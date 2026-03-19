SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Lululemon Aktie: Zoll-Druck belastet ( Finanztrends)

19.03.2026, 2791 Zeichen

Lululemon hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem starken Schlussquartal beendet, dämpft jedoch die Erwartungen für die kommenden Monate. Während das internationale Geschäft boomt, sorgen steigende US-Einfuhrzölle und ein intensiver Wettbewerb für Sorgenfalten. Die Diskrepanz zwischen aktuellen Rekordwerten und einem vorsichtigen Ausblick bestimmt derzeit die Wahrnehmung am Markt.

Starkes Auslandsgeschäft stützt Bilanz

In dem am Dienstagabend veröffentlichten Bericht für das vierte Quartal übertraf der Sportbekleidungshersteller die Erwartungen der Analysten deutlich. Ein wesentlicher Treiber war das internationale Geschäft, das vor allem in China mit einem Umsatzplus von 46 Prozent beeindruckte. Auch der digitale Vertriebskanal erwies sich mit einem Zuwachs von neun Prozent auf rund 1,9 Milliarden US-Dollar als verlässliche Stütze für den Gesamtumsatz von 3,64 Milliarden US-Dollar.

Margendruck durch US-Einfuhrzölle

Trotz dieser operativen Erfolge fällt die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 verhalten aus. Das Management rechnet mit einem geringeren Umsatz- und Gewinnwachstum als der Markt zuvor kalkuliert hatte. Als Gründe nennt das Unternehmen eine nachlassende Konsumfreude und den hohen Konkurrenzdruck. Besonders die Bruttomarge geriet zuletzt unter Druck und sank im vierten Quartal um 550 Basispunkte. Fast der gesamte Rückgang ist auf die massiven Auswirkungen der US-Einfuhrzölle zurückzuführen.

Strategie gegen den Abwärtstrend

Um den Herausforderungen zu begegnen, setzt Lululemon auf Produktinnovationen wie das neue Funktionsmaterial ShowZero™, das speziell für den Performance-Markt entwickelt wurde. Zudem plant das Unternehmen, die Anzahl der Rabattaktionen zu reduzieren und das Inventar in Nordamerika effizienter zu steuern. Weltweit sollen im laufenden Jahr bis zu 45 neue Filialen eröffnet werden, um die globale Präsenz weiter auszubauen.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Lululemon?

Die Aktie legte am Mittwoch um über sieben Prozent zu, was Marktbeobachter als Erleichterung über die starken Quartalszahlen werten. Mit einem aktuellen Kurs von 146,58 Euro bleibt das Papier jedoch weit hinter seinem 52-Wochen-Hoch von über 314 Euro zurück. Lululemon muss nun beweisen, dass die neuen Produktlinien und die Expansion in China ausreichen, um die massiven Margenverluste durch die US-Handelspolitik aufzufangen.

Anzeige

Lululemon-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Lululemon-Analyse vom 19. März liefert die Antwort:

Die neusten Lululemon-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Lululemon-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 19. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Lululemon: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(19.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1117: ATX deutlich fester, FACC wieder im ATX-Rennen, Semperit ist Aktie des Tages, guter Verbund/Strugl-Sager




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Semperit, Flughafen Wien, UBM, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Kapsch TrafficCom, AT&S, OMV, ATX, ATX Prime, ATX TR, Agrana, ATX NTR, CA Immo, RBI, Mayr-Melnhof, Amag, Athos Immobilien, Bawag, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, Austriacard Holdings AG, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Zumtobel, voestalpine.

