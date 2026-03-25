Börsegeschichte 25.3.: Extremes zu Palfinger, Bawag, Erste Group (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

25.03.2026, 1012 Zeichen

Extrema:

25.03.2020: Top 2: Amag: 7.72532% - [Top 1: 8.3612% (04.01.2021), Top 3: 7.69231% (02.01.2019)] zum Kalender



Indexumstellungen:

25.03.2008: Palfinger kommt zum 3. Mal in den ATX, AUA, A-Tec scheiden aus dem ATX aus zum Kalender



Positive Serie in Performance:

25.03.2020: SBO: Beste Performance Serie: 76.95% (5 Tage - endete am 25.03.2020) zum Kalender

25.03.2020: Bawag: Beste Performance Serie: 46.21% (4 Tage - endete am 25.03.2020) zum Kalender



Doubled:

25.03.2009: Erste Group: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von Erste Group: 20 Tage von 05.03.2009 (Kurs 7,41) bis 25.03.2009 (Kurs 14,92)

Bisher gab es an einem 25. März 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 25.03. beträgt 0,43%. Der beste 25.03. fand im Jahr 2009 mit 4,01% statt, der schlechteste 25.03. im Jahr 1994 mit -1,97%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 25.03. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 25.03.)

(25.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1122: ATX deutlich fester, FACC resilient, Kontron sieht sich günstig und Private Equity vs. Neobroker-Depots

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, Semperit, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Zumtobel, Lenzing, ATX, ATX Prime, ATX TR, voestalpine, Wienerberger, Bajaj Mobility AG, ATX NTR, OMV, Addiko Bank, Andritz, AT&S, Erste Group, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Reploid Group AG, RBI, Uniqa, VIG, Athos Immobilien, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Marinomed Biotech, Amag, CA Immo.

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