» Lululemon Aktie: Zoll-Druck belastet ( Finanztrends)

19.03.2026, 2791 Zeichen

Lululemon hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem starken Schlussquartal beendet, dämpft jedoch die Erwartungen für die kommenden Monate. Während das internationale Geschäft boomt, sorgen steigende US-Einfuhrzölle und ein intensiver Wettbewerb für Sorgenfalten. Die Diskrepanz zwischen aktuellen Rekordwerten und einem vorsichtigen Ausblick bestimmt derzeit die Wahrnehmung am Markt.

Starkes Auslandsgeschäft stützt Bilanz

In dem am Dienstagabend veröffentlichten Bericht für das vierte Quartal übertraf der Sportbekleidungshersteller die Erwartungen der Analysten deutlich. Ein wesentlicher Treiber war das internationale Geschäft, das vor allem in China mit einem Umsatzplus von 46 Prozent beeindruckte. Auch der digitale Vertriebskanal erwies sich mit einem Zuwachs von neun Prozent auf rund 1,9 Milliarden US-Dollar als verlässliche Stütze für den Gesamtumsatz von 3,64 Milliarden US-Dollar.

Margendruck durch US-Einfuhrzölle

Trotz dieser operativen Erfolge fällt die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 verhalten aus. Das Management rechnet mit einem geringeren Umsatz- und Gewinnwachstum als der Markt zuvor kalkuliert hatte. Als Gründe nennt das Unternehmen eine nachlassende Konsumfreude und den hohen Konkurrenzdruck. Besonders die Bruttomarge geriet zuletzt unter Druck und sank im vierten Quartal um 550 Basispunkte. Fast der gesamte Rückgang ist auf die massiven Auswirkungen der US-Einfuhrzölle zurückzuführen.

Strategie gegen den Abwärtstrend

Um den Herausforderungen zu begegnen, setzt Lululemon auf Produktinnovationen wie das neue Funktionsmaterial ShowZero™, das speziell für den Performance-Markt entwickelt wurde. Zudem plant das Unternehmen, die Anzahl der Rabattaktionen zu reduzieren und das Inventar in Nordamerika effizienter zu steuern. Weltweit sollen im laufenden Jahr bis zu 45 neue Filialen eröffnet werden, um die globale Präsenz weiter auszubauen.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Lululemon ?

Die Aktie legte am Mittwoch um über sieben Prozent zu, was Marktbeobachter als Erleichterung über die starken Quartalszahlen werten. Mit einem aktuellen Kurs von 146,58 Euro bleibt das Papier jedoch weit hinter seinem 52-Wochen-Hoch von über 314 Euro zurück. Lululemon muss nun beweisen, dass die neuen Produktlinien und die Expansion in China ausreichen, um die massiven Margenverluste durch die US-Handelspolitik aufzufangen.

Anzeige

Lululemon-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Lululemon-Analyse vom 19. März liefert die Antwort:

Die neusten Lululemon-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Lululemon-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 19. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Lululemon: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

(19.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1117: ATX deutlich fester, FACC wieder im ATX-Rennen, Semperit ist Aktie des Tages, guter Verbund/Strugl-Sager

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:Semperit, Flughafen Wien, UBM, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Kapsch TrafficCom, AT&S, OMV, ATX, ATX Prime, ATX TR, Agrana, ATX NTR, CA Immo, RBI, Mayr-Melnhof, Amag, Athos Immobilien, Bawag, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, Austriacard Holdings AG, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Zumtobel, voestalpine.

Random Partner UBS

UBS bietet weltweit finanzielle Beratung und Lösungen für private, institutionelle und Firmenkunden als auch für private Kundinnen und Kunden in der Schweiz. UBS mit dem Hauptsitz in Zürich hat eine weltweite Präsenz in allen wichtigen Finanzmärkten. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» SoftBank Aktie: OpenAI-Wette unter Druck ( Finanztrends)

» BYD Aktie: Brasilien als Exportbasis ( Finanztrends)

» Haitian Precision: High-End-Kurs im Fokus ( Finanztrends)

» HelloFresh Aktie: Bodenlose Talfahrt ( Finanztrends)

» Lululemon Aktie: Zoll-Druck belastet ( Finanztrends)

» Intellistake Aktie: Rückenwind für KI-Beteiligung ( Finanztrends)

» Procter & Gamble Aktie: Technisch unter Druck ( Finanztrends)

» VINCORION Aktie: Zehnfach überzeichnet ( Finanztrends)

» Vulcan Energy Aktie: Alles auf dem Prüfstand ( Finanztrends)

» Stanbic Bank Uganda Aktie: Gerichtserfolg ( Finanztrends)