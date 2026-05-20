» Nachlese: Gerald Reischl AT&S, Nina Ritzinger (audio cd.at)

20.05.2026, 1669 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8702

- Gerald Reischl ist als Vice President Corporate Communications für die weltweite Unternehmenskommunikation der AT&S verantwortlich. AT&S ist an der Wiener Börse seit eineinhalb Jahren in einer eigenen Liga unterwegs, dies im positivsten Sinne in puncto Performance und Anstieg Handelsvolumen, aber darum geht es heuer weniger. Wir reden über Geralds Start als Journalist, über den Semmering-Basistunnel, die Lauda Air, die Presse, den Kurier. Gerald hat 16 Fachbücher verfasst, war im Grunde immer seiner Zeit voraus, was Technologien betrifft und hat über spannende Learnings aus dieser Zeit zu berichten. Und dann reden wir natürlich über AT&S, Gerald ist seit 2019 nach (s)einem Seitenwechsel mit-zuständig für die rasante Entwicklung des Unternehmens in Österreich, China, Indien, Malaysia, hat auch vor Ort in Leoben durchaus einen Footprint hinterlassen. Diese Folge ist Auftakt einer AT&S Trilogie.

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https://www.amazon.de/s?k=gerald+reischl&__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=2ZXRDHIFYQEIL

- Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8700

- ATX etwas fester

- Wienerberger gesucht

- PIR-News: Marinomed, Research zu Do&Co, UBM, Polytec, Flughafen Wien, Verbund, Emerald Horizon vor Börsegang

- Nina Ritzinger läutet die Opening Bell für Dienstag. Ein Duett mit der Sales Managerin bei pressrelations Österreich ist im Abspann der Wiener Börse Party kurz angespielt

- Börse Frankfurt ebenfalls stärker, SAP zieht

- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 20.05.)

(20.05.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1159: ATX fester, AT&S schon wieder die Nr.1, dies vor dem morgigen Wiener Börse Preis

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:AT&S, Rosenbauer, Telekom Austria, Zumtobel, Semperit, CPI Europe AG, Bawag, Porr, Strabag, Polytec Group, DO&CO, Frequentis, Kapsch TrafficCom, Verbund, voestalpine, Bajaj Mobility AG, BTV AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Amag, EuroTeleSites AG, Österreichische Post, Infineon, Goldman Sachs, Fresenius Medical Care, Allianz, Bayer, Beiersdorf, Fresenius, Merck KGaA.

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