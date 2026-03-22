SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

CATL Aktie: Rückenwind aus Peking ( Finanztrends)

22.03.2026, 3064 Zeichen

Der chinesische Markt für Elektrofahrzeuge nimmt Fahrt auf — und CATL steht im Zentrum dieser Beschleunigung. Für März 2026 erwarten Analysten rund 900.000 verkaufte Elektrofahrzeuge im chinesischen Einzelhandel. Das wäre ein deutliches Signal, dass die Branche ihren Wachstumskurs fortsetzt.

Starke Nachfrage, stabiles Umfeld

Die Lithiumbatterie-Industrie erlebt gerade eine ausgeprägte Frühjahrssaison. Laut Branchenberichten vom März 2026 stiegen die Produktionspläne gegenüber den Vorperioden um 11 bis 22 Prozent. Gleichzeitig stabilisierten sich die Rohstoffkosten: Lithiumpreise bewegen sich derzeit in einer prognostizierten Spanne von 120.000 bis 200.000 CNY pro Tonne — ein Faktor, der die Margen der Hersteller entlastet.

CATL selbst meldete für das Geschäftsjahr 2025 einen Nettogewinn von 72,2 Milliarden CNY. Der gemeinsame Inlandsmarktanteil von CATL und BYD lag Ende 2025 bei rund 65 Prozent — etwas weniger als die über 70 Prozent aus dem Jahr 2023, aber das Duo dominiert weiterhin das Premiumsegment.

Energiespeicher als zweites Standbein

Besonders auffällig ist das Wachstum im Energiespeicherbereich. In China erreichten die Gesamtverkäufe von Antriebs- und Speicherbatterien 2025 insgesamt 1.700,5 GWh — ein Plus von 63,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Speicherbatterien allein legten um 101,3 Prozent zu. Für CATL bedeutet das eine wachsende Einnahmequelle jenseits des Automobilgeschäfts.

Technologisch rückt die Massenmarktreife näher: 800-Volt-Hochvoltsysteme werden zum Standard, was den Wert einzelner Komponenten je Fahrzeug um über 40 Prozent steigert. Natriumionen-Batterien sollen 2026 in die Großserienproduktion gehen — Berichte vom 20. März 2026 verweisen auf konkrete Durchbrüche bei der Fertigungskapazität.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei CATL?

Branchenstruktur im Wandel

Ein Thema, das Investoren genau verfolgen: die sogenannten „Anti-Involution"-Maßnahmen. Die zehn größten Batteriehersteller und zuständige Ministerien diskutieren Schritte gegen ruinösen Preiswettbewerb, um die Margen in der gesamten Lieferkette zu stabilisieren. Citigroup bekräftigte zuletzt die Wachstumsperspektiven für 2026 und prognostiziert einen Nachfrageanstieg von 31 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Mit einer erwarteten NEV-Durchdringungsrate von 57 Prozent bis Ende 2026 und einem chinesischen Bestand von über 60 Millionen Elektrofahrzeugen wächst zudem der Markt für Ersatzbatterien und Ladeinfrastruktur — ein struktureller Puffer, der unabhängig von kurzfristigen Schwankungen im Neuwagengeschäft wirkt. Die Aktie notiert aktuell nahe ihrem 52-Wochen-Hoch von 415,60 CNY und liegt deutlich über ihrem 50-Tage-Durchschnitt.

Anzeige

CATL-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue CATL-Analyse vom 22. März liefert die Antwort:

Die neusten CATL-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für CATL-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 22. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

CATL: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(22.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Leseprobe aus dem Fanboy-Buch zur Wiener Börse: Die 80`s (gekürzt)




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Wienerberger, FACC, Bajaj Mobility AG, Rosgix, Uniqa, AT&S, CA Immo, Flughafen Wien, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, VIG, Wolford, Wolftank-Adisa, Erste Group, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, DO&CO, Amag, EVN, Telekom Austria, DAX, Fresenius Medical Care.

