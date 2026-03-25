Krafttraining: Neue Studien revolutionieren den Muskelaufbau ( Finanztrends)

25.03.2026, 4785 Zeichen

Krafttraining wird einfacher und zugänglicher. Zwei neue Studien stellen traditionelle, komplizierte Trainingspläne in Frage und setzen auf Beständigkeit statt Perfektion.

Konsistenz schlägt Komplexität

Die zentrale Botschaft der aktuellen Forschung ist eindeutig: Das beste Training ist das, das man auch durchhält. Eine große Überblicksstudie der McMaster University mit über 30.000 Teilnehmern zeigt: Der größte Effekt entsteht, wenn Menschen von gar keinem zu irgendeinem Krafttraining wechseln.

Anzeige

Ab 50 verliert der Körper kontinuierlich an Muskelmasse, was oft zu Rücken- und Gelenkschmerzen führt. Dieser kostenlose Ratgeber zeigt Ihnen 6 einfache Übungen, mit denen Sie diesen Trend stoppen und Ihre Kraft effektiv von zu Hause aus steigern können. Gratis-Anleitung für den Muskelaufbau ab 50 sichern

"Es ist weitaus wichtiger, alle großen Muskelgruppen mindestens zweimal pro Woche zu trainieren, als einem perfekten Plan nachzujagen", betont Studienautor Stuart Phillips. Diese Erkenntnisse spiegeln sich auch in den neuen, erstmals seit 17 Jahren aktualisierten Richtlinien des American College of Sports Medicine (ACSM) wider.

Die neuen Regeln: Einfach und individuell

Das ACSM rückt von starren Prozent-Angaben ab. Stattdessen empfiehlt es einen personalisierten Ansatz. Für allgemeinen Kraftaufbau sind schwere Lasten für zwei bis drei Sätze ideal. Wer Muskelmasse aufbauen möchte, sollte auf ein höheres wöchentliches Volumen setzen.

Der Ort und das Equipment sind zweitrangig. Ob mit Hanteln, Gummibändern oder dem eigenen Körpergewicht – Hauptsache, man bleibt dran. Ein Fitnessstudio ist nicht zwingend notwendig. Sogar kurze "Exercise Snacks" von fünf bis fünfzehn Minuten über den Tag verteilt können ähnliche Effekte wie eine lange Einheit erzielen.

Der Motor des Wachstums: Progressive Überlastung

Das Grundprinzip für dauerhaften Muskelaufbau bleibt jedoch die progressive Überlastung. Der Körper braucht einen stetig steigenden Reiz, um sich anzupassen und zu wachsen. Dies erreicht man durch mehr Gewicht, mehr Wiederholungen, zusätzliche Sätze oder kürzere Pausen.

Eine aktuelle Studie bestätigt: Muskelwachstum ist bei progressiver Überlastung ausgeprägter. Interessanterweise zeigte sich aber auch, dass selbst Training ohne Steigerung bei Anfängern zu Hypertrophie führen kann. Der entscheidende Faktor ist der Krafteinsatz bis nahe an die muskuläre Erschöpfung.

Die unsichtbaren Muskelbauer

Training allein reicht nicht. Ernährung und Regeneration sind die heimlichen Stars des Muskelaufbaus. Eine optimale Proteinzufuhr von 1,6 bis 2,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht – idealerweise über den Tag verteilt – ist der Schlüssel. Nach dem Training sind 20 bis 40 Gramm hochwertiges Protein entscheidend.

Auch Kohlenhydrate sind wichtig, um die Energiespeicher wieder aufzufüllen. Die wahre Magie passiert jedoch in der Erholungsphase. Der Muskel wächst im Schlaf. Ausreichende Regeneration beugt Übertraining vor und ist für Anfänger besonders wichtig.

