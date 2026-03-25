SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Börsegeschichte 25.3.: Extremes zu Palfinger, Bawag, Erste Group (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

25.03.2026, 1012 Zeichen

Extrema:
25.03.2020: Top 2: Amag: 7.72532% - [Top 1: 8.3612% (04.01.2021), Top 3: 7.69231% (02.01.2019)] zum Kalender

Indexumstellungen:
25.03.2008: Palfinger kommt zum 3. Mal in den ATX, AUA, A-Tec scheiden aus dem ATX aus zum Kalender

Positive Serie in Performance:
25.03.2020: SBO: Beste Performance Serie: 76.95% (5 Tage - endete am 25.03.2020) zum Kalender
25.03.2020: Bawag: Beste Performance Serie: 46.21% (4 Tage - endete am 25.03.2020) zum Kalender

Doubled:
25.03.2009: Erste Group: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von Erste Group: 20 Tage von 05.03.2009 (Kurs 7,41) bis 25.03.2009 (Kurs 14,92)

Bisher gab es an einem 25. März 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 25.03. beträgt 0,43%. Der beste 25.03. fand im Jahr 2009 mit 4,01% statt, der schlechteste 25.03. im Jahr 1994 mit -1,97%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 25.03. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 25.03.)


(25.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1122: ATX deutlich fester, FACC resilient, Kontron sieht sich günstig und Private Equity vs. Neobroker-Depots




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, Semperit, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Zumtobel, Lenzing, ATX, ATX Prime, ATX TR, voestalpine, Wienerberger, Bajaj Mobility AG, ATX NTR, OMV, Addiko Bank, Andritz, AT&S, Erste Group, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Reploid Group AG, RBI, Uniqa, VIG, Athos Immobilien, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Marinomed Biotech, Amag, CA Immo.

Random Partner

Zertifikate Forum Austria
Das Zertifikate Forum Austria wurde im April 2006 von den führenden Zertifikate-Emittenten Österreichs gegründet. Zu den Fördermitgliedern zählen alle führenden deutschsprachigen Börsen für Zertifikate – die Börse Stuttgart, die Börse Frankfurt Zertifikate AG, die Wiener Börse AG und gettex exchange– sowie das Finanzportale finanzen.net GmbH.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Büro-Rückkehr: Deutsche Arbeitnehmer wehren sich gegen Präsenzzwang ( Fi...

» Datenschutz-Folgenabschätzung wird zum strategischen Risikomanagement ( ...

» Finanzbuchhalter im Umbruch: Digitalisierung und ESG als neue Realität (...

» Versace: Ein Jahr nach Donatellas Rückzug – Neustart unter Prada ( Finan...

» Experten fordern Ende der perfekten Sitzposition ( Finanztrends)

» Jugendstudie 2026: Jeder Dritte braucht psychologische Hilfe ( Finanztre...

» Österreich-Depots: Wieder im ytd-Plus (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 25.3.: Extremes zu Palfinger, Bawag, Erste Group (Börse ...

» Nachlese: Marlene Hartz Baader, Verena Tanos Strabag Real Estate (audio ...

» ATX springt über die Nulllinie: Starker Börsentag mit FACC-Zuversicht un...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Novo Nordisk Aktie: Lebenslange Bindung ( Finanztrends)
Strategy Aktie: Das 150.000-Dollar-Szenario ( Finanztrends)
Nvidia Aktie: Arm wird zum Rivalen ( Finanztrends)
Shell Aktie: Aktionäre kassieren doppelt ( Finanztrends)
BYD Aktie: James Bond wirbt für DENZA ( Finanztrends)
Öffentlicher Dienst: Tariferhöhung kommt erst mit Verspätung ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Kapsch TrafficCom(1), Strabag(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: voestalpine(1), Kontron(1)
    Star der Stunde: Lenzing 1.03%, Rutsch der Stunde: FACC -1.95%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Kontron(4), Semperit(1), AT&S(1), Bawag(1), Wienerberger(1)
    Star der Stunde: SBO 0.86%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.46%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Amag(3), OMV(1), VIG(1), CPI Europe AG(1)
    Star der Stunde: Frequentis 1.61%, Rutsch der Stunde: Polytec Group -1.32%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Kontron(1), voestalpine(1), Porr(1), Strabag(1)
    BSN Vola-Event Siemens Energy
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S24/02: Manfred Wildfellner

     Manfred Wildfellner ist Bereichsleiter Kaufmännisches Controlling & Consulting bei der Strabag Real Estate. Wir sprechen über eine Karriere mit Start im Familienbetrieb, mit dem Hotel The Landmark...

