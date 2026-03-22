Fitnessgeräte im Betrieb: Mehr als nur ein Wellness-Angebot ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
22.03.2026, 4485 Zeichen
Unternehmen in Deutschland müssen Fitnessräume wie Produktionshallen behandeln – mit strengen Sicherheitschecks und klarer Haftung. Das zeigt eine aktuelle Studie.
Die betriebliche Gesundheitsförderung ist längst ein Wettbewerbsfaktor. Immer mehr Firmen richten Fitnessräume ein, um Mitarbeiter zu binden. Doch Laufbänder und Hantelbänke sind rechtlich kein Spielzeug. Sie gelten als Arbeitsmittel und unterliegen damit der strengen Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV). Ein Unfall kann teure Folgen haben, bis hin zum Verlust des Versicherungsschutzes.
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Das Regelwerk: BetrSichV und DGUV-Information 202-044
Bevor Mitarbeiter das erste Mal trainieren, ist eine Gefährdungsbeurteilung Pflicht. Das schreiben Arbeitsschutzgesetz und BetrSichV vor. Maßgebliche Richtlinie ist die DGUV-Information 202-044 „Sportanlagen und Sportgeräte – Hinweise zur Sicherheit und Prüfung“. Sie ersetzt den alten Standard GUV-SI 8044 und gilt für Firmen, Schulen und öffentliche Einrichtungen gleichermaßen. Der Arbeitgeber trägt die volle Verantwortung für einwandfreie und sichere Geräte.
Regelmäßige Prüfungen durch befähigte Personen
Die Geräte dürfen nicht einfach installiert und vergessen werden. Die DGUV-Vorschrift verlangt regelmäßige Sicherheitsinspektionen: erstmalig vor der Inbetriebnahme, dann in der Regel jährlich. Diese Prüfungen muss eine befähigte Person nach den Technischen Regeln für Betriebssicherheit (TRBS 1203) durchführen. Es geht nicht um einen oberflächlichen Blick, sondern um detaillierte Funktions- und Sicherheitstests. Sie umfassen mechanische Teile, Quetsch- und Scherstellen, die Standsicherheit und elektronische Komponenten. Bei Mängeln muss das Gerät sofort gesperrt werden.
Der Raum muss stimmen: Licht, Luft und Platz
Nicht nur die Geräte, auch der Fitnessraum selbst muss Vorgaben erfüllen. Die Arbeitsstättenregel ASR A3.4 schreibt die Beleuchtung vor. Ausreichendes, blendfreies Licht ist entscheidend, um Warnhinweise zu erkennen und Unfälle zu vermeiden. Je nach Tätigkeit sind Mindest-Beleuchtungsstärken in Lux einzuhalten. Zusätzlich gelten Vorgaben für Belüftung, freie Bewegungsflächen rund um die Geräte und Raumtemperatur.
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Studie zeigt: Sicherheitsbewusstsein wächst
Die Umsetzung dieser Vorschriften verbessert sich. Das belegt eine große Befragung der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) vom Juli 2025. Demnach führen inzwischen 68 Prozent der Unternehmen die geforderten Gefährdungsbeurteilungen durch – ein Plus von 16 Prozentpunkten gegenüber 2015. Auch die Arbeitsschutz-Schulungen für Führungskräfte nahmen deutlich zu: von 39 auf 64 Prozent. Sicherheit wird zunehmend als Management-Aufgabe verstanden, nicht als lästige Pflicht.
Analyse: Aufwand schützt vor größerem Schaden
Die betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) und der Arbeitsschutz bilden eine sinnvolle Einheit. Der „iga.Report 49“ vom Februar 2026 zeigt: Firmen, die Sicherheitsstandards und Gesundheitsangebote verbinden, punkten bei Mitarbeiterzufriedenheit und -bindung. Der administrative Aufwand für die Einhaltung der DGUV-Information lohnt sich. Er schützt vor Haftungsrisiken. Die gesetzlichen Krankenkassen sind verpflichtet, Unternehmen bei der Einrichtung solcher Gesundheitsmanagementsysteme zu unterstützen. Wer Fitnessgeräte mit dem gleichen Ernst wie Werksmaschinen behandelt, stellt sicher, dass das Wellness-Angebot nicht zum Unfallrisiko wird.
Ausblick: Digitalisierung und wachsende Nachfrage
Die Zukunft liegt in der Digitalisierung. Experten erwarten mehr digitale Tools, um Wartungsintervalle zu überwachen und Prüfdokumentationen zu automatisieren. Gleichzeitig wächst der Wunsch der Belegschaft nach betrieblichen Fitnessangeboten. Dieser Trend erfordert stetig aktualisierte Sicherheitsunterweisungen. Die erfolgreichen Firmenfitness-Programme der kommenden Jahre werden jene sein, die Gesundheitsförderung und höchste Arbeitssicherheit nahtlos verbinden.
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