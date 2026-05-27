» Nachlese: Robert Gillinger ZFA, Karin Kafesie (audio cd.at)

27.05.2026, 1639 Zeichen

Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8726

- ATX dreht am 100. Handelstag intraday ins Plus

- FACC gesucht

- ATXFive schafft nach 19 Jahren neuen Rekord

- PIR-News: Auftrag für Andritz, Research zu Verbund und Österreichische Post, BKS als Test-Sieger, Erste AM mit Private Markets-Investmentmöglichkeit für Private, Asta auf Messe

- Karin Kafesie, Head of Communication, Internal Cooperation & Collaboration bei der VIG läutet die Opening Bell für Dienstag. Die VIG-IR wurde in der Vorwoche als Wiener Börse Preis-Sieger gefeiert, mit Karin spreche ich in der kommenden Woche im Börsepeople-Podcast über andere Facetten des Versicherers ...

- Börse Frankfurt mit DAX weiter über 25.000, Zalando gesucht

- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8723

- Zertifikate Party Österreich mit dem Zertifikate Award Austria Countdown: Noch 16 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026, heute habe ich einen Talk mit Robert Gillinger, der mit dem Börse Express langjähriger Begleiter des österreichischen Zertifkatemarkts sowie auch Jurymitglied beim Award ist. Wir sprechen über sein journalistisches Schaffen bzgl. Zertifikaten, über die Jury-Rolle, den privaten Einsatz Strukturierter Produkte sowie den Hinweis, dass Zertifikate gar nicht so schwer zu verstehen sind, wenn man sie mal intus hat.

Börsepeople Robert Gillinger: https://audio-cd.at/page/podcast/3374

http://www.boerse-express.com

https://www.dad.at/Kurse-Maerkte/News-Info/Podcast

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 27.05.)

(27.05.2026)

BSN Podcasts

Zertifikate Party Österreich: Ex-Vorständin Alexandra Baldessarini, ÖVAG, blickt zurück (noch 15 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026)

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Austriacard Holdings AG, AT&S, Rosenbauer, Amag, Zumtobel, Semperit, FACC, Strabag, SBO, Wolford, Wiener Privatbank, BTV AG, BKS Bank Stamm, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Bajaj Mobility AG, Zalando, Infineon, Porsche Automobil Holding, Fresenius Medical Care, Mercedes-Benz Group, Continental, HeidelbergCement, Siemens Energy, Brenntag, Bayer, Fresenius, BASF, MTU Aero Engines.

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