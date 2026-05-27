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(Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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27.05.2026, 561 Zeichen

Um 11:18 liegt der ATX mit +0.75 Prozent im Plus bei 6146 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 15.39% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Wienerberger mit +3.50% auf 24.53 Euro, dahinter Palfinger mit +2.21% auf 34.75 Euro und RBI mit +2.05% auf 48.27 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 25386 (+0.80%, Ultimo 2025: 24490, 2.84% ytd). Topperformer DAX sind adidas mit +5.47% auf 165.8 Euro, dahinter Continental mit +4.29% auf 71.98 Euro und DAIMLER TRUCK HLD... mit +3.99% auf 43.345 Euro.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 27.05.)


(27.05.2026)

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