreute die Sparte weltweit über 90 Millionen Kunden und steuerte bei einem Umsatz von 10,5 Milliarden Euro einen operativen Gewinn von 402 Millionen Euro zum Konzernergebnis bei.
Frische Impulse für die Konzernspitze
Diese Erfolgsbilanz bleibt in München nicht unbemerkt. Der Aufsichtsrat befördert Tomas Kunzmann, seit 2022 CEO von Allianz Partners und intern als ausgewiesener KI-Experte geschätzt, zum 1. Januar 2027 in den Vorstand der Allianz SE. Dort wird er das wichtige regionale Geschäft für den Asien-Pazifik-Raum inklusive Indien leiten. Gleichzeitig übernimmt Renate Wagner künftig das Deutschlandressort von Klaus-Peter Röhler, der aus dem Unternehmen ausscheidet. Finanzvorständin Claire-Marie Coste-Lepoutre erhielt zudem eine Vertragsverlängerung bis Ende 2031.
Rekordgewinn trifft auf Kursverluste
Die personelle Neuausrichtung trifft auf ein überaus solides finanzielles Fundament. Mit einem operativen Rekordergebnis von 17,4 Milliarden Euro im Rücken hat die Allianz erst in diesem Monat ein neues Aktienrückkaufprogramm über 2,5 Milliarden Euro gestartet. An der Börse spiegelt sich diese operative Stärke derzeit allerdings nur bedingt wider. Das Papier weist seit Jahresbeginn ein Minus von gut neun Prozent auf und notiert aktuell bei 353,60 Euro.
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Für das laufende Jahr peilt das Management ein operatives Ergebnis zwischen 16,4 und 18,4 Milliarden Euro an. Da die Allianz ihre Prognosen in der Vergangenheit häufig im Jahresverlauf angehoben hat, rückt nun das nächste konkrete Datum in den Fokus der Anleger: Am 13. Mai 2026 präsentiert der Konzern seine Zahlen für das erste Quartal.
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Aktien auf dem Radar:LS000IWOIL03, Flughafen Wien, RHI Magnesita, S&P 500, Polytec Group, Nikkei, UBM, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, Austriacard Holdings AG, Andritz, Athos Immobilien, AT&S, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Lenzing, OMV, Palfinger, Porr, SBO, Telekom Austria, voestalpine, Wienerberger, Wolford, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Agrana, Amag.
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Die börsennotierte Semperit AG Holding ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die mit ihren beiden Divisionen Semperit Industrial Applications und Semperit Engineered Applications Produkte aus Kautschuk entwickelt, produziert und in über 100 Ländern weltweit vertreibt.
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