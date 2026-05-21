Nachlese: Bernhard Haas, Anna Strigl (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
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21.05.2026, 756 Zeichen
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- Börse Frankfurt ebenfalls stärker, Infineon und 2x Siemens gesucht
- mehr dazu im Podcast
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8706
"Anna Strigl, was hat Durchziehen mit Investments zu tun?"
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 21.05.)
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