Studie: Frühjahrsmüdigkeit ist ein kultureller Mythos ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
19.03.2026, 3467 Zeichen
Eine neue Studie widerlegt die Existenz der Frühjahrsmüdigkeit. Schweizer Schlafforscher fanden keine biologischen Belege für das vermeintliche Phänomen.
Die im März 2026 veröffentlichte Untersuchung des Zentrums für Chronobiologie der Universität Basel und des Inselspitals Bern kommt zu einem klaren Ergebnis: Die saisonale Erschöpfung ist kein biologisches, sondern ein kulturelles Phänomen. Die Forscher um Christine Blume und Albrecht Vorster analysierten über ein Jahr lang das Befinden von 418 Erwachsenen.
Anzeige
Wer sich trotz Frühling oft antriebslos fühlt, sollte seine Vitalwerte im Blick behalten. Dieser kostenlose Ratgeber erklärt verständlich, welche Laborwerte wirklich zählen, um Fehldiagnosen bei Erschöpfung zu vermeiden. Endlich Klarheit bei TSH, Cholesterin & Co. – ohne Medizinstudium
Keine Spur von Müdigkeit in den Daten
Die Probanden wurden alle sechs Wochen zu Erschöpfung, Tagesschläfrigkeit und Schlafqualität befragt. Zu Beginn gaben noch 47 Prozent an, von Frühjahrsmüdigkeit betroffen zu sein. Die gesammelten Daten zeigten jedoch etwas anderes.
In den Frühlingsmonaten gab es keinerlei messbare Unterschiede in der Müdigkeit oder Schlafqualität im Vergleich zu anderen Jahreszeiten. Auch die zunehmende Tageslänge hatte keinen Einfluss. Damit widerlegt die Studie gängige Erklärungsansätze wie Kreislaufprobleme durch weite Blutgefäße oder einen angeblichen Melatonin-Stau nach dem Winter.
Der Nocebo-Effekt macht müde
Wenn es keine biologischen Ursachen gibt, warum fühlen sich dann so viele Menschen erschöpft? Die Antwort der Forscher: kulturelle Erwartung. Der allgegenwärtige Begriff der Frühjahrsmüdigkeit wirkt wie eine selbsterfüllende Prophezeiung.
Menschen achten im Frühjahr stärker auf normale Energieschwankungen. Diesen psychologischen Mechanismus nennt man Nocebo-Effekt – negative Erwartungen führen zu tatsächlichem Unwohlsein. Interessant: Im englischsprachigen Raum kennt man das „Spring Fever“, das jedoch mit mehr Tatendrang verbunden wird.
Was bei echter Erschöpfung zu tun ist
Die Studie hat Konsequenzen für die Gesundheit. Da das Gehirn im Frühjahr keinem biologischen Ausnahmezustand unterliegt, bleibt die Leistungsfähigkeit konstant. Wer sich dennoch wochenlang antriebslos fühlt, sollte nicht auf den Mythos vertrauen.
Anzeige
Häufige Vergesslichkeit und Konzentrationsmangel werden oft fälschlicherweise als Frühjahrsmüdigkeit abgetan. Ob Ihre Symptome eine harmlose Ursache haben oder erste Warnsignale sind, können Sie mit diesem kurzen Experten-Test diskret prüfen. Gewissheit in 2 Minuten: Check auf frühe Demenz‑Anzeichen
Experten raten dann zu einem Arztbesuch. Hinter anhaltender Müdigkeit können Schilddrüsenprobleme, Nährstoffmangel oder depressive Verstimmungen stecken. Gegen normale Müdigkeit helfen bewährte Mittel: viel Bewegung im Tageslicht und ein regelmäßiger Schlafrhythmus.
Ein Paradigmenwechsel für die Medizin
Die Widerlegung der Frühjahrsmüdigkeit reiht sich in eine Serie entkräfteter Gesundheitsmythen ein. Für Ärzte bedeutet dies einen Perspektivwechsel. Symptome chronischer Erschöpfung im Frühjahr sollten nicht mehr als harmlose Begleiterscheinung abgetan werden.
Stattdessen rückt eine präzise Ursachenforschung in den Fokus. Die Studie zeigt eindrucksvoll die Macht der Sprache: Allein die Existenz eines Begriffs kann das Empfinden einer ganzen Sprachgemeinschaft formen. Künftige Gesundheitskampagnen könnten sich stärker auf allgemeine Schlafhygiene und mentale Resilienz konzentrieren.
Wiener Börse Party #1118: ATX schwer unter Druck, Isabella de Krassny zu Semperit, Staat mit zusätzlicher Kapitalmarkt-Belastung
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Semperit, Flughafen Wien, RHI Magnesita, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Bajaj Mobility AG, UBM, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, Austriacard Holdings AG, Andritz, Athos Immobilien, AT&S, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Lenzing, OMV, Palfinger, Porr, SBO, Telekom Austria, voestalpine, Wienerberger, Wolford, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Agrana, Amag.