Random Partner

UBS
UBS bietet weltweit finanzielle Beratung und Lösungen für private, institutionelle und Firmenkunden als auch für private Kundinnen und Kunden in der Schweiz. UBS mit dem Hauptsitz in Zürich hat eine weltweite Präsenz in allen wichtigen Finanzmärkten.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» SoftBank Aktie: OpenAI-Wette unter Druck ( Finanztrends)

» BYD Aktie: Brasilien als Exportbasis ( Finanztrends)

» Haitian Precision: High-End-Kurs im Fokus ( Finanztrends)

» HelloFresh Aktie: Bodenlose Talfahrt ( Finanztrends)

» Lululemon Aktie: Zoll-Druck belastet ( Finanztrends)

» Intellistake Aktie: Rückenwind für KI-Beteiligung ( Finanztrends)

» Procter & Gamble Aktie: Technisch unter Druck ( Finanztrends)

» VINCORION Aktie: Zehnfach überzeichnet ( Finanztrends)

» Vulcan Energy Aktie: Alles auf dem Prüfstand ( Finanztrends)

» Stanbic Bank Uganda Aktie: Gerichtserfolg ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
VINCORION Aktie: Zehnfach überzeichnet ( Finanztrends)
Vulcan Energy Aktie: Alles auf dem Prüfstand ( Finanztrends)
LTM wurde auf der NVIDIA GTC 2026 als „Rising Star Consulting Partner of the Year“ des NVIDIA Partner Network ausgezeichnet
Wie Semperit, HelloFresh, Deutsche Pfandbriefbank, Wirecard, Lyft und ThyssenKrupp für Gesprächsstoff sorgten
Mikrobiom-Forschung: Millionen-Projekt startet, Antibiotika-Studie warnt ( Finanztrends)
AXA und Zurich Insurance vs. VIG und Talanx – kommentierter KW 42 Peer Group Watch Versicherer




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event voestalpine
    BSN MA-Event Zumtobel
    #gabb #2063
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1109: ATX weiter leicht erholt, Verbund, FACC und Andritz gesucht, Wiener Börse grosser Profiteur dieser Marktphase

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Tehching Hsieh
    One Year Performance 1978–1979
    2025
    Void

    Daido Moriyama
    Farewell Photography (English Version
    2018
    Getsuyosha, bookshop M

    Raymond Thompson Jr
    It’s hard to stop rebels that time travel
    2025
    Void

    Jerker Andersson
    ABC Diary
    2025
    Self published

    Yasuhiro Ishimoto
    Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
    1958
    Geibi Shuppan



    Autor: Finanztrends

    19.03.2026, 2791 Zeichen

    Lululemon hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem starken Schlussquartal beendet, dämpft jedoch die Erwartungen für die kommenden Monate. Während das internationale Geschäft boomt, sorgen steigende US-Einfuhrzölle und ein intensiver Wettbewerb für Sorgenfalten. Die Diskrepanz zwischen aktuellen Rekordwerten und einem vorsichtigen Ausblick bestimmt derzeit die Wahrnehmung am Markt.

    Starkes Auslandsgeschäft stützt Bilanz

    In dem am Dienstagabend veröffentlichten Bericht für das vierte Quartal übertraf der Sportbekleidungshersteller die Erwartungen der Analysten deutlich. Ein wesentlicher Treiber war das internationale Geschäft, das vor allem in China mit einem Umsatzplus von 46 Prozent beeindruckte. Auch der digitale Vertriebskanal erwies sich mit einem Zuwachs von neun Prozent auf rund 1,9 Milliarden US-Dollar als verlässliche Stütze für den Gesamtumsatz von 3,64 Milliarden US-Dollar.

    Margendruck durch US-Einfuhrzölle

    Trotz dieser operativen Erfolge fällt die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 verhalten aus. Das Management rechnet mit einem geringeren Umsatz- und Gewinnwachstum als der Markt zuvor kalkuliert hatte. Als Gründe nennt das Unternehmen eine nachlassende Konsumfreude und den hohen Konkurrenzdruck. Besonders die Bruttomarge geriet zuletzt unter Druck und sank im vierten Quartal um 550 Basispunkte. Fast der gesamte Rückgang ist auf die massiven Auswirkungen der US-Einfuhrzölle zurückzuführen.

