» Eutelsat Aktie: Einsatz im Notfall ( Finanztrends)

23.03.2026, 2467 Zeichen

Der Satellitenbetreiber Eutelsat rückt zunehmend von seinem traditionellen TV-Geschäft ab und erschließt alternative Einnahmequellen. Ein in diesem Monat gestartetes Projekt zeigt nun, wie diese Neuausrichtung in der Praxis aussieht. Gemeinsam mit der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) entwickelt das Unternehmen mobile Konnektivitäts-Trailer für den Einsatz in Krisengebieten.

Minutenschnelle Verbindung

Das unter dem Namen NOMADLINK laufende Vorhaben vereint Eutelsat mit britischen Technologieunternehmen wie Excelerate Technology und Livewire Digital. Das Ziel ist ein spezieller Anhänger, der in Gebieten mit zerstörter oder fehlender Infrastruktur innerhalb weniger Minuten ein robustes Breitbandnetz aufbaut.

Dabei greift das System auf Eutelsats geostationäre Satelliten und das OneWeb-Netzwerk im niedrigen Erdorbit (LEO) zurück. Das von der britischen Raumfahrtagentur unterstützte Projekt läuft bis Februar 2027 und soll die operative Leistungsfähigkeit von Rettungsdiensten bei Naturkatastrophen oder Ausnahmezuständen absichern.

Abkehr vom klassischen Broadcast

Für den Konzern ist dieser Schritt strategisch wichtig. Steve Mills, zuständig für das Regierungsgeschäft bei Eutelsat, sieht in dem Projekt den praktischen Beweis für die schnelle Einsatzfähigkeit der OneWeb-Konstellation. Solche spezialisierten Lösungen für Notfalldienste, Landwirtschaft oder lokale Regierungen reduzieren die Abhängigkeit vom klassischen Markt für TV-Übertragungen. Hochgeschwindigkeits-Internet mit geringer Latenz entwickelt sich stattdessen zu einem zentralen Wachstumsfeld.

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Die erfolgreiche Umsetzung des bis Anfang 2027 befristeten NOMADLINK-Projekts liefert Eutelsat einen direkten Machbarkeitsnachweis für künftige Regierungs- und B2B-Aufträge. Gelingt die technische Integration der LEO- und GEO-Netzwerke in den mobilen Trailern reibungslos, öffnet dies die Tür für eine breitere kommerzielle Vermarktung der OneWeb-Infrastruktur im Bereich kritischer Notfallkommunikation.

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(23.03.2026)

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