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Focus Graphite Aktie: Gewaltiges Kurspotenzial? ( Finanztrends)

25.03.2026, 3226 Zeichen

Der Markt für kritische Rohstoffe wird zunehmend zum geopolitischen Spielfeld. Focus Graphite positioniert sich dabei als strategischer Lieferant für hochreines Graphit, das vor allem in der Verteidigungsindustrie und Hochtechnologie unverzichtbar ist. Eine aktuelle Analyse bescheinigt dem Unternehmen nun einen fairen Wert, der massiv über dem aktuellen Kursniveau liegt.

Reinheit als Wettbewerbsvorteil

Focus Graphite punktet beim Lac Knife-Projekt vor allem mit Qualität. Das Material erreicht eine Reinheit von über 99,999 Prozent, ohne dass dafür aggressive chemische Verfahren nötig sind. Solche Spezialgraphite erzielen am Markt Preise von bis zu 50.000 US-Dollar pro Tonne. Angesichts der Tatsache, dass China derzeit rund 80 Prozent der weltweiten Produktion kontrolliert, wächst der Druck auf westliche Nationen, eigene und sichere Lieferketten in Nordamerika aufzubauen.

Ein entscheidender Faktor für die Wirtschaftlichkeit ist der Graphitgehalt im Gestein. Mit etwa 15,4 Prozent liegt dieser bei Lac Knife weit über dem globalen Durchschnitt von drei bis fünf Prozent. Dies ermöglicht eine effizientere Gewinnung im Tagebau und senkt die voraussichtlichen Produktionskosten. Die geplante Mine soll über 27 Jahre hinweg jährlich rund 47.800 Tonnen Graphitkonzentrat liefern.

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Infrastruktur und Bewertung im Fokus

Aktuell wird die Aktie zu einem Bruchteil dessen gehandelt, was Analysten als angemessen betrachten. Fundamental Research Corp. beziffert den fairen Wert auf 1,27 CAD, während das Papier derzeit bei lediglich etwa 0,31 CAD notiert. Solche Diskrepanzen sind bei Unternehmen in der Entwicklungsphase nicht ungewöhnlich, da Finanzierung und Genehmigungsverfahren oft als Risikofaktoren eingepreist werden.

Um die Erschließung voranzutreiben, hat das Unternehmen am 12. März 2026 das Ingenieurbüro Norda-Stelo mit der Planung der Infrastruktur beauftragt. Dabei geht es um folgende Punkte:

  • Auswahl der Korridore für eine ganzjährig befahrbare Zufahrtsstraße
  • Planung einer privaten Stromleitung zum Projektstandort
  • Vorbereitung der geotechnischen Untersuchungen für den Sommer 2026
  • Nutzung der Modernisierung des Highway 389 als Logistik-Katalysator

Die Aktie reagierte heute positiv auf das Marktumfeld und legte um über neun Prozent auf 0,24 Euro zu. Damit setzt sich der positive Trend der letzten sieben Tage fort, in denen das Papier gut 15 Prozent an Wert gewann.

Die Ergebnisse der Infrastruktur-Studie werden für Ende Mai 2026 erwartet. Sie bilden die Grundlage für die anschließenden Umwelt- und Feldarbeiten während der Sommersaison. Anleger beobachten nun genau, ob Focus Graphite die operative Umsetzung beschleunigen kann, um die Lücke zum prognostizierten fairen Wert zu schließen.

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(25.03.2026)

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    Autor: Finanztrends

    25.03.2026, 3226 Zeichen

    Der Markt für kritische Rohstoffe wird zunehmend zum geopolitischen Spielfeld. Focus Graphite positioniert sich dabei als strategischer Lieferant für hochreines Graphit, das vor allem in der Verteidigungsindustrie und Hochtechnologie unverzichtbar ist. Eine aktuelle Analyse bescheinigt dem Unternehmen nun einen fairen Wert, der massiv über dem aktuellen Kursniveau liegt.

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