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PayPal Aktie: Bitterer Index-Abstieg ( Finanztrends)

24.03.2026, 2794 Zeichen

Für den Zahlungsdienstleister PayPal markiert diese Woche einen symbolischen Tiefpunkt. Seit Montag ist das Unternehmen nicht mehr Teil des prestigeträchtigen S&P 100 Index. Der Rauswurf aus der ersten US-Börsenliga ist die direkte Quittung für eine monatelange Talfahrt, die von verfehlten Gewinnerwartungen und wachsendem juristischem Ärger geprägt war.

Die Gründe für den Rauswurf

Der S&P 100 versammelt die wertvollsten und liquidesten US-Konzerne. Dass PayPal hier seinen Platz räumen musste, spiegelt den deutlichen Verlust an Marktkapitalisierung wider. Auslöser war vor allem das enttäuschende vierte Quartal 2025. Mit einem Umsatz von 8,68 Milliarden US-Dollar verfehlte der Konzern die Analystenschätzungen, gepaart mit einer schwachen Gewinnprognose für das laufende Jahr. Dieser Mix radierte Anfang Februar an einem einzigen Handelstag über neun Milliarden Dollar an Börsenwert aus.

Zusätzlich belasten Sammelklagen das Sentiment der Investoren. Mehrere Kanzleien werfen dem Unternehmen vor, irreführende Aussagen zum Wachstum des wichtigen "Branded Checkout"-Segments getroffen zu haben. Die anhaltende Schwäche zeigt sich auch im Chartbild: Mit einem aktuellen Kursniveau von rund 39 Euro hat das Papier auf Jahressicht über 40 Prozent an Wert verloren und notiert weit unter der wichtigen 200-Tage-Linie.

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Globale Expansion als Gegenmittel

Das Management versucht derweil, operativ gegenzusteuern. Pünktlich zum Index-Abstieg am Montag verkündete PayPal die bisher größte globale Expansion seiner Tochter Venmo in 90 internationale Märkte. Flankiert wird dieser Schritt von der Ausweitung des hauseigenen Stablecoins PYUSD auf 70 Länder. Diese Initiativen sollen grenzüberschreitende Transaktionen beschleunigen und das Kerngeschäft wieder ankurbeln. Als kleines Trostpflaster für Investoren fließt zudem am morgigen Mittwoch eine reguläre Quartalsdividende von 0,14 US-Dollar je Aktie.

Die internationale Ausweitung von Venmo und PYUSD markiert einen klaren strategischen Vorstoß, um das schwächelnde Transaktionsvolumen zu stabilisieren. Kurzfristig rückt jedoch die juristische Aufarbeitung in den Fokus: Am 20. April 2026 endet die Frist für die Benennung der Hauptkläger in den laufenden Sammelklagen, was den rechtlichen Druck auf den Zahlungsdienstleister und das Management weiter konkretisieren wird.

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