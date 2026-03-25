Mobotix Aktie: US-Markt boomt ( Finanztrends)

25.03.2026, 2375 Zeichen

Mobotix blickt auf ein zweigeteiltes Geschäftsjahr zurück. Während das US-Geschäft und Spezialsegmente wie Thermal-Kameras für deutliche Zuwächse sorgten, leitet der neue Großaktionär Certina einen harten Sparkurs ein, um die Profitabilität nachhaltig zu sichern.

Regionale Kontraste in der Bilanz

Der Konzernumsatz kletterte im abgelaufenen Turnus um 5,3 Prozent auf 52,7 Millionen Euro. Dieser Zuwachs speist sich vor allem aus einer starken Nachfrage in Übersee, während das Geschäft in anderen Regionen deutlich rückläufig war. Die regionale Umsatzentwicklung im Überblick:

USA: +46 Prozent

Americas (Gesamt): +25 Prozent

EMEA: +10 Prozent

APAC: -23 Prozent

Im Heimmarkt DACH zeigten sich die Erlöse stabil. Die Schwäche im asiatisch-pazifischen Raum konnte durch die Dynamik in Nordamerika und Europa jedoch mehr als ausgeglichen werden.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Mobotix ?

Fokus auf Thermal-Technik

Besonders dynamisch entwickelte sich das Thermal-Segment, das mit einem Umsatzplus von 40 Prozent auf 8,1 Millionen Euro zum wichtigen Wachstumstreiber avancierte. Auch die Spezialsoftware VAXTOR für optische Zeichenerkennung steuerte mit einem Zuwachs von 7,4 Prozent positiv zum Gesamtergebnis bei. Insgesamt stieg der reine Produktumsatz damit auf 46,0 Millionen Euro.

Radikaler Umbau unter Certina

Hinter den Kulissen befindet sich das Unternehmen in einer tiefgreifenden Transformation. Nachdem Certina im April vergangenen Jahres die Mehrheit von Konica Minolta übernommen hatte, folgte im Oktober der Start eines umfassenden Restrukturierungsprogramms. Ziel ist es, die Kostenbasis im laufenden Geschäftsjahr massiv zu senken.

Das Management plant Einsparungen in Höhe von 6,0 Millionen Euro, nimmt dafür jedoch zunächst Einmalkosten von 2,1 Millionen Euro in Kauf. Die erfolgreiche Umsetzung dieses Pakets entscheidet nun darüber, ob die Wachstumsraten im US-Markt zeitnah in eine höhere operative Marge übersetzt werden können.

Anzeige

Mobotix-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Mobotix-Analyse vom 25. März liefert die Antwort:

Die neusten Mobotix-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Mobotix-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 25. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Mobotix: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

(25.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1122: ATX deutlich fester, FACC resilient, Kontron sieht sich günstig und Private Equity vs. Neobroker-Depots

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, Semperit, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Zumtobel, Lenzing, ATX, ATX Prime, ATX TR, voestalpine, Wienerberger, Bajaj Mobility AG, ATX NTR, OMV, Addiko Bank, Andritz, AT&S, Erste Group, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Reploid Group AG, RBI, Uniqa, VIG, Athos Immobilien, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Marinomed Biotech, Amag, CA Immo.

Random Partner Frequentis

Frequentis mit Firmensitz in Wien ist ein internationaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Solche „Control Center Solutions" entwickelt und vertreibt Frequentis in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Schifffahrt, Bahn). >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Büro-Rückkehr: Deutsche Arbeitnehmer wehren sich gegen Präsenzzwang ( Fi...

» Datenschutz-Folgenabschätzung wird zum strategischen Risikomanagement ( ...

» Finanzbuchhalter im Umbruch: Digitalisierung und ESG als neue Realität (...

» Versace: Ein Jahr nach Donatellas Rückzug – Neustart unter Prada ( Finan...

» Experten fordern Ende der perfekten Sitzposition ( Finanztrends)

» Jugendstudie 2026: Jeder Dritte braucht psychologische Hilfe ( Finanztre...

» Österreich-Depots: Wieder im ytd-Plus (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 25.3.: Extremes zu Palfinger, Bawag, Erste Group (Börse ...

» Nachlese: Marlene Hartz Baader, Verena Tanos Strabag Real Estate (audio ...

» ATX springt über die Nulllinie: Starker Börsentag mit FACC-Zuversicht un...