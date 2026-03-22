SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Porsche AG Aktie: 52-Wochen-Tief erreicht ( Finanztrends)

22.03.2026, 3053 Zeichen

Mit dem Schlusskurs von 36,30 Euro markierte die Porsche-Vorzugsaktie am Freitag ein neues 52-Wochen-Tief. Seit Jahresbeginn summiert sich das Minus auf über 23 Prozent — Ausdruck einer Transformation, die das Unternehmen gerade mit schmerzhaften Zahlen bezahlt.

Gewinneinbruch durch Sonderbelastungen

Das Geschäftsjahr 2025 offenbart das Ausmaß des Umbaus. Der Konzernumsatz sank von 40,08 auf 36,27 Milliarden Euro. Noch drastischer fiel das operative Ergebnis: von 5,64 Milliarden auf nur noch 413 Millionen Euro.

Verantwortlich dafür waren außerordentliche Aufwendungen von rund 3,9 Milliarden Euro — aufgeteilt auf die strategische Neuausrichtung der Produktstrategie (ca. 2,4 Milliarden), batteriebedingte Aktivitäten (rund 700 Millionen) sowie US-Zölle (weitere 700 Millionen). Der automobile operative Gewinn brach dadurch um 98 Prozent ein, von 5,3 Milliarden auf lediglich 90 Millionen Euro.

Trotz alledem schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung eine Dividende von 1,01 Euro je Vorzugsaktie vor. CFO Jochen Breckner räumte ein, dass auch 2026 einmalige Ergebniseffekte in hoher dreistelliger Millionenhöhe anfallen werden.

Rückzug in China, Expansion nach oben

Besonders auffällig ist die Neuausrichtung in China. Porsche halbiert sein dortiges Händlernetz bis Ende 2026 von 150 auf rund 80 Standorte — eine Reaktion auf ein Auslieferungsminus von 26 Prozent im vergangenen Jahr. Parallel werden ab März rund 200 eigene Ladestationen schrittweise abgebaut. Das Kalkül: weniger Volumen, höhere Preisdisziplin.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Porsche AG?

Gleichzeitig richtet CEO Michael Leiters den Blick nach oben. Unter seiner „Strategy 2035" soll Porsche in Segmenten oberhalb des 911 wachsen, die Führungsstruktur flacher werden und die Kosten in allen Bereichen sinken. Bis Ende 2026 kommen der 718 und der Cayenne als neue Verbrenner- und Plug-in-Hybrid-Varianten ins Portfolio.

Q1-Zahlen als nächster Prüfstein

Ob der angestrebte Umsatzkorridor von 35 bis 36 Milliarden Euro und eine operative Marge von 5,5 bis 7,5 Prozent für 2026 erreichbar sind, zeigt sich erstmals am 29. April, wenn Porsche seine Q1-Zahlen präsentiert.

Analysten von Kepler Cheuvreux sehen Anzeichen dafür, dass der Ertragszyklus seinen Tiefpunkt möglicherweise bereits durchschritten hat. Ein Indiz: Der Automotive-Netto-Cashflow stieg trotz des Gewinneinbruchs — der operative Kern scheint stabiler zu sein, als die Gewinn- und Verlustrechnung zunächst vermuten lässt. Entscheidend wird sein, ob Leiters am 29. April einen glaubwürdigen Pfad zurück in den zweistelligen Margenbereich skizzieren kann.

Anzeige

Porsche AG-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Porsche AG-Analyse vom 22. März liefert die Antwort:

Die neusten Porsche AG-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Porsche AG-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 22. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Porsche AG: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(22.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S24/04: Stephan Kunsch




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Wienerberger, FACC, Bajaj Mobility AG, Rosgix, Uniqa, AT&S, CA Immo, Flughafen Wien, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, VIG, Wolford, Wolftank-Adisa, Erste Group, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, DO&CO, Amag, EVN, Telekom Austria, DAX, Fresenius Medical Care.