    Strategie gegen den Abwärtstrend

    Um den Herausforderungen zu begegnen, setzt Lululemon auf Produktinnovationen wie das neue Funktionsmaterial ShowZero™, das speziell für den Performance-Markt entwickelt wurde. Zudem plant das Unternehmen, die Anzahl der Rabattaktionen zu reduzieren und das Inventar in Nordamerika effizienter zu steuern. Weltweit sollen im laufenden Jahr bis zu 45 neue Filialen eröffnet werden, um die globale Präsenz weiter auszubauen.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Lululemon?

    Die Aktie legte am Mittwoch um über sieben Prozent zu, was Marktbeobachter als Erleichterung über die starken Quartalszahlen werten. Mit einem aktuellen Kurs von 146,58 Euro bleibt das Papier jedoch weit hinter seinem 52-Wochen-Hoch von über 314 Euro zurück. Lululemon muss nun beweisen, dass die neuen Produktlinien und die Expansion in China ausreichen, um die massiven Margenverluste durch die US-Handelspolitik aufzufangen.

    Anzeige

    Lululemon-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Lululemon-Analyse vom 19. März liefert die Antwort:

    Die neusten Lululemon-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Lululemon-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 19. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Lululemon: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (19.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1117: ATX deutlich fester, FACC wieder im ATX-Rennen, Semperit ist Aktie des Tages, guter Verbund/Strugl-Sager




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Semperit, Flughafen Wien, UBM, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Kapsch TrafficCom, AT&S, OMV, ATX, ATX Prime, ATX TR, Agrana, ATX NTR, CA Immo, RBI, Mayr-Melnhof, Amag, Athos Immobilien, Bawag, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, Austriacard Holdings AG, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Zumtobel, voestalpine.

    Random Partner

    UBS
    UBS bietet weltweit finanzielle Beratung und Lösungen für private, institutionelle und Firmenkunden als auch für private Kundinnen und Kunden in der Schweiz. UBS mit dem Hauptsitz in Zürich hat eine weltweite Präsenz in allen wichtigen Finanzmärkten.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » SoftBank Aktie: OpenAI-Wette unter Druck ( Finanztrends)

    » BYD Aktie: Brasilien als Exportbasis ( Finanztrends)

    » Haitian Precision: High-End-Kurs im Fokus ( Finanztrends)

    » HelloFresh Aktie: Bodenlose Talfahrt ( Finanztrends)

    » Lululemon Aktie: Zoll-Druck belastet ( Finanztrends)

    » Intellistake Aktie: Rückenwind für KI-Beteiligung ( Finanztrends)

    » Procter & Gamble Aktie: Technisch unter Druck ( Finanztrends)

    » VINCORION Aktie: Zehnfach überzeichnet ( Finanztrends)

    » Vulcan Energy Aktie: Alles auf dem Prüfstand ( Finanztrends)

    » Stanbic Bank Uganda Aktie: Gerichtserfolg ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    VINCORION Aktie: Zehnfach überzeichnet ( Finanztrends)
    Vulcan Energy Aktie: Alles auf dem Prüfstand ( Finanztrends)
    LTM wurde auf der NVIDIA GTC 2026 als „Rising Star Consulting Partner of the Year“ des NVIDIA Partner Network ausgezeichnet
    Wie Semperit, HelloFresh, Deutsche Pfandbriefbank, Wirecard, Lyft und ThyssenKrupp für Gesprächsstoff sorgten
    Mikrobiom-Forschung: Millionen-Projekt startet, Antibiotika-Studie warnt ( Finanztrends)
    AXA und Zurich Insurance vs. VIG und Talanx – kommentierter KW 42 Peer Group Watch Versicherer




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event voestalpine
      BSN MA-Event Zumtobel
      #gabb #2063
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1109: ATX weiter leicht erholt, Verbund, FACC und Andritz gesucht, Wiener Börse grosser Profiteur dieser Marktphase

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Siri Kaur
      Sistermoon
      2025
      Void

      Daido Moriyama
      Farewell Photography (English Version
      2018
      Getsuyosha, bookshop M

      Daido Moriyama
      A Hunter (English Version
      2019
      Getsuyosha, bookshop M

      Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
      Banalité
      1930
      Librairie Gallimard

      Ludwig Kozma
      Das Neue Haus
      1941
      Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de