Random Partner

Novomatic
Der Novomatic AG-Konzern ist als Produzent und Betreiber einer der größten Gaming-Technologiekonzerne der Welt und beschäftigt mehr als 21.000 Mitarbeiter. Der Konzern verfügt über Standorte in mehr als 45 Ländern und exportiert innovatives Glücksspielequipment, Systemlösungen, Lotteriesystemlösungen und Dienstleistungen in mehr als 90 Staaten.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Castrol India Aktie: Rekordumsatz und Dividende ( Finanztrends)

» Heineken Malaysia Aktie: Tourismus-Hoffnung ( Finanztrends)

» Poly Culture Aktie: Börsenrückzug vollzogen ( Finanztrends)

» Search Minerals Aktie: Strategischer Umbruch ( Finanztrends)

» Eli Lilly Aktie: Schicksalstage im April ( Finanztrends)

» Nvidia Aktie: Euphorie ohne Kurswirkung ( Finanztrends)

» D-Wave Quantum Aktie: Insiderverkäufe im Abwärtssog ( Finanztrends)

» KfW und Steuerbonus entfachen Bau-Boom ( Finanztrends)

» Microsoft stoppt Zwangs-Installation von KI-Assistent Copilot ( Finanztr...

» Nigerian Breweries Aktie: Preiserhöhungen greifen ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Heineken Malaysia Aktie: Tourismus-Hoffnung ( Finanztrends)
Karies wird zur systemischen Warnerkrankung ( Finanztrends)
Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
APA-Bierigen
AXA und Zurich Insurance vs. VIG und Talanx – kommentierter KW 42 Peer Group Watch Versicherer
Microsoft stoppt Zwangs-Installation von KI-Assistent Copilot ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event VIG
    BSN MA-Event DAIMLER TRUCK HLD...
    #gabb #2065
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1106: ATX zu Mittag 4 Prozent im Minus, ein fehlendes Listing bzw, warum mir diese Marktphase in die Hände spielt

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Pedro J. Saavedra
    Donde el viento da la vuelta
    2023
    Self published

    Marcel Natkin (ed.)
    Le nu en photographie
    1937
    Éditions Mana

    Livio Piatti
    zooreal
    2003
    Kontrast Verlag

    Stephen Shore
    Uncommon Places
    1982
    Aperture

    Livio Piatti
    Schtetl Zürich
    2001
    Offizin Verlag



    Autor: Finanztrends

    22.03.2026, 3064 Zeichen

    Der chinesische Markt für Elektrofahrzeuge nimmt Fahrt auf — und CATL steht im Zentrum dieser Beschleunigung. Für März 2026 erwarten Analysten rund 900.000 verkaufte Elektrofahrzeuge im chinesischen Einzelhandel. Das wäre ein deutliches Signal, dass die Branche ihren Wachstumskurs fortsetzt.

    Starke Nachfrage, stabiles Umfeld

    Die Lithiumbatterie-Industrie erlebt gerade eine ausgeprägte Frühjahrssaison. Laut Branchenberichten vom März 2026 stiegen die Produktionspläne gegenüber den Vorperioden um 11 bis 22 Prozent. Gleichzeitig stabilisierten sich die Rohstoffkosten: Lithiumpreise bewegen sich derzeit in einer prognostizierten Spanne von 120.000 bis 200.000 CNY pro Tonne — ein Faktor, der die Margen der Hersteller entlastet.

    CATL selbst meldete für das Geschäftsjahr 2025 einen Nettogewinn von 72,2 Milliarden CNY. Der gemeinsame Inlandsmarktanteil von CATL und BYD lag Ende 2025 bei rund 65 Prozent — etwas weniger als die über 70 Prozent aus dem Jahr 2023, aber das Duo dominiert weiterhin das Premiumsegment.

    Energiespeicher als zweites Standbein

    Besonders auffällig ist das Wachstum im Energiespeicherbereich. In China erreichten die Gesamtverkäufe von Antriebs- und Speicherbatterien 2025 insgesamt 1.700,5 GWh — ein Plus von 63,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Speicherbatterien allein legten um 101,3 Prozent zu. Für CATL bedeutet das eine wachsende Einnahmequelle jenseits des Automobilgeschäfts.

    Technologisch rückt die Massenmarktreife näher: 800-Volt-Hochvoltsysteme werden zum Standard, was den Wert einzelner Komponenten je Fahrzeug um über 40 Prozent steigert. Natriumionen-Batterien sollen 2026 in die Großserienproduktion gehen — Berichte vom 20. März 2026 verweisen auf konkrete Durchbrüche bei der Fertigungskapazität.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei CATL?