Random Partner

Zertifikate Forum Austria
Das Zertifikate Forum Austria wurde im April 2006 von den führenden Zertifikate-Emittenten Österreichs gegründet. Zu den Fördermitgliedern zählen alle führenden deutschsprachigen Börsen für Zertifikate – die Börse Stuttgart, die Börse Frankfurt Zertifikate AG, die Wiener Börse AG und gettex exchange– sowie das Finanzportale finanzen.net GmbH.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Castrol India Aktie: Rekordumsatz und Dividende ( Finanztrends)

» Heineken Malaysia Aktie: Tourismus-Hoffnung ( Finanztrends)

» Poly Culture Aktie: Börsenrückzug vollzogen ( Finanztrends)

» Search Minerals Aktie: Strategischer Umbruch ( Finanztrends)

» Eli Lilly Aktie: Schicksalstage im April ( Finanztrends)

» Nvidia Aktie: Euphorie ohne Kurswirkung ( Finanztrends)

» D-Wave Quantum Aktie: Insiderverkäufe im Abwärtssog ( Finanztrends)

» KfW und Steuerbonus entfachen Bau-Boom ( Finanztrends)

» Microsoft stoppt Zwangs-Installation von KI-Assistent Copilot ( Finanztr...

» Nigerian Breweries Aktie: Preiserhöhungen greifen ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Heineken Malaysia Aktie: Tourismus-Hoffnung ( Finanztrends)
Karies wird zur systemischen Warnerkrankung ( Finanztrends)
Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
AXA und Zurich Insurance vs. VIG und Talanx – kommentierter KW 42 Peer Group Watch Versicherer
APA-Bierigen
Microsoft stoppt Zwangs-Installation von KI-Assistent Copilot ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event VIG
    BSN MA-Event DAIMLER TRUCK HLD...
    #gabb #2065
    Featured Partner Video

    Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: 40 Jahre dabei - aber sowas wie heute bei der Bawag-Aktie hab ich noch nie gesehen

    Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: 40 Jahre dabei - aber sowas wie heute bei der Bawag-Aktie hab ich noch nie gesehen. Ich glaube nicht, dass es so etwas schon mal in Österreich gegeben hat. Rein...

    Books josefchladek.com

    Jerker Andersson
    ABC Diary
    2025
    Self published

    Siri Kaur
    Sistermoon
    2025
    Void

    Olga Ignatovich
    In the Shadow of the Big Brother
    2025
    Arthur Bondar Collection WWII

    Daido Moriyama
    Japan, A Photo Theater (English Version
    2018
    Getsuyosha, bookshop M

    Daido Moriyama
    Farewell Photography (English Version
    2018
    Getsuyosha, bookshop M



    Autor: Finanztrends

    22.03.2026, 3053 Zeichen

    Mit dem Schlusskurs von 36,30 Euro markierte die Porsche-Vorzugsaktie am Freitag ein neues 52-Wochen-Tief. Seit Jahresbeginn summiert sich das Minus auf über 23 Prozent — Ausdruck einer Transformation, die das Unternehmen gerade mit schmerzhaften Zahlen bezahlt.

    Gewinneinbruch durch Sonderbelastungen

    Das Geschäftsjahr 2025 offenbart das Ausmaß des Umbaus. Der Konzernumsatz sank von 40,08 auf 36,27 Milliarden Euro. Noch drastischer fiel das operative Ergebnis: von 5,64 Milliarden auf nur noch 413 Millionen Euro.

    Verantwortlich dafür waren außerordentliche Aufwendungen von rund 3,9 Milliarden Euro — aufgeteilt auf die strategische Neuausrichtung der Produktstrategie (ca. 2,4 Milliarden), batteriebedingte Aktivitäten (rund 700 Millionen) sowie US-Zölle (weitere 700 Millionen). Der automobile operative Gewinn brach dadurch um 98 Prozent ein, von 5,3 Milliarden auf lediglich 90 Millionen Euro.

    Trotz alledem schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung eine Dividende von 1,01 Euro je Vorzugsaktie vor. CFO Jochen Breckner räumte ein, dass auch 2026 einmalige Ergebniseffekte in hoher dreistelliger Millionenhöhe anfallen werden.

    Rückzug in China, Expansion nach oben

    Besonders auffällig ist die Neuausrichtung in China. Porsche halbiert sein dortiges Händlernetz bis Ende 2026 von 150 auf rund 80 Standorte — eine Reaktion auf ein Auslieferungsminus von 26 Prozent im vergangenen Jahr. Parallel werden ab März rund 200 eigene Ladestationen schrittweise abgebaut. Das Kalkül: weniger Volumen, höhere Preisdisziplin.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Porsche AG?

