Börsegeschichte 25.3.: Extremes zu Palfinger, Bawag, Erste Group (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Autor:
Börse Geschichte
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25.03.2026, 1012 Zeichen
Extrema:
25.03.2020: Top 2: Amag: 7.72532% - [Top 1: 8.3612% (04.01.2021), Top 3: 7.69231% (02.01.2019)] zum Kalender
Indexumstellungen:
25.03.2008: Palfinger kommt zum 3. Mal in den ATX, AUA, A-Tec scheiden aus dem ATX aus zum Kalender
Positive Serie in Performance:
25.03.2020: SBO: Beste Performance Serie: 76.95% (5 Tage - endete am 25.03.2020) zum Kalender
25.03.2020: Bawag: Beste Performance Serie: 46.21% (4 Tage - endete am 25.03.2020) zum Kalender
Doubled:
25.03.2009: Erste Group: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von Erste Group: 20 Tage von 05.03.2009 (Kurs 7,41) bis 25.03.2009 (Kurs 14,92)
Bisher gab es an einem 25. März 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 25.03. beträgt 0,43%. Der beste 25.03. fand im Jahr 2009 mit 4,01% statt, der schlechteste 25.03. im Jahr 1994 mit -1,97%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 25.03. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 25.03.)
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Uncommon Places
1982
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