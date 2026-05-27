(Christian Drastil)
Autor:
Christian Drastil
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27.05.2026, 561 Zeichen
Um 11:18 liegt der ATX mit +0.75 Prozent im Plus bei 6146 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 15.39% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Wienerberger mit +3.50% auf 24.53 Euro, dahinter Palfinger mit +2.21% auf 34.75 Euro und RBI mit +2.05% auf 48.27 Euro.
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(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 27.05.)
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