    Gleichzeitig richtet CEO Michael Leiters den Blick nach oben. Unter seiner „Strategy 2035" soll Porsche in Segmenten oberhalb des 911 wachsen, die Führungsstruktur flacher werden und die Kosten in allen Bereichen sinken. Bis Ende 2026 kommen der 718 und der Cayenne als neue Verbrenner- und Plug-in-Hybrid-Varianten ins Portfolio.

    Q1-Zahlen als nächster Prüfstein

    Ob der angestrebte Umsatzkorridor von 35 bis 36 Milliarden Euro und eine operative Marge von 5,5 bis 7,5 Prozent für 2026 erreichbar sind, zeigt sich erstmals am 29. April, wenn Porsche seine Q1-Zahlen präsentiert.

    Analysten von Kepler Cheuvreux sehen Anzeichen dafür, dass der Ertragszyklus seinen Tiefpunkt möglicherweise bereits durchschritten hat. Ein Indiz: Der Automotive-Netto-Cashflow stieg trotz des Gewinneinbruchs — der operative Kern scheint stabiler zu sein, als die Gewinn- und Verlustrechnung zunächst vermuten lässt. Entscheidend wird sein, ob Leiters am 29. April einen glaubwürdigen Pfad zurück in den zweistelligen Margenbereich skizzieren kann.

    Anzeige

    Porsche AG-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Porsche AG-Analyse vom 22. März liefert die Antwort:

    Die neusten Porsche AG-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Porsche AG-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 22. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Porsche AG: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (22.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Börsepeople im Podcast S24/04: Stephan Kunsch




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Wienerberger, FACC, Bajaj Mobility AG, Rosgix, Uniqa, AT&S, CA Immo, Flughafen Wien, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, VIG, Wolford, Wolftank-Adisa, Erste Group, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, DO&CO, Amag, EVN, Telekom Austria, DAX, Fresenius Medical Care.

    Random Partner

    Zertifikate Forum Austria
    Das Zertifikate Forum Austria wurde im April 2006 von den führenden Zertifikate-Emittenten Österreichs gegründet. Zu den Fördermitgliedern zählen alle führenden deutschsprachigen Börsen für Zertifikate – die Börse Stuttgart, die Börse Frankfurt Zertifikate AG, die Wiener Börse AG und gettex exchange– sowie das Finanzportale finanzen.net GmbH.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Castrol India Aktie: Rekordumsatz und Dividende ( Finanztrends)

    » Heineken Malaysia Aktie: Tourismus-Hoffnung ( Finanztrends)

    » Poly Culture Aktie: Börsenrückzug vollzogen ( Finanztrends)

    » Search Minerals Aktie: Strategischer Umbruch ( Finanztrends)

    » Eli Lilly Aktie: Schicksalstage im April ( Finanztrends)

    » Nvidia Aktie: Euphorie ohne Kurswirkung ( Finanztrends)

    » D-Wave Quantum Aktie: Insiderverkäufe im Abwärtssog ( Finanztrends)

    » KfW und Steuerbonus entfachen Bau-Boom ( Finanztrends)

    » Microsoft stoppt Zwangs-Installation von KI-Assistent Copilot ( Finanztr...

    » Nigerian Breweries Aktie: Preiserhöhungen greifen ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Heineken Malaysia Aktie: Tourismus-Hoffnung ( Finanztrends)
    Karies wird zur systemischen Warnerkrankung ( Finanztrends)
    Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
    AXA und Zurich Insurance vs. VIG und Talanx – kommentierter KW 42 Peer Group Watch Versicherer
    APA-Bierigen
    Microsoft stoppt Zwangs-Installation von KI-Assistent Copilot ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event VIG
      BSN MA-Event DAIMLER TRUCK HLD...
      #gabb #2065
      Featured Partner Video

      Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: 40 Jahre dabei - aber sowas wie heute bei der Bawag-Aktie hab ich noch nie gesehen

      Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: 40 Jahre dabei - aber sowas wie heute bei der Bawag-Aktie hab ich noch nie gesehen. Ich glaube nicht, dass es so etwas schon mal in Österreich gegeben hat. Rein...

      Books josefchladek.com

      Stephen Shore
      Uncommon Places
      1982
      Aperture

      Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
      Fishworm
      2025
      Void

      Tehching Hsieh
      One Year Performance 1978–1979
      2025
      Void

      Pedro J. Saavedra
      Donde el viento da la vuelta
      2023
      Self published

      Raymond Thompson Jr
      It’s hard to stop rebels that time travel
      2025
      Void

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de