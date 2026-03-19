Spargel-Saison 2026 startet außergewöhnlich früh ( Finanztrends)

19.03.2026, 4469 Zeichen

Die Spargelsaison in Deutschland hat überraschend früh begonnen. Dank milder Temperaturen sprießen die ersten Stangen bereits seit Mitte März. Anbauverbände bestätigen eine hervorragende Qualität in diesem Jahr.

Früher Saisonstart dank Temperatur-Turbo

In großen Anbauregionen wie Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen läuft die Ernte bereits auf Hochtouren. Laut dem Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer (VSSE) speicherten die Pflanzen nach einem trockenen Herbst und kalten Winter viel Energie. Der plötzliche Temperaturanstieg im März löste dann den Turbostart aus.

Die Ernte kommt ab dem 20. März in nennenswerten Mengen auf den Markt. Bis zum frühen Osterfest Anfang April soll ausreichend heimischer Spargel verfügbar sein.

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Preise bleiben weitgehend stabil

Für Verbraucher gibt es positive Signale: Die Preise für das Edelgemüse sollen weitgehend stabil bleiben. Während Premium-Qualität ihren Preis hat, wird Bruch- oder Suppenspargel vielerorts bereits für unter zehn Euro pro Kilogramm angeboten.

Viele Landwirte begegnen gestiegenen Lohnkosten mit modernen Maschinen. So wollen sie die Ernte effizienter gestalten und die Endkundenpreise attraktiv halten.

Warum Spargel so gesund ist

Das Frühlingsgemüse überzeugt durch ein hervorragendes Nährwertprofil. Spargel besteht zu etwa 93 Prozent aus Wasser und bringt nur rund 20 Kilokalorien pro 100 Gramm mit. Damit eignet er sich ideal für eine leichte Ernährung.

Ernährungsexperten betonen die hohe Dichte an Vitaminen und Mineralstoffen. Spargel liefert reichlich Vitamin C und E, die als Antioxidantien wirken. Zudem ist er eine hervorragende Quelle für Folsäure, die für Zellteilung und Blutbildung essenziell ist.

Der hohe Kaliumgehalt und die Asparaginsäure regen die Nierentätigkeit an. So entfaltet Spargel seine bekannte entwässernde Wirkung. Enthaltene Ballaststoffe wie Inulin fördern zudem eine gesunde Darmflora.

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So bereiten Sie Spargel richtig zu

Grundsätzlich gilt: Spargel am besten erntefrisch verzehren. Zur Lagerung wickeln Sie die ungeschälten Stangen in ein feuchtes Küchentuch und legen sie ins Gemüsefach. So bleibt er knackig und wird nicht holzig.

Bei der Vorbereitung unterscheiden sich weiße und grüne Variante deutlich:

* Weißer Spargel muss sorgfältig geschält werden, da die Schale faserig und bitter schmeckt. Schälen Sie von knapp unter dem Kopf nach unten und schneiden Sie die holzigen Enden großzügig ab.

* Grüner Spargel ist unkomplizierter. Meist reicht es, nur das untere Drittel zu schälen oder die angetrockneten Enden zu entfernen.

Im Sinne der Nachhaltigkeit müssen Schalen und Enden nicht im Müll landen. Sie bilden eine aromatische Basis für Spargelbrühe oder -suppe.

Schonende Zubereitung für vollen Geschmack

Die klassische Methode für weißen Spargel ist das Kochen in reichlich Wasser. Geben Sie Salz, eine Prise Zucker, Butter und einen Spritzer Zitronensaft hinzu. Die Zitrone hält die Stangen hell. Die Garzeit beträgt je nach Dicke 12 bis 15 Minuten.

Experten empfehlen einen hohen Spargeltopf. Dabei garen die empfindlichen Köpfe nur im aufsteigenden Dampf und zerfallen nicht.

Grüner Spargel ist vielseitiger. Er braucht nur etwa acht Minuten im Wasser. Perfekt eignet er sich auch zum scharfen Anbraten, für den Wok oder zum Grillen. Röstaromen unterstreichen dabei seinen nussigen Eigengeschmack.

Leichte Saucen statt schwerer Klassiker

Um die gesundheitlichen Vorteile voll auszuschöpfen, raten Ernährungswissenschaftler zu bewussten Beilagen. Statt fetthaltiger Sauce Hollandaise bieten sich leichte Vinaigrettes, Joghurtdips mit Kräutern oder einfach Olivenöl mit Zitrone an.

Mit dem frühen Start steht einer genussvollen Spargelzeit bis zum traditionellen Ende am 24. Juni nichts im Wege. Das Gemüse behauptet auch in diesem Jahr seinen festen Platz in der gesunden Frühlingsküche.

(19.03.2026)

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