Random Partner
Buwog
Die Buwog Group ist deutsch-österreichischer Komplettanbieter im Wohnimmobilienbereich. Insgesamt verfügt die Buwog Group über ein Portfolio mit rd. 51.000 Wohnungen. Mit einem Neubauvolumen von jährlich rund 700 Wohnungen im Großraum Wien ist die Buwog Group einer der aktivsten Wohnbauträger und Immobilienentwickler in Deutschland und Österreich.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Tiefer, Stockpicking Österreich aber ytd noch im Plus...
» Börsegeschichte 19.3.: Mehr Einträge haben wir selten (Börse Geschichte)...
» Nachlese: FACC wieder im ATX-Rennen (audio cd.at)
» Quentic-Studie: KI wird zum Schlüssel für Arbeitssicherheit und Nachhalt...
» Schlafqualität beeinflusst Augengesundheit stärker als gedacht ( Finanzt...
» JDE Peet's Aktie: Konzernumbau fixiert ( Finanztrends)
» Roche Aktie: FDA öffnet Labortüren ( Finanztrends)
» PIR-News: Aktionärin und Analysten zum Semperit-Angebot, News zu wienerb...
» Tudor Gold Aktie: Rechtsstreit beendet ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX verliert am Donnerstag fast dre...
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Flughafen Wien ste...
- Kurzfristiger Kapitalbedarf - Marinomed gibt neue...
- Kontron will aktuelle Kurse für Aktienrückkaufpro...
- Wie Mayr-Melnhof, Flughafen Wien, Frequentis, Aus...
- Wie Lenzing, AT&S, Wienerberger, Verbund, Österre...
Featured Partner Video
SportWoche-Podcast: Egon Theiner bzw. was lief bei den Olympischen Winterspielen in Livigno, Alter? (Come on, Eileen Gu )
In Egon Theiner`s egoth-Verlag erscheint im Q2 mein "Fanboy"-Buch. In den vergangenen Wochen war Egon bei den Olympic Wintergames im Einsatz, davor bereits als Pressemanager bei den Olympischen Spi...
Books josefchladek.com
Olga Ignatovich
In the Shadow of the Big Brother
2025
Arthur Bondar Collection WWII
Jan Tschichold
Typografische Entwurfstechnik
1932
Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co
Michael Rathmayr
Remedy
2025
Nearest Truth
Siri Kaur
Sistermoon
2025
Void
Daido Moriyama
A Hunter (English Version
2019
Getsuyosha, bookshop M
19.03.2026, 3467 Zeichen
Eine neue Studie widerlegt die Existenz der Frühjahrsmüdigkeit. Schweizer Schlafforscher fanden keine biologischen Belege für das vermeintliche Phänomen.
Die im März 2026 veröffentlichte Untersuchung des Zentrums für Chronobiologie der Universität Basel und des Inselspitals Bern kommt zu einem klaren Ergebnis: Die saisonale Erschöpfung ist kein biologisches, sondern ein kulturelles Phänomen. Die Forscher um Christine Blume und Albrecht Vorster analysierten über ein Jahr lang das Befinden von 418 Erwachsenen.
Anzeige
Wer sich trotz Frühling oft antriebslos fühlt, sollte seine Vitalwerte im Blick behalten. Dieser kostenlose Ratgeber erklärt verständlich, welche Laborwerte wirklich zählen, um Fehldiagnosen bei Erschöpfung zu vermeiden. Endlich Klarheit bei TSH, Cholesterin & Co. – ohne Medizinstudium
Keine Spur von Müdigkeit in den Daten
Die Probanden wurden alle sechs Wochen zu Erschöpfung, Tagesschläfrigkeit und Schlafqualität befragt. Zu Beginn gaben noch 47 Prozent an, von Frühjahrsmüdigkeit betroffen zu sein. Die gesammelten Daten zeigten jedoch etwas anderes.
In den Frühlingsmonaten gab es keinerlei messbare Unterschiede in der Müdigkeit oder Schlafqualität im Vergleich zu anderen Jahreszeiten. Auch die zunehmende Tageslänge hatte keinen Einfluss. Damit widerlegt die Studie gängige Erklärungsansätze wie Kreislaufprobleme durch weite Blutgefäße oder einen angeblichen Melatonin-Stau nach dem Winter.
Der Nocebo-Effekt macht müde
Wenn es keine biologischen Ursachen gibt, warum fühlen sich dann so viele Menschen erschöpft? Die Antwort der Forscher: kulturelle Erwartung. Der allgegenwärtige Begriff der Frühjahrsmüdigkeit wirkt wie eine selbsterfüllende Prophezeiung.
Menschen achten im Frühjahr stärker auf normale Energieschwankungen. Diesen psychologischen Mechanismus nennt man Nocebo-Effekt – negative Erwartungen führen zu tatsächlichem Unwohlsein. Interessant: Im englischsprachigen Raum kennt man das „Spring Fever“, das jedoch mit mehr Tatendrang verbunden wird.
