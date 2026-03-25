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Mobotix Aktie: US-Markt boomt ( Finanztrends)

25.03.2026, 2375 Zeichen

Mobotix blickt auf ein zweigeteiltes Geschäftsjahr zurück. Während das US-Geschäft und Spezialsegmente wie Thermal-Kameras für deutliche Zuwächse sorgten, leitet der neue Großaktionär Certina einen harten Sparkurs ein, um die Profitabilität nachhaltig zu sichern.

Regionale Kontraste in der Bilanz

Der Konzernumsatz kletterte im abgelaufenen Turnus um 5,3 Prozent auf 52,7 Millionen Euro. Dieser Zuwachs speist sich vor allem aus einer starken Nachfrage in Übersee, während das Geschäft in anderen Regionen deutlich rückläufig war. Die regionale Umsatzentwicklung im Überblick:

  • USA: +46 Prozent
  • Americas (Gesamt): +25 Prozent
  • EMEA: +10 Prozent
  • APAC: -23 Prozent

Im Heimmarkt DACH zeigten sich die Erlöse stabil. Die Schwäche im asiatisch-pazifischen Raum konnte durch die Dynamik in Nordamerika und Europa jedoch mehr als ausgeglichen werden.

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Besonders dynamisch entwickelte sich das Thermal-Segment, das mit einem Umsatzplus von 40 Prozent auf 8,1 Millionen Euro zum wichtigen Wachstumstreiber avancierte. Auch die Spezialsoftware VAXTOR für optische Zeichenerkennung steuerte mit einem Zuwachs von 7,4 Prozent positiv zum Gesamtergebnis bei. Insgesamt stieg der reine Produktumsatz damit auf 46,0 Millionen Euro.

Radikaler Umbau unter Certina

Hinter den Kulissen befindet sich das Unternehmen in einer tiefgreifenden Transformation. Nachdem Certina im April vergangenen Jahres die Mehrheit von Konica Minolta übernommen hatte, folgte im Oktober der Start eines umfassenden Restrukturierungsprogramms. Ziel ist es, die Kostenbasis im laufenden Geschäftsjahr massiv zu senken.

Das Management plant Einsparungen in Höhe von 6,0 Millionen Euro, nimmt dafür jedoch zunächst Einmalkosten von 2,1 Millionen Euro in Kauf. Die erfolgreiche Umsetzung dieses Pakets entscheidet nun darüber, ob die Wachstumsraten im US-Markt zeitnah in eine höhere operative Marge übersetzt werden können.

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(25.03.2026)

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    Autor: Finanztrends

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