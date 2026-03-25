Mobotix Aktie: US-Markt boomt ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
25.03.2026, 2375 Zeichen
Mobotix blickt auf ein zweigeteiltes Geschäftsjahr zurück. Während das US-Geschäft und Spezialsegmente wie Thermal-Kameras für deutliche Zuwächse sorgten, leitet der neue Großaktionär Certina einen harten Sparkurs ein, um die Profitabilität nachhaltig zu sichern.
Regionale Kontraste in der Bilanz
Der Konzernumsatz kletterte im abgelaufenen Turnus um 5,3 Prozent auf 52,7 Millionen Euro. Dieser Zuwachs speist sich vor allem aus einer starken Nachfrage in Übersee, während das Geschäft in anderen Regionen deutlich rückläufig war. Die regionale Umsatzentwicklung im Überblick:
- USA: +46 Prozent
- Americas (Gesamt): +25 Prozent
- EMEA: +10 Prozent
- APAC: -23 Prozent
Im Heimmarkt DACH zeigten sich die Erlöse stabil. Die Schwäche im asiatisch-pazifischen Raum konnte durch die Dynamik in Nordamerika und Europa jedoch mehr als ausgeglichen werden.
Anzeige
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Mobotix?
Fokus auf Thermal-Technik
Besonders dynamisch entwickelte sich das Thermal-Segment, das mit einem Umsatzplus von 40 Prozent auf 8,1 Millionen Euro zum wichtigen Wachstumstreiber avancierte. Auch die Spezialsoftware VAXTOR für optische Zeichenerkennung steuerte mit einem Zuwachs von 7,4 Prozent positiv zum Gesamtergebnis bei. Insgesamt stieg der reine Produktumsatz damit auf 46,0 Millionen Euro.
Radikaler Umbau unter Certina
Hinter den Kulissen befindet sich das Unternehmen in einer tiefgreifenden Transformation. Nachdem Certina im April vergangenen Jahres die Mehrheit von Konica Minolta übernommen hatte, folgte im Oktober der Start eines umfassenden Restrukturierungsprogramms. Ziel ist es, die Kostenbasis im laufenden Geschäftsjahr massiv zu senken.
Das Management plant Einsparungen in Höhe von 6,0 Millionen Euro, nimmt dafür jedoch zunächst Einmalkosten von 2,1 Millionen Euro in Kauf. Die erfolgreiche Umsetzung dieses Pakets entscheidet nun darüber, ob die Wachstumsraten im US-Markt zeitnah in eine höhere operative Marge übersetzt werden können.
Anzeige
Mobotix-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Mobotix-Analyse vom 25. März liefert die Antwort:
Die neusten Mobotix-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Mobotix-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 25. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Mobotix: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Wiener Börse Party #1122: ATX deutlich fester, FACC resilient, Kontron sieht sich günstig und Private Equity vs. Neobroker-Depots
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, Semperit, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Zumtobel, Lenzing, ATX, ATX Prime, ATX TR, voestalpine, Wienerberger, Bajaj Mobility AG, ATX NTR, OMV, Addiko Bank, Andritz, AT&S, Erste Group, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Reploid Group AG, RBI, Uniqa, VIG, Athos Immobilien, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Marinomed Biotech, Amag, CA Immo.
Random Partner
Frequentis
Frequentis mit Firmensitz in Wien ist ein internationaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Solche „Control Center Solutions" entwickelt und vertreibt Frequentis in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Schifffahrt, Bahn).
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Büro-Rückkehr: Deutsche Arbeitnehmer wehren sich gegen Präsenzzwang ( Fi...
» Datenschutz-Folgenabschätzung wird zum strategischen Risikomanagement ( ...
» Finanzbuchhalter im Umbruch: Digitalisierung und ESG als neue Realität (...
» Versace: Ein Jahr nach Donatellas Rückzug – Neustart unter Prada ( Finan...
» Experten fordern Ende der perfekten Sitzposition ( Finanztrends)
» Jugendstudie 2026: Jeder Dritte braucht psychologische Hilfe ( Finanztre...
» Österreich-Depots: Wieder im ytd-Plus (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 25.3.: Extremes zu Palfinger, Bawag, Erste Group (Börse ...
» Nachlese: Marlene Hartz Baader, Verena Tanos Strabag Real Estate (audio ...
» ATX springt über die Nulllinie: Starker Börsentag mit FACC-Zuversicht un...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX legt am Mittwoch 2,58 Prozent zu
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Frequentis steigt ...
- Wie Reploid Group AG, Frequentis, Zumtobel, Addik...
- Wie AT&S, Lenzing, Andritz, Österreichische Post,...
- Finanzbuchhalter im Umbruch: Digitalisierung und ...
- Datenschutz-Folgenabschätzung wird zum strategisc...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S23/21: Martin Seiter
Martin Seiter, seit 2006 bei der Oberbank und seit 2020 im Vorstand, wird lt. einer Aussendung als Nachfolger von Generaldirektor Franz Gasselsberger gehandelt. Da die Oberbank auch zu den Eigentü...
