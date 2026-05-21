(Christian Drastil)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
21.05.2026, 541 Zeichen
Um 13:36 liegt der ATX mit +0.15 Prozent im Plus bei 5913 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 11.02% ytd). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +4.46% auf 15.23 Euro, dahinter Strabag mit +2.41% auf 87.05 Euro und Verbund mit +1.84% auf 61 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 24603 ( -0.54%, Ultimo 2025: 24490, 1.01% ytd). Topperformer DAX sind Merck KGaA mit +2.91% auf 126.325 Euro, dahinter Zalando mit +1.86% auf 20.495 Euro und Symrise mit +1.80% auf 77.1 Euro.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 21.05.)
Wiener Börse Party #1160: AT&S, Banken oder Versicherer (die Party ist entschieden)?, Konkursverfahren gegen ein 2020er-Listing in Wien
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:AT&S, Rosenbauer, Telekom Austria, Zumtobel, Semperit, CPI Europe AG, Bawag, Mayr-Melnhof, Polytec Group, UBM, DO&CO, FACC, Linz Textil Holding, Verbund, Wolford, Bajaj Mobility AG, Warimpex, BKS Bank Stamm, Amag, EuroTeleSites AG, Österreichische Post.
Random Partner
Verbund
Verbund ist Österreichs führendes Stromunternehmen und einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa. Mit Tochterunternehmen und Partnern ist Verbund von der Stromerzeugung über den Transport bis zum internationalen Handel und Vertrieb aktiv. Seit 1988 ist Verbund an der Börse.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börse Social Depot Trading Kommentar: Weiteres Verbund-Trading (Depot Ko...
» Börsegeschichte: Extremes zu Warimpex und Mayr-Melnhof (Börse Geschichte...
» Nachlese: Bernhard Haas, Anna Strigl (audio cd.at)
» Wiener Börse zwischen AT&S-Allzeithoch, Strabag-Wachstum und einem Konku...
» ATX im Aufwind: AT&S stürmt auf neues Allzeithoch vor dem Wiener Börsepr...
» Wiener Börse Party #1160: AT&S, Banken oder Versicherer (die Party ist e...
» PIR-News: Zahlen von AT&S und Strabag, Aufträge für Palfinger und Andrit...
» Wiener Börse zu Mittag fester: FACC, Strabag und Verbund gesucht
» ATX-Trends: AT&S, Porr, DO & CO ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX am Donnerstag 0,11 Prozent fester
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Linz Textil am besten
- Wie Linz Textil Holding, Wolford, FACC, Rosenbaue...
- Wie Verbund, DO&CO, Strabag, Palfinger, SBO und v...
- Börse Social Depot Trading Kommentar: Weiteres Ve...
- Börsegeschichte: Extremes zu Warimpex und Mayr-Me...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1158: ATX etwas fester, Wienerberger gesucht, Emerald Horizon vor Börsegang und ein Duett zum Schluss
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse....
Books josefchladek.com
Olga Ignatovich
In the Shadow of the Big Brother
2025
Arthur Bondar Collection WWII
Bertien van Manen
Let's Sit Down Before We Go
2011
MACK
Pierre Bost
Photographies Modernes Présentées par Pierre Bost
1927
Librairie des arts Décoratifs
Joan van der Keuken
Achter Glas
1957
C. de Boer jr.
Ryuji Miyamoto
Kobe 1995 After the Earthquake
1995
Telescope
21.05.2026, 541 Zeichen
Um 13:36 liegt der ATX mit +0.15 Prozent im Plus bei 5913 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 11.02% ytd). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +4.46% auf 15.23 Euro, dahinter Strabag mit +2.41% auf 87.05 Euro und Verbund mit +1.84% auf 61 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 24603 ( -0.54%, Ultimo 2025: 24490, 1.01% ytd). Topperformer DAX sind Merck KGaA mit +2.91% auf 126.325 Euro, dahinter Zalando mit +1.86% auf 20.495 Euro und Symrise mit +1.80% auf 77.1 Euro.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 21.05.)
Wiener Börse Party #1160: AT&S, Banken oder Versicherer (die Party ist entschieden)?, Konkursverfahren gegen ein 2020er-Listing in Wien
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:AT&S, Rosenbauer, Telekom Austria, Zumtobel, Semperit, CPI Europe AG, Bawag, Mayr-Melnhof, Polytec Group, UBM, DO&CO, FACC, Linz Textil Holding, Verbund, Wolford, Bajaj Mobility AG, Warimpex, BKS Bank Stamm, Amag, EuroTeleSites AG, Österreichische Post.
Random Partner
Verbund
Verbund ist Österreichs führendes Stromunternehmen und einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa. Mit Tochterunternehmen und Partnern ist Verbund von der Stromerzeugung über den Transport bis zum internationalen Handel und Vertrieb aktiv. Seit 1988 ist Verbund an der Börse.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börse Social Depot Trading Kommentar: Weiteres Verbund-Trading (Depot Ko...
» Börsegeschichte: Extremes zu Warimpex und Mayr-Melnhof (Börse Geschichte...
» Nachlese: Bernhard Haas, Anna Strigl (audio cd.at)
» Wiener Börse zwischen AT&S-Allzeithoch, Strabag-Wachstum und einem Konku...
» ATX im Aufwind: AT&S stürmt auf neues Allzeithoch vor dem Wiener Börsepr...
» Wiener Börse Party #1160: AT&S, Banken oder Versicherer (die Party ist e...
» PIR-News: Zahlen von AT&S und Strabag, Aufträge für Palfinger und Andrit...
» Wiener Börse zu Mittag fester: FACC, Strabag und Verbund gesucht
» ATX-Trends: AT&S, Porr, DO & CO ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX am Donnerstag 0,11 Prozent fester
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Linz Textil am besten
- Wie Linz Textil Holding, Wolford, FACC, Rosenbaue...
- Wie Verbund, DO&CO, Strabag, Palfinger, SBO und v...
- Börse Social Depot Trading Kommentar: Weiteres Ve...
- Börsegeschichte: Extremes zu Warimpex und Mayr-Me...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1158: ATX etwas fester, Wienerberger gesucht, Emerald Horizon vor Börsegang und ein Duett zum Schluss
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse....
Books josefchladek.com
Ryuji Miyamoto
Kobe 1995 After the Earthquake
1995
Telescope
Yusuf Sevinçli
Oculus
2018
Galerist & Galerie Filles du Calvaire
Daido Moriyama
A Hunter (English Version
2019
Getsuyosha, bookshop M
Joan van der Keuken
Achter Glas
1957
C. de Boer jr.