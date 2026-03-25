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Strategy Aktie: Das 150.000-Dollar-Szenario ( Finanztrends)

25.03.2026, 2520 Zeichen

Strategy Inc. hat sein Schicksal untrennbar mit Bitcoin verknüpft. Während die Kryptowährung zuletzt eine volatile Phase durchlief, signalisieren führende Analysten nun eine signifikante Trendwende. Ein massives neues Kursziel für den digitalen Coin rückt die aggressive Einkaufsstrategie des Unternehmens in ein völlig neues Licht.

Rasanter Hebel auf den Kryptomarkt

Die Experten von Bernstein legten sich am Dienstag fest: Bitcoin hat voraussichtlich seinen Boden gefunden. Gleichzeitig bekräftigten sie ihr ambitioniertes Ziel von 150.000 US-Dollar bis Ende 2026. Für Strategy Inc. ist diese Prognose von zentraler Bedeutung. Mit einem aktuellen Bestand von 761.068 Bitcoin im Wert von knapp 54 Milliarden US-Dollar fungiert das Papier faktisch als hochgehebeltes Investmentvehikel für den Kryptomarkt. Eine Stabilisierung des Krypto-Ökosystems gilt als wichtigster Katalysator für die weitere Unternehmensentwicklung.

Analysten sehen massives Aufwärtspotenzial

An der Börse spiegelt sich diese Fantasie nach einer längeren Durststrecke allmählich wieder wider. Zwar verzeichnet der Titel auf Zwölfmonatssicht einen deutlichen Rückgang von über 61 Prozent, der jüngste Aufwärtstrend brachte den Kurs jedoch zurück auf aktuell 121,45 Euro. Die Wall Street bleibt hinsichtlich der langfristigen Entwicklung mehrheitlich optimistisch. Der Konsens von 18 Analysten stuft das Papier als moderaten Kauf ein. Das durchschnittliche Kursziel auf Zwölfmonatssicht liegt bei 368,21 US-Dollar – ein erheblicher Aufschlag, der stark an die von Bernstein erwartete Krypto-Rally gekoppelt ist.

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Schuldenfinanziertes Wachstum

Um diese Marktposition zu behaupten, geht das Management hohe finanzielle Verpflichtungen ein. Allein im Jahr 2026 sammelte das Unternehmen bereits 7,3 Milliarden US-Dollar an frischem Kapital ein, um die eigenen Bitcoin-Bestände weiter aufzustocken. Im weiteren Verlauf des Geschäftsjahres wird der Markt die massiven Krypto-Reserven kontinuierlich gegen die wachsenden langfristigen Schulden des Unternehmens abwägen müssen.

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Gegründet 1819 als die „Erste österreichische Spar-Casse“, ging die Erste Group 1997 mit der Strategie, ihr Retailgeschäft in die Wachstumsmärkte Zentral- und Osteuropas (CEE) auszuweiten, an die Wiener Börse. Durch zahlreiche Übernahmen und organisches Wachstum hat sich die Erste Group zu einem der größten Finanzdienstleister im östlichen Teil der EU entwickelt.

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