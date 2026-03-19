Rückenschmerzen können Herzinfarkt vortäuschen ( Finanztrends)

19.03.2026, 3732 Zeichen

Starke Brustschmerzen und Atemnot müssen kein Herzinfarkt sein. Immer häufiger steckt dahinter eine Blockade der Brustwirbelsäule. Das sogenannte BWS-Syndrom löst Symptome aus, die echten Herzproblemen täuschend ähnlich sehen.

Wenn der Rücken das Herz aus dem Takt bringt

Bei einer Blockade der Brustwirbelsäule geraten Nervenbahnen unter Druck, die auch Organe wie das Herz ansteuern. Die Folge: Patienten spüren ein beklemmendes Engegefühl, Herzrasen oder Schwindel – obwohl das Herz selbst gesund ist. Die medizinische Fachwelt spricht hier von „funktionellen Herzbeschwerden“.

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Für Betroffene fühlt sich die Bedrohung jedoch absolut real an. Oft beginnt eine lange Odyssee von Arzt zu Arzt, bis die wahre Ursache gefunden wird.

Echte Gefahr oder falscher Alarm?

In der Notfallmedizin gilt weiterhin die oberste Regel: Bei plötzlicher Brustenge muss zuerst ein lebensbedrohliches Herzereignis ausgeschlossen werden. Dazu dienen EKG, Herzultraschall und Laborwerte.

Doch der Zusammenhang funktioniert auch umgekehrt. Laut Berichten aus dem Isar Herzzentrum München können Rückenschmerzen durchaus ein Warnsignal für echte Herzprobleme sein. Besonders bei Frauen äußern sich Durchblutungsstörungen des Herzens manchmal durch Schmerzen zwischen den Schulterblättern – ein sogenannter „übertragener Schmerz“.

Erst wenn die Kardiologie grünes Licht gibt, rückt die Wirbelsäule als Verursacher in den Fokus.

Sitzen als Hauptursache

Die Zunahme des BWS-Syndroms hat klare Gründe: Unser moderner Lebensstil. Stundenlanges Sitzen vor Bildschirmen führt zu einer schlechten Haltung mit Rundrücken. Dazu kommen psychischer Stress und muskuläre Verspannungen – eine ideale Basis für schmerzhafte Wirbelblockaden.

Die Therapie setzt nach dem Herz-Check an der Mechanik an. Orthopäden und Physiotherapeuten mobilisieren verklemmte Gelenke und lösen muskuläre Dysbalancen. Wärme, Faszientherapie und gezielte Dehnübungen helfen, den Brustkorb wieder aufzurichten.

Langfristig ist nur eines wirksam: der Aufbau einer starken und flexiblen Rückenmuskulatur.

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Ein neues Verständnis entlastet Patienten

Früher wurden Betroffene mit unklaren Brustschmerzen oft als psychosomatische Fälle abgetan. Heute fördern interdisziplinäre Ansätze einen offeneren Blick. Die Erkenntnis entlastet Patienten emotional enorm: Ihr Körper sendet echte Warnsignale, nur die Ursache liegt anders.

Diese ganzheitliche Sicht kann auch das Gesundheitssystem entlasten. Zielgerichtete Diagnostik vermeidet kostspielige Mehrfachuntersuchungen und verkürzt Leidenswege.

Wearables sollen künftig unterscheiden helfen

Experten erwarten eine stärkere Vernetzung der Fachdisziplinen. Digitale Helfer wie Wearables könnten künftig Herzfrequenz und Haltungsmuster gleichzeitig analysieren. So ließe sich schneller erkennen, ob der Rücken oder das Herz stolpert.

Gleichzeitig rückt die Prävention in den Mittelpunkt. Ergonomische Arbeitsplätze und betriebliche Gesundheitsförderung sollen Blockaden durch langes Sitzen von vornherein verhindern. Die Botschaft wird klarer: Ein stolperndes Herz verlangt manchmal einfach nur nach einem entspannten Rücken.

(19.03.2026)

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