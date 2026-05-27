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österreichischer Aktien
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Nachlese: Robert Gillinger ZFA, Karin Kafesie (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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27.05.2026, 1639 Zeichen

Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8726
- ATX dreht am 100. Handelstag intraday ins Plus
- FACC gesucht
- ATXFive schafft nach 19 Jahren neuen Rekord
- PIR-News: Auftrag für Andritz, Research zu Verbund und Österreichische Post, BKS als Test-Sieger, Erste AM mit Private Markets-Investmentmöglichkeit für Private, Asta auf Messe
- Karin Kafesie, Head of Communication, Internal Cooperation & Collaboration bei der VIG läutet die Opening Bell für Dienstag. Die VIG-IR wurde in der Vorwoche als Wiener Börse Preis-Sieger gefeiert, mit Karin spreche ich in der kommenden Woche im Börsepeople-Podcast über andere Facetten des Versicherers ...
- Börse Frankfurt mit DAX weiter über 25.000, Zalando gesucht
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8723
- Zertifikate Party Österreich mit dem Zertifikate Award Austria Countdown: Noch 16 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026, heute habe ich einen Talk mit Robert Gillinger, der mit dem Börse Express langjähriger Begleiter des österreichischen Zertifkatemarkts sowie auch Jurymitglied beim Award ist. Wir sprechen über sein journalistisches Schaffen bzgl. Zertifikaten, über die Jury-Rolle, den privaten Einsatz Strukturierter Produkte sowie den Hinweis, dass Zertifikate gar nicht so schwer zu verstehen sind, wenn man sie mal intus hat.
Börsepeople Robert Gillinger: https://audio-cd.at/page/podcast/3374
http://www.boerse-express.com
https://www.dad.at/Kurse-Maerkte/News-Info/Podcast

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 27.05.)


(27.05.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Zertifikate Party Österreich: Ex-Vorständin Alexandra Baldessarini, ÖVAG, blickt zurück (noch 15 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026)




 

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