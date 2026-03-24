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Solana: Technologiesprung mit Fragezeichen ( Finanztrends)

24.03.2026, 3034 Zeichen

Solana genehmigt ein Upgrade, das die Transaktionseffizienz theoretisch um das 19-Fache steigern soll — und im Hintergrund wartet bereits das nächste, noch ambitioniertere Vorhaben. Die Fundamentaldaten wachsen, der Kurs hinkt hinterher.

Das P-Token-Upgrade im Detail

Am 14. März verabschiedete die Solana-Community die Governance-Proposal SIMD-0266 mit breiter Mehrheit. Das Herzstück: das sogenannte P-Token-Modell (Pinocchio), das den Compute-Unit-Verbrauch pro Transfer von 4.645 auf rund 76 Einheiten senkt. Praktisch bedeutet das mehr Transaktionen pro Block, niedrigere Gebühren und mehr Spielraum für Anwendungen mit hohem Durchsatzbedarf.

Wichtig für Entwickler und Nutzer: P-Token ist kein neuer Token-Standard. Bestehende SPL-Token benötigen keinerlei Code-Anpassungen, der Übergang läuft vollständig rückwärtskompatibel. Jacob Creech, Head of Developer Relations bei der Solana Foundation, bestätigt ein gestaffeltes Rollout — der Launch auf dem Hauptnetz ist für April geplant.

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Alpenglow und das Wachstum im Ökosystem

Noch weitreichender ist das bereits in der Pipeline befindliche Upgrade Alpenglow (SIMD-0326). Es würde den Konsensmechanismus grundlegend überarbeiten und Proof of History ablösen. Das Ziel: die Block-Finalitätszeit von rund 12 Sekunden auf etwa 150 Millisekunden zu drücken — eine 80-fache Verbesserung. Sub-Sekunden-Finalität würde Anwendungsfälle wie Hochfrequenzhandel und Echtzeit-Abwicklungen erst realistisch machen.

Parallel dazu wächst das Ökosystem. Zum sechsten Jahrestag des Genesis-Blocks vermeldete Solana 496 Milliarden Gesamttransaktionen, 17,4 Milliarden US-Dollar in On-Chain-Stablecoins und 1,7 Milliarden US-Dollar in tokenisierten Real-World Assets. Solana-ETFs zogen laut SoSoValue kumulativ knapp 968 Millionen US-Dollar an Nettozuflüssen an — Bloomberg-Analysten zufolge allerdings bislang überwiegend aus brancheninternem Kapital, nicht aus breiter institutioneller Adoption.

Auch Pump.fun liefert einen Datenpunkt: Das Memecoin-Launchpad überschritt am 8. März die Marke von einer Milliarde US-Dollar kumulativem Umsatz — als erste Plattform auf Solana überhaupt. Zugleich deuten öffentliche Domain-Einträge darauf hin, dass Pump.fun eine Expansion auf Ethereum, Base, BSC und Monad vorbereitet.

Der Kurs selbst notiert seit Jahresbeginn rund 29 Prozent im Minus und liegt damit weit unterhalb seines 200-Tage-Durchschnitts. Die technische Roadmap für 2026 ist ambitioniert — ob P-Token und Alpenglow zusammen die nötige Nachfrage entfachen, um diese Lücke zu schließen, wird das laufende Jahr zeigen müssen.

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Die börsenotierte BKS Bank mit Sitz in Klagenfurt, Österreich, beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter und betreibt ihr Bank- und Leasinggeschäft in den Ländern Österreich, Slowenien, Kroatien und der Slowakei. Die BKS Bank verfügt zudem über Repräsentanzen in Ungarn und Italien. Mit der Oberbank AG und der Bank für Tirol und Vorarlberg AG bildet die BKS Bank AG die 3 Banken Gruppe.

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    Autor: Finanztrends

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      Éditions Mana

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      1930
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