Was bei echter Erschöpfung zu tun ist
Die Studie hat Konsequenzen für die Gesundheit. Da das Gehirn im Frühjahr keinem biologischen Ausnahmezustand unterliegt, bleibt die Leistungsfähigkeit konstant. Wer sich dennoch wochenlang antriebslos fühlt, sollte nicht auf den Mythos vertrauen.
Anzeige
Häufige Vergesslichkeit und Konzentrationsmangel werden oft fälschlicherweise als Frühjahrsmüdigkeit abgetan. Ob Ihre Symptome eine harmlose Ursache haben oder erste Warnsignale sind, können Sie mit diesem kurzen Experten-Test diskret prüfen. Gewissheit in 2 Minuten: Check auf frühe Demenz‑Anzeichen
Experten raten dann zu einem Arztbesuch. Hinter anhaltender Müdigkeit können Schilddrüsenprobleme, Nährstoffmangel oder depressive Verstimmungen stecken. Gegen normale Müdigkeit helfen bewährte Mittel: viel Bewegung im Tageslicht und ein regelmäßiger Schlafrhythmus.
Ein Paradigmenwechsel für die Medizin
Die Widerlegung der Frühjahrsmüdigkeit reiht sich in eine Serie entkräfteter Gesundheitsmythen ein. Für Ärzte bedeutet dies einen Perspektivwechsel. Symptome chronischer Erschöpfung im Frühjahr sollten nicht mehr als harmlose Begleiterscheinung abgetan werden.
Stattdessen rückt eine präzise Ursachenforschung in den Fokus. Die Studie zeigt eindrucksvoll die Macht der Sprache: Allein die Existenz eines Begriffs kann das Empfinden einer ganzen Sprachgemeinschaft formen. Künftige Gesundheitskampagnen könnten sich stärker auf allgemeine Schlafhygiene und mentale Resilienz konzentrieren.
Wiener Börse Party #1118: ATX schwer unter Druck, Isabella de Krassny zu Semperit, Staat mit zusätzlicher Kapitalmarkt-Belastung
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Semperit, Flughafen Wien, RHI Magnesita, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Bajaj Mobility AG, UBM, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, Austriacard Holdings AG, Andritz, Athos Immobilien, AT&S, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Lenzing, OMV, Palfinger, Porr, SBO, Telekom Austria, voestalpine, Wienerberger, Wolford, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Agrana, Amag.
Random Partner
Buwog
Die Buwog Group ist deutsch-österreichischer Komplettanbieter im Wohnimmobilienbereich. Insgesamt verfügt die Buwog Group über ein Portfolio mit rd. 51.000 Wohnungen. Mit einem Neubauvolumen von jährlich rund 700 Wohnungen im Großraum Wien ist die Buwog Group einer der aktivsten Wohnbauträger und Immobilienentwickler in Deutschland und Österreich.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Tiefer, Stockpicking Österreich aber ytd noch im Plus...
» Börsegeschichte 19.3.: Mehr Einträge haben wir selten (Börse Geschichte)...
» Nachlese: FACC wieder im ATX-Rennen (audio cd.at)
» Quentic-Studie: KI wird zum Schlüssel für Arbeitssicherheit und Nachhalt...
» Schlafqualität beeinflusst Augengesundheit stärker als gedacht ( Finanzt...
» JDE Peet's Aktie: Konzernumbau fixiert ( Finanztrends)
» Roche Aktie: FDA öffnet Labortüren ( Finanztrends)
» PIR-News: Aktionärin und Analysten zum Semperit-Angebot, News zu wienerb...
» Tudor Gold Aktie: Rechtsstreit beendet ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX verliert am Donnerstag fast dre...
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Flughafen Wien ste...
- Kurzfristiger Kapitalbedarf - Marinomed gibt neue...
- Kontron will aktuelle Kurse für Aktienrückkaufpro...
- Wie Mayr-Melnhof, Flughafen Wien, Frequentis, Aus...
- Wie Lenzing, AT&S, Wienerberger, Verbund, Österre...
Featured Partner Video
SportWoche-Podcast: Egon Theiner bzw. was lief bei den Olympischen Winterspielen in Livigno, Alter? (Come on, Eileen Gu )
In Egon Theiner`s egoth-Verlag erscheint im Q2 mein "Fanboy"-Buch. In den vergangenen Wochen war Egon bei den Olympic Wintergames im Einsatz, davor bereits als Pressemanager bei den Olympischen Spi...
Books josefchladek.com
L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)
1937
Editions Perceval
Siri Kaur
Sistermoon
2025
Void
Daido Moriyama
Japan, A Photo Theater (English Version
2018
Getsuyosha, bookshop M
Matteo Girola
Viewfinders
2025
Studiofaganel