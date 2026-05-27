Börsegeschichte 27.5.: Frequentis (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
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Börse Geschichte
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27.05.2026, 491 Zeichen
under MA200:
27.05.2024: Frequentis: Am längsten unter MA200: 217 Tage (endete am: 27.05.2024)
Bisher gab es an einem 27. Mai 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 27.05. beträgt 0,49%. Der beste 27.05. fand im Jahr 2010 mit 3,55% statt, der schlechteste 27.05. im Jahr 1998 mit -2,57%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 27.05. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 27.05.)
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