Books josefchladek.com
Tehching Hsieh
One Year Performance 1978–1979
2025
Void
Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
Fishworm
2025
Void
Alessandra Calò
Ctonio
2024
Studiofaganel
Anton Bruehl
Mexico
1933
Delphic Studios
Daido Moriyama
Farewell Photography (English Version
2018
Getsuyosha, bookshop M
25.03.2026, 2375 Zeichen
Mobotix blickt auf ein zweigeteiltes Geschäftsjahr zurück. Während das US-Geschäft und Spezialsegmente wie Thermal-Kameras für deutliche Zuwächse sorgten, leitet der neue Großaktionär Certina einen harten Sparkurs ein, um die Profitabilität nachhaltig zu sichern.
Regionale Kontraste in der Bilanz
Der Konzernumsatz kletterte im abgelaufenen Turnus um 5,3 Prozent auf 52,7 Millionen Euro. Dieser Zuwachs speist sich vor allem aus einer starken Nachfrage in Übersee, während das Geschäft in anderen Regionen deutlich rückläufig war. Die regionale Umsatzentwicklung im Überblick:
- USA: +46 Prozent
- Americas (Gesamt): +25 Prozent
- EMEA: +10 Prozent
- APAC: -23 Prozent
Im Heimmarkt DACH zeigten sich die Erlöse stabil. Die Schwäche im asiatisch-pazifischen Raum konnte durch die Dynamik in Nordamerika und Europa jedoch mehr als ausgeglichen werden.
Anzeige
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Mobotix?
Fokus auf Thermal-Technik
Besonders dynamisch entwickelte sich das Thermal-Segment, das mit einem Umsatzplus von 40 Prozent auf 8,1 Millionen Euro zum wichtigen Wachstumstreiber avancierte. Auch die Spezialsoftware VAXTOR für optische Zeichenerkennung steuerte mit einem Zuwachs von 7,4 Prozent positiv zum Gesamtergebnis bei. Insgesamt stieg der reine Produktumsatz damit auf 46,0 Millionen Euro.
Radikaler Umbau unter Certina
Hinter den Kulissen befindet sich das Unternehmen in einer tiefgreifenden Transformation. Nachdem Certina im April vergangenen Jahres die Mehrheit von Konica Minolta übernommen hatte, folgte im Oktober der Start eines umfassenden Restrukturierungsprogramms. Ziel ist es, die Kostenbasis im laufenden Geschäftsjahr massiv zu senken.
Das Management plant Einsparungen in Höhe von 6,0 Millionen Euro, nimmt dafür jedoch zunächst Einmalkosten von 2,1 Millionen Euro in Kauf. Die erfolgreiche Umsetzung dieses Pakets entscheidet nun darüber, ob die Wachstumsraten im US-Markt zeitnah in eine höhere operative Marge übersetzt werden können.
Anzeige
Mobotix-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Mobotix-Analyse vom 25. März liefert die Antwort:
Die neusten Mobotix-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Mobotix-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 25. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Mobotix: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Wiener Börse Party #1122: ATX deutlich fester, FACC resilient, Kontron sieht sich günstig und Private Equity vs. Neobroker-Depots
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, Semperit, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Zumtobel, Lenzing, ATX, ATX Prime, ATX TR, voestalpine, Wienerberger, Bajaj Mobility AG, ATX NTR, OMV, Addiko Bank, Andritz, AT&S, Erste Group, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Reploid Group AG, RBI, Uniqa, VIG, Athos Immobilien, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Marinomed Biotech, Amag, CA Immo.
Random Partner
Frequentis
Frequentis mit Firmensitz in Wien ist ein internationaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Solche „Control Center Solutions" entwickelt und vertreibt Frequentis in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Schifffahrt, Bahn).
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Büro-Rückkehr: Deutsche Arbeitnehmer wehren sich gegen Präsenzzwang ( Fi...
» Datenschutz-Folgenabschätzung wird zum strategischen Risikomanagement ( ...
» Finanzbuchhalter im Umbruch: Digitalisierung und ESG als neue Realität (...
» Versace: Ein Jahr nach Donatellas Rückzug – Neustart unter Prada ( Finan...
» Experten fordern Ende der perfekten Sitzposition ( Finanztrends)
» Jugendstudie 2026: Jeder Dritte braucht psychologische Hilfe ( Finanztre...
» Österreich-Depots: Wieder im ytd-Plus (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 25.3.: Extremes zu Palfinger, Bawag, Erste Group (Börse ...
» Nachlese: Marlene Hartz Baader, Verena Tanos Strabag Real Estate (audio ...
» ATX springt über die Nulllinie: Starker Börsentag mit FACC-Zuversicht un...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX legt am Mittwoch 2,58 Prozent zu
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Frequentis steigt ...
- Wie Reploid Group AG, Frequentis, Zumtobel, Addik...
- Wie AT&S, Lenzing, Andritz, Österreichische Post,...
- Finanzbuchhalter im Umbruch: Digitalisierung und ...
- Datenschutz-Folgenabschätzung wird zum strategisc...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S23/21: Martin Seiter
Martin Seiter, seit 2006 bei der Oberbank und seit 2020 im Vorstand, wird lt. einer Aussendung als Nachfolger von Generaldirektor Franz Gasselsberger gehandelt. Da die Oberbank auch zu den Eigentü...
Books josefchladek.com
Daido Moriyama
A Hunter (English Version
2019
Getsuyosha, bookshop M
Mikio Tobara
Document Miseinen (遠原 美喜男
1980
Seven Sha
Lisette Model
Lisette Model
1979
Aperture
Jacques Fivel
CHINON DCM-206
2025
Le Plac’Art Photo
Jan Tschichold
Typografische Entwurfstechnik
1932
Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co