    Books josefchladek.com

    Ludwig Kozma
    Das Neue Haus
    1941
    Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

    Lisette Model
    Lisette Model
    1979
    Aperture

    Jacques Fivel
    CHINON DCM-206
    2025
    Le Plac’Art Photo

    Stephen Shore
    Uncommon Places
    1982
    Aperture

    Daido Moriyama
    A Hunter (English Version
    2019
    Getsuyosha, bookshop M



    Autor: Börse Geschichte

    25.03.2026, 1012 Zeichen

    Extrema:
    25.03.2020: Top 2: Amag: 7.72532% - [Top 1: 8.3612% (04.01.2021), Top 3: 7.69231% (02.01.2019)] zum Kalender

    Indexumstellungen:
    25.03.2008: Palfinger kommt zum 3. Mal in den ATX, AUA, A-Tec scheiden aus dem ATX aus zum Kalender

    Positive Serie in Performance:
    25.03.2020: SBO: Beste Performance Serie: 76.95% (5 Tage - endete am 25.03.2020) zum Kalender
    25.03.2020: Bawag: Beste Performance Serie: 46.21% (4 Tage - endete am 25.03.2020) zum Kalender

    Doubled:
    25.03.2009: Erste Group: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von Erste Group: 20 Tage von 05.03.2009 (Kurs 7,41) bis 25.03.2009 (Kurs 14,92)

    Bisher gab es an einem 25. März 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 25.03. beträgt 0,43%. Der beste 25.03. fand im Jahr 2009 mit 4,01% statt, der schlechteste 25.03. im Jahr 1994 mit -1,97%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 25.03. so: 0,00%.

    (Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 25.03.)


    (25.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1122: ATX deutlich fester, FACC resilient, Kontron sieht sich günstig und Private Equity vs. Neobroker-Depots




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, Semperit, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Zumtobel, Lenzing, ATX, ATX Prime, ATX TR, voestalpine, Wienerberger, Bajaj Mobility AG, ATX NTR, OMV, Addiko Bank, Andritz, AT&S, Erste Group, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Reploid Group AG, RBI, Uniqa, VIG, Athos Immobilien, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Marinomed Biotech, Amag, CA Immo.

    Random Partner

    Zertifikate Forum Austria
    Das Zertifikate Forum Austria wurde im April 2006 von den führenden Zertifikate-Emittenten Österreichs gegründet. Zu den Fördermitgliedern zählen alle führenden deutschsprachigen Börsen für Zertifikate – die Börse Stuttgart, die Börse Frankfurt Zertifikate AG, die Wiener Börse AG und gettex exchange– sowie das Finanzportale finanzen.net GmbH.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Büro-Rückkehr: Deutsche Arbeitnehmer wehren sich gegen Präsenzzwang ( Fi...

    » Datenschutz-Folgenabschätzung wird zum strategischen Risikomanagement ( ...

    » Finanzbuchhalter im Umbruch: Digitalisierung und ESG als neue Realität (...

    » Versace: Ein Jahr nach Donatellas Rückzug – Neustart unter Prada ( Finan...

    » Experten fordern Ende der perfekten Sitzposition ( Finanztrends)

    » Jugendstudie 2026: Jeder Dritte braucht psychologische Hilfe ( Finanztre...

    » Österreich-Depots: Wieder im ytd-Plus (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 25.3.: Extremes zu Palfinger, Bawag, Erste Group (Börse ...

    » Nachlese: Marlene Hartz Baader, Verena Tanos Strabag Real Estate (audio ...

    » ATX springt über die Nulllinie: Starker Börsentag mit FACC-Zuversicht un...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Novo Nordisk Aktie: Lebenslange Bindung ( Finanztrends)
    Strategy Aktie: Das 150.000-Dollar-Szenario ( Finanztrends)
    Nvidia Aktie: Arm wird zum Rivalen ( Finanztrends)
    Shell Aktie: Aktionäre kassieren doppelt ( Finanztrends)
    BYD Aktie: James Bond wirbt für DENZA ( Finanztrends)
    Öffentlicher Dienst: Tariferhöhung kommt erst mit Verspätung ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Kapsch TrafficCom(1), Strabag(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: voestalpine(1), Kontron(1)
      Star der Stunde: Lenzing 1.03%, Rutsch der Stunde: FACC -1.95%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Kontron(4), Semperit(1), AT&S(1), Bawag(1), Wienerberger(1)
      Star der Stunde: SBO 0.86%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.46%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Amag(3), OMV(1), VIG(1), CPI Europe AG(1)
      Star der Stunde: Frequentis 1.61%, Rutsch der Stunde: Polytec Group -1.32%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Kontron(1), voestalpine(1), Porr(1), Strabag(1)
      BSN Vola-Event Siemens Energy
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S24/02: Manfred Wildfellner

       Manfred Wildfellner ist Bereichsleiter Kaufmännisches Controlling & Consulting bei der Strabag Real Estate. Wir sprechen über eine Karriere mit Start im Familienbetrieb, mit dem Hotel The Landmark...

      Books josefchladek.com

      Raymond Thompson Jr
      It’s hard to stop rebels that time travel
      2025
      Void

      Siri Kaur
      Sistermoon
      2025
      Void

      Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
      Banalité
      1930
      Librairie Gallimard

      Marcel Natkin (ed.)
      Le nu en photographie
      1937
      Éditions Mana

      Jack Davison
      13–15 November. Portraits: London
      2026
      Helions

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de