    Branchenstruktur im Wandel

    Ein Thema, das Investoren genau verfolgen: die sogenannten „Anti-Involution"-Maßnahmen. Die zehn größten Batteriehersteller und zuständige Ministerien diskutieren Schritte gegen ruinösen Preiswettbewerb, um die Margen in der gesamten Lieferkette zu stabilisieren. Citigroup bekräftigte zuletzt die Wachstumsperspektiven für 2026 und prognostiziert einen Nachfrageanstieg von 31 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

    Mit einer erwarteten NEV-Durchdringungsrate von 57 Prozent bis Ende 2026 und einem chinesischen Bestand von über 60 Millionen Elektrofahrzeugen wächst zudem der Markt für Ersatzbatterien und Ladeinfrastruktur — ein struktureller Puffer, der unabhängig von kurzfristigen Schwankungen im Neuwagengeschäft wirkt. Die Aktie notiert aktuell nahe ihrem 52-Wochen-Hoch von 415,60 CNY und liegt deutlich über ihrem 50-Tage-Durchschnitt.

    Anzeige

    CATL-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue CATL-Analyse vom 22. März liefert die Antwort:

    Die neusten CATL-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für CATL-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 22. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    CATL: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (22.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Leseprobe aus dem Fanboy-Buch zur Wiener Börse: Die 80`s (gekürzt)




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Wienerberger, FACC, Bajaj Mobility AG, Rosgix, Uniqa, AT&S, CA Immo, Flughafen Wien, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, VIG, Wolford, Wolftank-Adisa, Erste Group, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, DO&CO, Amag, EVN, Telekom Austria, DAX, Fresenius Medical Care.

    Random Partner

    Novomatic
    Der Novomatic AG-Konzern ist als Produzent und Betreiber einer der größten Gaming-Technologiekonzerne der Welt und beschäftigt mehr als 21.000 Mitarbeiter. Der Konzern verfügt über Standorte in mehr als 45 Ländern und exportiert innovatives Glücksspielequipment, Systemlösungen, Lotteriesystemlösungen und Dienstleistungen in mehr als 90 Staaten.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Castrol India Aktie: Rekordumsatz und Dividende ( Finanztrends)

    » Heineken Malaysia Aktie: Tourismus-Hoffnung ( Finanztrends)

    » Poly Culture Aktie: Börsenrückzug vollzogen ( Finanztrends)

    » Search Minerals Aktie: Strategischer Umbruch ( Finanztrends)

    » Eli Lilly Aktie: Schicksalstage im April ( Finanztrends)

    » Nvidia Aktie: Euphorie ohne Kurswirkung ( Finanztrends)

    » D-Wave Quantum Aktie: Insiderverkäufe im Abwärtssog ( Finanztrends)

    » KfW und Steuerbonus entfachen Bau-Boom ( Finanztrends)

    » Microsoft stoppt Zwangs-Installation von KI-Assistent Copilot ( Finanztr...

    » Nigerian Breweries Aktie: Preiserhöhungen greifen ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Heineken Malaysia Aktie: Tourismus-Hoffnung ( Finanztrends)
    Karies wird zur systemischen Warnerkrankung ( Finanztrends)
    Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
    APA-Bierigen
    AXA und Zurich Insurance vs. VIG und Talanx – kommentierter KW 42 Peer Group Watch Versicherer
    Microsoft stoppt Zwangs-Installation von KI-Assistent Copilot ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event VIG
      BSN MA-Event DAIMLER TRUCK HLD...
      #gabb #2065
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1106: ATX zu Mittag 4 Prozent im Minus, ein fehlendes Listing bzw, warum mir diese Marktphase in die Hände spielt

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Livio Piatti
      zooreal
      2003
      Kontrast Verlag

      Matteo Girola
      Viewfinders
      2025
      Studiofaganel

      Gerhard Puhlmann
      Die Stalinallee
      1953
      Verlag der Nation

      Alessandra Calò
      Ctonio
      2024
      Studiofaganel

      Pedro J. Saavedra
      Donde el viento da la vuelta
      2023
      Self published

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de