Mehr als nur ein Sixpack: Ein Booster für die Gesundheit

Die Vorteile von Krafttraining gehen weit über Ästhetik hinaus. Eine kürzlich veröffentlichte Studie im "JAMA Network Open" zeigt: Höhere Muskelkraft reduziert das Risiko eines vorzeitigen Todes um etwa ein Drittel – unabhängig von der Ausdauerfitness.

Krafttraining stärkt die Knochen, beugt Rückenschmerzen vor und wirkt chronischen Erkrankungen wie Typ-2-Diabetes entgegen. Sogar die Psyche profitiert: Es kann Depressionen mildern und den Schlaf verbessern.

Anzeige

Krafttraining ist die beste Medizin gegen Alltagsbeschwerden, doch oft fehlt der Platz oder die Zeit für das Fitnessstudio. In diesem kostenlosen PDF-Report erfahren Sie, wie Sie Ihr Wohnzimmer mit 5 einfachen Helfern in ein effektives Heim-Studio verwandeln. Kostenlosen Report für das Heim-Fitnessstudio herunterladen

Essenziell für jedes Alter

Besonders für ältere Menschen wird Krafttraining zur Lebensversicherung. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt es ab 60 Jahren als essenziell, um Selbstständigkeit zu bewahren und Stürze zu verhindern. Es wirkt dem altersbedingten Muskelschwund aktiv entgegen.

Die Forschung belegt: Muskeln bleiben ein Leben lang anpassungsfähig. Selbst Menschen über 80 können noch messbar Kraft aufbauen. Die WHO rät zu muskelkräftigenden Übungen an mindestens zwei Tagen pro Woche.

Ein Paradigmenwechsel für die Fitness

Die neuen Erkenntnisse markieren einen wandel. Weg von der Idee, dass nur extreme Workouts wirken, hin zu einem praktikablen, nachhaltigen Ansatz. Die Betonung liegt auf Regelmäßigkeit und Freude – das macht Krafttraining für alle zugänglich.

Die Botschaft der Wissenschaft ist klar: Jede Form von Krafttraining ist besser als keines. Die langfristige Gesundheit profitiert enorm, wenn man regelmäßig und smart die Muskeln fordert.

(25.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1122: ATX deutlich fester, FACC resilient, Kontron sieht sich günstig und Private Equity vs. Neobroker-Depots

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, Semperit, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Zumtobel, Lenzing, ATX, ATX Prime, ATX TR, voestalpine, Wienerberger, Bajaj Mobility AG, ATX NTR, OMV, Addiko Bank, Andritz, AT&S, Erste Group, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Reploid Group AG, RBI, Uniqa, VIG, Athos Immobilien, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Marinomed Biotech, Amag, CA Immo.

Random Partner WEB Windenergie AG

Die WEB Windenergie AG projektiert und betreibt Kraftwerke auf Basis Erneuerbarer Energien mit besonderem Schwerpunkt auf Windkraft. Die derzeit 339 Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von 781 MW (Stand: 12.08.2025). Neben Österreich ist das Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien, der Slowakei, Tschechien, Kanada und den USA tätig. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Büro-Rückkehr: Deutsche Arbeitnehmer wehren sich gegen Präsenzzwang ( Fi...

» Datenschutz-Folgenabschätzung wird zum strategischen Risikomanagement ( ...

» Finanzbuchhalter im Umbruch: Digitalisierung und ESG als neue Realität (...

» Versace: Ein Jahr nach Donatellas Rückzug – Neustart unter Prada ( Finan...

» Experten fordern Ende der perfekten Sitzposition ( Finanztrends)

» Jugendstudie 2026: Jeder Dritte braucht psychologische Hilfe ( Finanztre...

» Österreich-Depots: Wieder im ytd-Plus (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 25.3.: Extremes zu Palfinger, Bawag, Erste Group (Börse ...

» Nachlese: Marlene Hartz Baader, Verena Tanos Strabag Real Estate (audio ...

» ATX springt über die Nulllinie: Starker Börsentag mit FACC-Zuversicht un...